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雞加酒宵夜優惠！拿坡里x美廉社聯名雞加酒65折，炸雞加啤酒現省206元。

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2025-04-26 20:20:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：拿坡里炸雞
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編輯 張人尹

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夏天必吃、宵夜必吃優惠！這次拿坡里聯手美廉社推出「雞加酒」限時組合，炸雞搭配三罐精選啤酒只要390元，換算下來直接打65折，讓粉絲輕鬆在家打造微醺儀式感。即日起開跑的夏季限定活動，不論是在家追劇還是宵夜約吃，都能感受到炸雞加啤酒的完美組合。
雞加酒宵夜優惠！拿坡里x美廉社聯名雞加酒65折，炸雞加啤酒現省206元。

這次拿坡里、美廉社特別聯名，推出「六塊炸雞＋三罐500ml啤酒」組合優惠價390元，比原價直接省下206元。拿坡里炸雞使用獨門醃料現炸出餐，外皮酥脆、肉質多汁，還可依喜好選擇原味、辣味或升級為香烤雞。啤酒部分則由美廉社精選三款人氣款式，包括百威、黑公爵和哈伯熊金牌啤酒，風味各異、從清爽到濃郁層次豐富，讓人一口雞、一口酒，搭配起來才爽。
雞加酒宵夜優惠！拿坡里x美廉社聯名雞加酒65折，炸雞加啤酒現省206元。



本次機加酒優惠活動即日起至5月31日，六塊炸雞＋三罐500ml啤酒組合優惠價390元。同時還有加碼優惠，凡購買拿坡里任一套餐再加價129元，也能獲得美廉社三罐指定啤酒。無論是下班後的獨酌時光、週末與朋友小聚，或是母親節提前安排聚餐，都能趁這次「雞加酒」優惠吃起來。



 

拿坡里 美廉社聯名 機加酒優惠

活動期間：2025/04/25-05/31
活動內容：
1、六塊炸雞加三罐500ml啤酒特價390元（原價596元）
2、點購拿坡里任一套餐加價129元，可獲得指定三罐500ml啤酒
 

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