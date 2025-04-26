BELLAVITA寶麗廣塲在這個五月以「Vive le Rose！粉紅萬歲」為主題，正式推出期間限定的「粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE」，為母親節注入浪漫氛圍。穿越BELLAVITA粉紅拱門，映入眼簾的是夢幻而富藝術感的場景，從玫瑰色鋪陳的中庭，到閃耀著漆金色澤的吧台與圍籬，每一處細節都讓人彷彿走進童話世界。BELLAVITA母親節限定的粉紅拱門咖啡館，成為城市中不可錯過的打卡新地標。





走進BELLAVITA CAFÉ粉紅拱門咖啡館，可以感受到柔和色調帶來的溫暖氛圍。座位區設計多元，從適合親友聚會的粉紅沙發區，到精緻高雅的沙龍雅座，滿足不同來訪者的需求。特別推薦在粉色高腳椅邊，品味BELLAVITA CAFÉ經典餐點，如草莓覆盆子帕芙洛娃，或鮮蝦酪梨煙燻鮭魚葡萄柚沙拉帕尼尼，每一口都讓人沉醉在母親節專屬的美好時光。



BELLAVITA粉紅拱門咖啡館CAFÉ JOLIE 期間限定

為了慶祝BELLAVITA母親節活動，4月28日至5月13日，館內同步推出「女力風華」滿額禮活動，單日消費滿五萬元至一百二十萬元不等，即可兌換Noritake飯碗、成真咖啡套餐、WMF湯鍋、飛利浦空氣清淨機或會員點數等豐富好禮。無論是日常用品或精緻饗宴，BELLAVITA活動禮品都展現對消費者的誠意與質感，成為母親節送禮的新選擇。除了購物優惠，BELLAVITA更推出「寵愛行程套票」，將六間人氣餐廳的雙人饗宴與頂級美肌保養體驗完美結合，NTD12,000即可享受超過NTD15,000價值的尊寵禮遇。BELLAVITA活動套票自4月25日起至5月13日限量販售，使用期限至8月31日，無論是犒賞自己或寵愛母親，都是體驗尊貴生活品味的絕佳選擇。母親節甜點更是今年BELLAVITA母親節不可錯過的亮點。三樓侯布雄法式茶點沙龍推出限量版母親節蛋糕，即日起開放預購，並可享有早鳥購買優惠。地下一樓HERITAGE Bakery & Cafe也同步推出薰衣草栗香戚風與玫瑰紅玉戚風蛋糕，為母親節獻上香氣與美味兼具的溫柔祝福，讓BELLAVITA母親節蛋糕成為家人間傳遞愛意的最佳媒介。藝文愛好者也能在五月於BELLAVITA找到屬於自己的驚喜。BELLAVITA五月藝文活動包含5月3日至5月4日的富藝斯2025年香港春季拍賣台北預展，以及5月3日於一樓中庭舉行的「五月樂章」音樂演奏會。從視覺到聽覺，BELLAVITA五月活動讓藝術融入日常生活，為每一位訪客帶來全方位的感官饗宴。BELLAVITA寶麗廣塲以「粉紅拱門咖啡館」、「母親節限定蛋糕」與一系列充滿溫度的活動，讓這個五月不僅充滿色彩，更充滿對美好生活的致敬。無論是與母親共度溫馨時光，還是獻上心意好禮，BELLAVITA都成為最理想的選擇。

地點：BELLAVITA中庭BELLAVITA CAFÉ

主題：Vive le Rose！粉紅萬歲

特色：粉紅拱門打卡地標，浪漫餐點與空間設計



BELLAVITA「女力風華」滿額禮活動

時間：2025年4月28日－5月13日

消費滿五萬元至一百二十萬元，享好禮三選一

禮品內容包含Noritake飯碗、成真咖啡套餐、WMF湯鍋、飛利浦空氣清淨機等



BELLAVITA「寵愛行程套票」限量販售

售價：NTD 12,000

包含六間餐廳雙人饗宴＋頂級護膚品牌保養品

販售期間：2025年4月25日至5月13日

使用期限：至2025年8月31日



BELLAVITA「母親節限定蛋糕」預購優惠

地點：3F侯布雄法式茶點沙龍、B1F HERITAGE Bakery & Cafe

侯布雄母親節蛋糕開放預購至5月6日，早鳥享折扣

HERITAGE推出薰衣草栗香戚風與玫瑰紅玉戚風兩款新品



BELLAVITA「五月藝文活動」展覽與音樂會

富藝斯2025年香港春季拍賣台北預展：5月3日至5月4日，地點B1F Art Gallery

五月樂章音樂演奏：5月3日14:00－15:00，一樓中庭舉行





除了BELLAVITA的精彩企劃，台灣各地也陸續推出豐富的母親節活動

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