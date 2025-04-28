今年夏天出國超划算！雄獅旅遊即日起至5/30舉辦「2025夏季線上旅展」，主打短線最低免萬元、長線6折起、國旅買一送一等多重優惠。活動期間天天發折扣碼，還能抽不限航點的「1元機票」。不論想衝日本親子樂園、韓國追劇景點，還是搭直升機飛澳洲黃金海岸，美西雙城一趟也只要5萬元有找。想要省更大，還有暑假最高折3千、春節出國最高折1萬5的早鳥好康，想搶便宜旅遊，這波旅展絕對不能錯過。



▲買一送一玩起來！雄獅夏季線上旅展出國萬元有找、1元機票搶 /雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理



看準暑假熱潮，推出許多熱銷商品，「首爾4日」每人9,999元起，「曼谷5日」每人19,888元起，還有三人同行一人免費的沖繩郵輪行程。長程線部分，「美西雙城7日」每人48,900元起，「黃金海岸6日」只要39,999元起，輕鬆搭直升機遊海岸線。親子族群則能選擇「北陸樂高恐龍5日」或「迪士尼魔法房5日」，兒童最高省1萬元、暑假預購再折2千元。濟州島、宿霧、奧捷國王湖等行程也同步熱銷中，幾乎天天都有超值搶購登場。



▲雄獅夏季線上旅展看準暑假熱潮，推出許多熱銷商品 /雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理

雄獅旅遊 夏季線上旅展優惠

針對會員專屬福利，雄獅旅遊還推出「天天領折扣碼」、「周周搶購」與「幸運轉盤」活動，上千組優惠碼現領現折，單筆最高折1,500元，累積最高可省19,200元！APP用戶還有專屬加碼，登入轉盤保證人人有獎，還有機會抽到1,200元旅遊金。國內行程同步大放送，包括台東熱氣球嘉年華、金門追劇景點三日遊，還有台灣觀光列車買一送一，最低每人只要5,999元起。超多優惠錯過可惜，想安排暑假旅遊的朋友一定要手刀搶購。▲雄獅針對會員推出「天天領折扣碼」、「周周搶購」與「幸運轉盤」優惠活動 /雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理因應超前部署潮流，雄獅這次線上旅展也搶先開賣2026年熱門行程，「北海道滑雪5日」享食宿6折起，「杜拜跨年7日」入住頂級飯店，早鳥最高省15,000元！美西雙樂園與奧捷五星行程也祭出春節預購優惠，最高再折5千元。若只是短期想安排自由行，也有奧捷自由行3萬有找、美國聯合航空機票未稅價9,200元起，高雄、台南豪華飯店住宿更低至千元有找。從短線、長線到國旅一次包辦，無論預算多寡都能輕鬆成行。▲短線、長線到國旅一次包辦，無論預算多寡都能輕鬆成行 /雄獅旅遊 提供、WalkerLand窩客島整理

即日起至5月30日，天天領折扣碼，單筆最高折1,500元，累積最高現省19,200元

消費滿額抽不限航點「1元機票」

APP會員限定轉盤抽獎，最高獲得1,200元旅遊金

短線最低9,999元起，長程線最低48,900元起

國旅買一送一，兩人同行最低8,000元起

暑假行程預購最高折3,000元，春節最高折15,000元

雄獅旅遊線上旅展網頁





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