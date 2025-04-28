隨著2025年報稅季的到來，財政部於近日宣布，個人綜合所得稅的申報期限將延長至114年6月30日，這一政策的推出旨在應對美國對等關稅政策對台灣經濟的影響，並為納稅人提供更多的準備時間。根據財政部的公告，報稅期間將從5月1日開始，持續至6月30日，這一延長不僅讓納稅人能夠更從容地整理報稅資料，還能夠享受到多項新的稅制優惠。



在這次報稅季中，納稅人可以透過網路系統輕鬆查詢所得及扣除額資料，並進行電子報稅。財政部強調，使用電子報稅系統不僅能提高效率，還能參加抽獎活動，獲得額外的獎勵。對於因特殊情況無法按時繳納稅款的納稅人，財政部也提供了延期或分期繳納的選項，最長可延至一年，並且不會加收利息，這一措施將大大減輕納稅人的經濟壓力。

在稅制方面，2025年度的免稅額和扣除額均有所調整，基本生活費也提高至每人21萬元。這些變化將使得許多納稅人，尤其是單身小資族、租屋族和有幼兒的家庭，能夠享受到更大的稅務優惠。例如，單身者的免稅額從9.2萬元提高至9.7萬元，而有配偶者的標準扣除額則從24.8萬元增至26.2萬元。特別扣除額方面，房租支出也被納入特別扣除範圍，扣除上限從12萬元提升至18萬元，這對於租屋族來說無疑是一大利好。



此外，幼兒學前的特別扣除額也進行了擴大，適用年齡從5歲延長至6歲，這意味著有更多家庭能夠享受到這項優惠。這些措施不僅減輕了家庭的經濟負擔，也鼓勵了更多人參與報稅，進一步促進了社會的公平性。根據財政部的數據，這些新政策預計將使680萬名申報戶受益，尤其是那些面臨經濟壓力的家庭。

2025年的報稅季節將是一次全新的體驗，納稅人不僅能夠享受到延長的申報期限，還能夠利用各種新的稅制優惠來減輕負擔。隨著報稅季的臨近，建議大家提前準備，確保能夠順利完成報稅，並充分利用這些政策帶來的好處。這不僅是對個人財務的負責，也是對家庭未來的投資。

在這個報稅季節，納稅人應該特別注意各項新規定，並根據自身的經濟狀況選擇最合適的報稅方式。無論是選擇電子報稅還是臨櫃申報，了解最新的稅制變化將有助於納稅人更好地規劃自己的財務，並在報稅過程中獲得最大的利益。



2025綜合所得稅懶人包

報稅期限延長：2025年個人綜合所得稅申報期限延長至114年6月30日。

報稅期間

申報及繳納期間：5月1日至6月30日。

附件上傳期間：5月1日至6月30日。

紙本證明文件收件期間：5月1日至7月10日。

電子報稅便利

鼓勵使用網路系統進行報稅，參加抽獎活動。

提供多種通行碼進行資料查詢和申報。

延期與分期繳納

受影響納稅人可申請延期或分期繳納，最長可延至一年，分期最長可達三年（36期）。

免稅額與扣除額調整

免稅額：每人9.7萬元，年滿70歲者為14.55萬元。

標準扣除額：單身者13.1萬元，有配偶者26.2萬元。

特別扣除額

薪資所得：上限21.8萬元。

幼兒學前：第1名子女可扣15萬元，第2名起22.5萬元。

房租支出：扣除上限從12萬元提升至18萬元。

基本生活費調整

每人基本生活費提高至21萬元，若實際免稅與扣除總額低於此金額，差額可從所得中扣除。

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