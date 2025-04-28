7-11寶可夢新品吃起來！7-11春季重磅推出「寶可夢的春日野餐計畫」，在4月30日起推出近10款全新鮮食包裝與新口味，思樂冰、雪淋霜霜淇淋、CITY TEA現萃茶等近10款鮮食飲品，不只從包裝到口味全面萌翻，搭配寶可夢角色打造夢幻春日氛圍，讓寶可夢大師們一起吃冰、拍美照打卡。



▲7-11X寶可夢限定新品推薦，寶可夢限定思樂冰、雪淋霜霜淇淋、CITY TEA現萃茶等近10款鮮食飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲7-11X寶可夢限定新品推薦，寶可夢限定思樂冰、雪淋霜霜淇淋、CITY TEA現萃茶等近10款鮮食飲品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11X寶可夢限定新品推薦

這次7-11「寶可夢的春日野餐計畫」新品超豐富，主推全新霜淇淋香檳葡萄口味，餅杯搭配胖丁紙套、而紙杯霜淇淋的包裝上，每一個寶可夢圖案都是貼紙，呆呆獸、耿鬼、百變怪一次集滿。同時，「思樂冰」聯手澎湖縣政府推出仙人掌風味，加入火龍果打造紫色視覺效果，包裝則是超可愛「百變怪粉紫杯身」超吸睛。▲7-11X寶可夢全新霜淇淋香檳葡萄口味，霜淇淋紙杯是貼紙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11X寶可夢限定新品推薦，思樂冰搭配百變怪粉紫杯身 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝7-11鮮食系列這次同步換上寶可夢新包裝，像是小火龍版「紅醬歐姆蛋包飯」、傑尼龜版「經典麻醬涼麵」、皮卡丘版「海鮮炊飯飯糰」與「布丁卡士達半月燒」，就連香蕉上也有耿鬼貼紙，小彩蛋讓粉絲們通通要收集到。此外，CITY TEA現萃茶也換上全新寶可夢紙杯，推薦趁機喝新品「梔子花青茶「琥珀小葉紅茶」還可享加價多一份奶蓋或珍珠。▲7-11X寶可夢限定新包裝，7-11鮮食包裝超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11X寶可夢限定包裝，香蕉上也有耿鬼貼紙 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝為了滿足寶可夢大師，7-11在全台1,800家門市設立「OPEN PLAZA」專區，還在台北、高雄打造兩間寶可夢主題店，並且在超過400間門市換上全新Pokémon MEZASTAR機台，不只支援雙人共玩，4月30日早上9點起消費滿200元就能拿到限定特別卡匣，寶客夢大師一定要入手。▲7-11X寶可夢限定活動，免費送特別MEZASTAR卡匣 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11X寶可夢限定新包裝，7-11鮮食包裝超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了寶可夢之外，7-11不可思議咖啡也推出全新「絲絨奶蓋提拉米蘇」，使用巧可力、濃縮咖啡打造摩卡基底，搭配絲滑奶蓋、再撒上可可粉，把提拉米蘇變成療癒飲料。配合新品上市，4月30日至5月27日期間絲絨奶蓋系列任2杯75折，在4月30日至5月4日還有不可思議大杯精品美式與西西里檸檬咖啡好友分享買2送2優惠，飲料控喝起來。▲7-11不可思議咖啡也推出全新「絲絨奶蓋提拉米蘇」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲7-11不可思議咖啡絲絨奶蓋系列任2杯75折 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

上市日期：2025/04/30起

新包裝品項：

仙人掌風味思樂冰：大 39元

雪淋霜－香檳葡萄霜淇淋：49元

上等蕉：20元

歐姆蛋包飯89元

經典麻醬涼麵65元

海鮮炊飯飯糰30元

布丁卡士達半月燒49元

巧克力牛奶棒35元

梔子花青茶/琥珀小葉紅茶：45元



7-11 寶可夢特別MEZASTAR卡匣 活動方式

1、於4/30當天凡消費滿200元(排除相關公司制式排除規範)即贈送一張特別MEZASTAR卡匣，限量30張/店。



2、於5/1-5/3機台門市限定凡消費滿200元(排除相關公司制式排除規範)即贈送一張特別MEZASTAR卡匣，限量90張/店。數量有限送完為止。





不只7-11寶可夢聯名新品 更多聯名話題也要衝





▲7-11X寶可夢限定新包裝，7-11鮮食包裝超可愛 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝