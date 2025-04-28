為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 報稅季優惠太佛心！貳虎雞排飲料99元套餐，勞動節睡飽7小時吃雞排。

報稅季優惠太佛心！貳虎雞排飲料99元套餐，勞動節睡飽7小時吃雞排。

貳虎 炸雞排 報稅季 勞動節 more
2025-04-28 20:51:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：貳虎
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

睡飽7小時才有優惠！五月報稅季，許多粉絲已經開始找優惠、找餐廳折扣省一波過日子，這次貳樓旗下「貳虎OFFTEA」特別幫粉絲們推出限定活動，只要在5月的假日「睡滿7小時」就可以享有雞排+飲料99元超省套餐，讓人身體舒壓、錢包也舒壓。

▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐，五一勞動節睡滿7小時享雞排紅茶99元套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

貳虎OFFTEA這次為了讓粉絲們先睡飽、再吃飽，特別在5月假日推出「找碴雞套餐」99元優惠。只要在5月的假日，包含每個週六、日以及勞動節、端午節期間，睡覺睡滿7個小時，並且到貳虎門市出示睡眠紀錄，使用Apple健康App、Android睡眠紀錄或智慧手環紀錄都可以，就能用$99元購得原價$115的「找碴雞套餐」，內容包含虎標燕麥去骨雞排，以及虎標太妃紅一杯，讓粉絲們睡飽、吃好。
貳虎OFFTEA 慶城店 營業資訊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐99元，假日睡滿7小時就可享優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



這次貳虎OFFTEA優惠活動針對5月報稅季，讓粉絲們睡覺舒壓、吃雞排也舒壓，本次「睡飽優惠」每人限享一次，且不得與其他優惠併用。適合剛報完稅、想拋開壓力大吃一頓的上班族，或是平時睡眠不足，趁假日小憩後來場療癒系美食的粉絲們，趕緊睡起來、吃起來。
貳虎OFFTEA 慶城店 營業資訊 / WalkerLand窩客島提供 未經許可，不得轉載
▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐99元，5月報稅季優惠小確幸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
報稅季優惠太佛心！貳虎雞排飲料99元套餐，勞動節睡飽7小時吃雞排。
▲貳虎OFFTEA5月報稅季優惠，雞排加紅茶99元套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



 

貳虎OFFTEA 找碴雞套餐

活動期間：5月每個假日 (週六、日，勞動節及端午節) 
參加方式：活動期間到貳虎主動出示睡眠紀錄，需顯示睡滿7小時（如 ：Apple 健康 App、Android 睡眠紀錄、智慧手環等），即可購買特價找碴雞套餐。  
優惠內容：找碴雞套餐（虎標燕麥去骨雞排＋虎標太妃紅）原價$115，特價$99元。 
注意事項：每人限享優惠一次，優惠不可併用。
 

睡飽吃貳虎炸雞排之外 炸物控速食控也要吃爆

推薦閱讀：雞加酒宵夜優惠！拿坡里x美廉社聯名雞加酒65折，炸雞加啤酒現省206元。

推薦閱讀：香菜控的香菜漢堡！摩斯新品咖哩烤雞堡附香菜，10款新品貝果 漢堡吃起來。

推薦閱讀：肯德基五一勞動節優惠！肯德基炸雞桶59折開吃，咔啦雞腿堡第二件72元。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
share
#優惠
morechevron_right
延伸閱讀
雞加酒宵夜優惠！拿坡里x美廉社聯名雞加酒65折，炸雞加啤酒現省206元。
 編輯 張人尹
火鍋吃到飽只要375元！涮樂和牛羅東店回歸，第二人375元優惠要吃。
 編輯 鄭雅之
台南銅板美食7選！台南人省錢激推3元水餃 20元餛飩湯，不到百元就能吃到撐。
 編輯 鄭亦庭
礁溪老爺下殺優惠限時開搶！三天兩夜送SABON禮 雲天最低926元吃到飽。
 編輯 李維唐
【台南火鍋】一個圓鍋:台南平價火鍋吃到飽,最便宜280元就能自助吧爽吃,加50元再享肉肉無限吃~ - 熱血玩台南。跳躍新世界
 熱血玩台南
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
推薦商品
keyboard_arrow_up