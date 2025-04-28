睡飽7小時才有優惠！五月報稅季，許多粉絲已經開始找優惠、找餐廳折扣省一波過日子，這次貳樓旗下「貳虎OFFTEA」特別幫粉絲們推出限定活動，只要在5月的假日「睡滿7小時」就可以享有雞排+飲料99元超省套餐，讓人身體舒壓、錢包也舒壓。



▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐，五一勞動節睡滿7小時享雞排紅茶99元套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



貳虎OFFTEA這次為了讓粉絲們先睡飽、再吃飽，特別在5月假日推出「找碴雞套餐」99元優惠。只要在5月的假日，包含每個週六、日以及勞動節、端午節期間，睡覺睡滿7個小時，並且到貳虎門市出示睡眠紀錄，使用Apple健康App、Android睡眠紀錄或智慧手環紀錄都可以，就能用$99元購得原價$115的「找碴雞套餐」，內容包含虎標燕麥去骨雞排，以及虎標太妃紅一杯，讓粉絲們睡飽、吃好。



▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐99元，假日睡滿7小時就可享優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

貳虎OFFTEA 找碴雞套餐

這次貳虎OFFTEA優惠活動針對5月報稅季，讓粉絲們睡覺舒壓、吃雞排也舒壓，本次「睡飽優惠」每人限享一次，且不得與其他優惠併用。適合剛報完稅、想拋開壓力大吃一頓的上班族，或是平時睡眠不足，趁假日小憩後來場療癒系美食的粉絲們，趕緊睡起來、吃起來。▲貳虎OFFTEA找碴雞套餐99元，5月報稅季優惠小確幸 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲貳虎OFFTEA5月報稅季優惠，雞排加紅茶99元套餐 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：5月每個假日 (週六、日，勞動節及端午節)

參加方式：活動期間到貳虎主動出示睡眠紀錄，需顯示睡滿7小時（如 ：Apple 健康 App、Android 睡眠紀錄、智慧手環等），即可購買特價找碴雞套餐。

優惠內容：找碴雞套餐（虎標燕麥去骨雞排＋虎標太妃紅）原價$115，特價$99元。

注意事項：每人限享優惠一次，優惠不可併用。



睡飽吃貳虎炸雞排之外 炸物控速食控也要吃爆