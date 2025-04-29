五月的微光灑落大地，象徵感恩的母親節也悄然來臨。馡曄國際旗下高端直火料理品牌FORE，秉持「火候，是料理的靈魂；直火，是美味的本能」理念，推出期間限定母親節饗宴，邀請每一位子女以極致美食獻上深摯心意。5月2日至5月11日，台中門市限時登場，嚴選黑潮軟殼龍蝦與頂級肉品，搭配當季創意前菜，編織一場專屬於愛與溫柔的味覺儀式。



來自太平洋黑潮的純淨龍蝦，是本次套餐最動人的主角。捕撈於脫殼黃金期，肉質細膩潔淨，體內無任何雜質。經過炭火直燒，蝦殼微焦酥脆，蝦肉則鮮甜飽滿，入口那一瞬間，宛如在唇齒間綻放海潮的清甜。整隻蝦連殼帶鬚皆可食用，每一口都是對母愛純粹本質的致敬。



炭火直烤的安格斯黑牛老饕牛排則展現了肉質與油花的極致平衡。選用油脂分布最均勻的部位，細緻如大理石般的油花在烈火中緩緩融化，鎖住肉汁，每一次刀切下去，都能聽見肉汁輕輕流動的聲音。入口時的軟嫩與肉香，層層堆疊出豐富且圓潤的口感，宛如母親溫柔又堅韌的懷抱。



創意前菜亦令人驚艷。特別設計的木炭山藥小卷，以小卷墨汁將日本山藥完整包覆，打造出木炭般的獨特外觀。外皮略帶炙香，內裡則軟綿細膩，咬開時釋放出淡淡柴魚香氣與小卷的鮮甜，帶來別出心裁的感官體驗。北海道生食級干貝則以炙燒手法鎖住甘甜，搭配細緻的青蔥奶油醬，滑嫩中帶著清新蔥香，溫柔而有力量，猶如母愛細水長流。



湯品部分則以蟹肉龍蝦奶油濃湯畫龍點睛，融合濃郁龍蝦精華與手撕蟹肉，每一口都香醇滑順，如同母親溫柔包圍的懷抱，濃郁卻絲毫不膩。甜點「石岩巧語」以仿鵝卵石外觀的白巧克力作為外殼，內層包裹著各式香氣馥郁的內餡，一口咬下，香氣層層爆發，如同幸福在舌尖綻放，為整場饗宴劃下令人難忘的句點。



母親節期間，FORE推出三人套餐5280元起，亦有個人柴火套餐1680元起，另加10%服務費。凡加入FORE會員即贈送精緻餐點乙份，當月壽星來店用餐亦可獲得熱前菜招待券。讓這個五月，用一場關於火、肉與溫柔的美食儀式，為母親獻上最真摯的感謝。



FORE母親節限定優惠

母親節三人套餐：5280元起（需另加10%服務費）

柴火個人套餐：1680元起（需另加10%服務費）

套餐供應期間：2025年5月2日至5月11日

FORE母親節加碼優惠

加入FORE會員：贈送精緻餐點乙份

當月壽星用餐：贈送「熱前菜招待券」乙張

訂位專線：04-2377-0077

線上訂位：https://reurl.cc/e6ALnK

地址：台中市西區五權西四街170號

時間：11:30-14:30、17:30-22:00

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