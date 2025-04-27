在台北的粵菜美食圈中，燒鵝料理一直是不可忽視的存在，無論是講究工序的傳統手法，或是融入創意的全新詮釋，都展現了廚師對食材的尊重與極致追求。隨著母親節的腳步接近，許多餐廳特別推出了精緻的燒鵝料理，不僅讓人可以與家人共度美好時光，更能藉由每一道用心製作的美味佳餚，傳遞對母親最深的感謝之情。整理出近期台北四大必嚐的燒鵝料理，邀請饕客們一同在春日品味粵菜的深厚魅力。



辰園餐廳推出的「至尊乾坤燒鵝」，以雲林白羅曼母鵝為主角，經過灌氣、風乾到明爐烘烤等繁複工序，完美呈現出一鵝四吃的奢華饗宴。片皮部位香脆可口，內餡部分膠質飽滿，鵝腿肉質濃郁，搭配清澈甘醇的鵝骨湯，每一口都是層次豐富的驚喜。這道料理不僅保留了廣東燒鵝的經典精髓，更融入細膩的工藝與現代感，讓人從視覺到味覺皆能感受到粵菜細膩與堅持。



君悅酒店的「黃金燒鵝」以72小時的繁複製程聞名，由主廚盧俊源親自監製，選用重達四公斤的白羅曼鵝，經由獨門技法醃製並反覆風乾、烘烤，使外皮呈現誘人的金黃酥脆，內裡肉質保持鮮嫩多汁。搭配特製餅皮與秘製醬料食用，每一口都能品味到香氣、脆度與濃郁鵝香交織的完美平衡，成為信義區粵菜迷們爭相推薦的必吃招牌之一。



位於信義區的潮品集潮坊，則帶來充滿創意的「火焰燒鵝四吃」，以白蘭地炙燒開場，現場火焰秀為用餐體驗增添了滿滿的儀式感。燒鵝本體經過精準掌控火候，片皮部分香脆動人，搭配鵝絲米粉等不同形式呈現，讓食客能一邊享受傳統粵菜的深度，一邊感受創新桌邊服務帶來的樂趣。這樣的設計，不僅吸睛，更讓整體用餐過程充滿互動與驚喜。



國賓中餐廳則以「松露墨羽燒鵝三吃」刷新了人們對燒鵝的既有印象，主廚巧妙融合松露醬與墨魚汁，讓整隻燒鵝呈現出漆黑光澤，外皮酥脆、內裡細嫩，交織出濃郁且層次分明的滋味。特別的是，這道料理由主廚親自為賓客分切，從上桌到享用，每一個細節都讓人感受到極致款待與粵菜精神。無論是搭配米飯或單吃，松露香氣與鵝肉甘香彼此呼應，創造出令人難忘的高級粵菜體驗。



在這個春光明媚的季節，無論是想以傳統粵菜滋味慰勞媽媽的辛勞，還是想體驗創意十足的新派料理，這幾道燒鵝料理都值得特地前往品嚐。從食材的嚴選到工藝的細膩，每一道燒鵝都蘊含了廚師們的心血與對料理藝術的執著，為母親節的餐桌增添一份難忘的溫暖與美味。



辰園餐廳 - 至尊乾坤燒鵝

選材：雲林白羅曼母鵝

特色：一鵝四吃，包含片皮、內餡、鵝腿與鵝骨湯

工序：灌氣、風乾、燙皮、懸掛明爐烘烤

口感：片皮酥香、內餡膠潤、鵝腿濃郁、鵝骨湯清澈

期間：4月24日至6月30日

訂位資訊：預訂專線 02-2321-1818，地址：台北市忠孝東路一段12號B1

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君悅酒店 - 黃金燒鵝

選材：4公斤白羅曼鵝

特色：72小時的製作工序

工序：多重醃製與烘烤

口感：外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩

搭配：特製餅皮與醬料

訂位資訊：預訂專線 02-2720-1230，地址：台北市信義區基隆路一段2號

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潮品集潮坊 - 火焰燒鵝四吃

特色：白蘭地點火的桌邊秀

提供：四種不同部位的燒鵝料理

選項：經典片皮鵝、冰梅鵝腿、鵝絲米粉、豆豉炒鵝骨

吸引力：視覺與味覺的雙重享受

訂位資訊：預訂專線 02-2772-2687，地址：台北市信義區松高路19號6F（新光三越A4館）

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國賓中餐廳 - 松露墨羽燒鵝三吃

特色：使用松露醬與墨魚汁

口感：外皮薄脆、內裡肉質細嫩

服務：主廚親自分切

呈現：漆黑光澤，層次豐富的口感

訂位資訊：天母國賓中餐廳預訂專線 02-2833-9696，地址：台北市士林區中山北路六段88號B1

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