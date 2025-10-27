日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。 

日本本土人氣品牌在橫濱開店，價格實惠、口味眾多，對螞蟻人或甜甜圈控來說根本就是天大好消息，又機會快來嚐嚐看多樣口味的美味甜甜圈吧。

現在日本正掀起「第五次甜甜圈熱潮」，而領頭羊就是日本本土品牌「JACK IN THE DONUTS」！即日起在橫濱Lumine百貨B1開設新店，不僅有超過25種口味，讓你選到眼花撩亂，價格更是從100多日圓起跳，親民到不行。

14年老品牌全日本31店舖擴張中

「JACK IN THE DONUTS」創立於2011年，至今已經走過14個年頭，目前在全日本擁有31家店舖（包含加盟店），主要進駐購物中心等人潮聚集地。這次新開的橫濱Lumine店地理位置無敵好，橫濱站是11條鐵路匯集的超級大站，包含JR東海道本線、京濱東北線、根岸線、橫須賀線、湘南新宿線、橫濱市營地鐵藍線、東急東橫線、京急本線、相鐵本線、橫濱高速鐵道港未來線——基本上從神奈川縣內甚至東京都內過來都超方便。店鋪位於Lumine百貨B1樓層，非常好找。JACK IN THE DONUTS最大的魅力就是「多樣性」！店內常態供應25～40種甜甜圈，涵蓋多種類型，絕對讓選擇困難症患者陷入天人交戰。





生馬拉薩達焦糖布丁

330日圓。南瓜與芋頭揉入麵團，表面焦糖脆化，內餡是濃郁卡士達，呈現出甜中帶苦的成熟風味。



生馬拉薩達卡士達

297日圓，濃郁卡士達使用北海道牛乳製成。





生馬拉薩達煉乳牛奶

297日圓，濃厚煉乳鮮奶油塞得滿滿的，奶香十足。



原味生馬拉薩達

242日圓，麵皮灑上糖粉的簡單款，你可以盡情品嚐麵團本身的美味。





覆盆子甜甜圈

220日圓，覆盆子果肉巧克力搭配脆脆的覆盆子碎粒，微酸香甜。



巧克力甜甜圈

198日圓，巧克力控的最愛，簡單卻經典。





咖啡甜甜圈

220日圓，使用吉力馬札羅與哥倫比亞深焙咖啡豆製成的巧克力。



宇治抹茶甜甜圈

220日圓，京都宇治抹茶巧克力搭配黃豆粉，和風滿點。





可頌甜甜圈

275日圓，融合可頌與甜甜圈的創新組合，外酥內軟，層次豐富。



荷式甜甜圈

248日圓，荷蘭傳統甜甜圈，揉入5種果乾，口感鬆軟。





可麗露甜甜圈

264日圓，重現法式可麗露的Q彈口感，加上焦糖釉面和萊姆酒香。



銀河甜甜圈

220日圓，美國爆紅款！以銀河為概念的繽紛外觀，IG打卡必買。





如果你剛好常經過橫濱站，或是計劃到橫濱購物旅遊，千萬別錯過這家位於Lumine百貨B1的JACK IN THE DONUTS！25種以上的口味任你挑，價格親民又好吃。



JACK IN THE DONUTS Lumine橫濱店

地址：神奈川縣橫濱市西區高島2-16-1 Lumine橫濱B1

營業時間：10：00～21：00；六日假10：00～20：30

公休日：依Lumine橫濱休館日

官方網站





