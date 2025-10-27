> 美食 > 日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

日本本土人氣品牌在橫濱開店，價格實惠、口味眾多，對螞蟻人或甜甜圈控來說根本就是天大好消息，又機會快來嚐嚐看多樣口味的美味甜甜圈吧。

現在日本正掀起「第五次甜甜圈熱潮」，而領頭羊就是日本本土品牌「JACK IN THE DONUTS」！即日起在橫濱Lumine百貨B1開設新店，不僅有超過25種口味，讓你選到眼花撩亂，價格更是從100多日圓起跳，親民到不行。

14年老品牌全日本31店舖擴張中

「JACK IN THE DONUTS」創立於2011年，至今已經走過14個年頭，目前在全日本擁有31家店舖（包含加盟店），主要進駐購物中心等人潮聚集地。這次新開的橫濱Lumine店地理位置無敵好，橫濱站是11條鐵路匯集的超級大站，包含JR東海道本線、京濱東北線、根岸線、橫須賀線、湘南新宿線、橫濱市營地鐵藍線、東急東橫線、京急本線、相鐵本線、橫濱高速鐵道港未來線——基本上從神奈川縣內甚至東京都內過來都超方便。店鋪位於Lumine百貨B1樓層，非常好找。JACK IN THE DONUTS最大的魅力就是「多樣性」！店內常態供應25～40種甜甜圈，涵蓋多種類型，絕對讓選擇困難症患者陷入天人交戰。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。 
 

生馬拉薩達焦糖布丁 

330日圓。南瓜與芋頭揉入麵團，表面焦糖脆化，內餡是濃郁卡士達，呈現出甜中帶苦的成熟風味。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

 
 

生馬拉薩達卡士達 

297日圓，濃郁卡士達使用北海道牛乳製成。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。 
 

生馬拉薩達煉乳牛奶

297日圓，濃厚煉乳鮮奶油塞得滿滿的，奶香十足。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。


 

原味生馬拉薩達

242日圓，麵皮灑上糖粉的簡單款，你可以盡情品嚐麵團本身的美味。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。 
 

覆盆子甜甜圈

220日圓，覆盆子果肉巧克力搭配脆脆的覆盆子碎粒，微酸香甜。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。


 

巧克力甜甜圈

198日圓，巧克力控的最愛，簡單卻經典。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。
 

咖啡甜甜圈

220日圓，使用吉力馬札羅與哥倫比亞深焙咖啡豆製成的巧克力。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

 
 

宇治抹茶甜甜圈

220日圓，京都宇治抹茶巧克力搭配黃豆粉，和風滿點。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。 
 

可頌甜甜圈 

275日圓，融合可頌與甜甜圈的創新組合，外酥內軟，層次豐富。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

 
 

荷式甜甜圈

248日圓，荷蘭傳統甜甜圈，揉入5種果乾，口感鬆軟。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。
 

可麗露甜甜圈

264日圓，重現法式可麗露的Q彈口感，加上焦糖釉面和萊姆酒香。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

 
 

銀河甜甜圈

220日圓，美國爆紅款！以銀河為概念的繽紛外觀，IG打卡必買。
日本甜甜圈熱潮來了！JACK IN THE DONUTS登陸橫濱Lumine百貨，健康系+鹹食系共25種以上每天換著吃。

如果你剛好常經過橫濱站，或是計劃到橫濱購物旅遊，千萬別錯過這家位於Lumine百貨B1的JACK IN THE DONUTS！25種以上的口味任你挑，價格親民又好吃。
 

JACK IN THE DONUTS Lumine橫濱店

地址：神奈川縣橫濱市西區高島2-16-1 Lumine橫濱B1
營業時間：10：00～21：00；六日假10：00～20：30
公休日：依Lumine橫濱休館日
官方網站

 

甜甜圈風潮啟動

