210公分卡比獸新打卡點！寶可夢機台「明耀之星旗艦店」高雄人嗨玩。

寶可夢大師準備報到！大小朋友都搶著玩的寶可夢機台，這次將在11/3首次南下到高雄，在捷運美麗島站開設南台灣第一間寶可夢名耀之星旗艦店「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」。讓高雄訓練家不必遠赴台北，就能盡情體驗對戰、收卡與收藏的樂趣。店內還有超吸睛的210公分巨大卡比獸，絕對是粉絲朝聖、拍照打卡的必訪亮點。





寶可夢機台「明耀之星旗艦店」插旗高雄！等身大卡比獸現身

走進高雄站內的「MEZASTAR STATION」，迎面而來的就是可愛爆棚的等身大卡比獸。店內設有多台卡片遊戲機台，並打造展示區與周邊商品販售區，讓大人小孩都能一起感受寶可夢的世界觀。不論是想挑戰實力的訓練家，或是親子、朋友想同樂，這裡都是絕佳聚會地點。未來也將舉辦專屬活動，讓粉絲邊玩邊交流，收藏限定卡匣更添成就感。





開幕限定！路卡利歐特別卡匣免費送

為慶祝高雄旗艦店開幕，官方特別祭出「開幕紀念活動」。自2025年11月3日至11月30日，凡前往「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」或「MEZASTAR STATION TAIPEI」的玩家，每日可搶先領取限量100枚特別MEZASTAR卡匣「路卡利歐」，數量有限，送完為止。這次不僅是粉絲的收藏盛事，也象徵南北訓練家的交流新篇章。



寶可夢遊戲機台 MEZASTAR STATION KAOHSIUNG高雄美麗島

地點：高雄捷運美麗島站 B1（高雄市新興區中山一路115號）

開幕日期：2025年11月3日（一）



寶可夢名耀之星旗艦店「MEZASTAR STATION KAOHSIUNG」開幕優惠

活動期間：2025年11月3日（一）至11月30日（日）

活動地點：MEZASTAR STATION KAOHSIUNG、美麗島捷運站

活動內容：每日限量發放100枚特別MEZASTAR卡匣「路卡利歐」

注意事項：數量有限，送完為止。





寶可夢大師一定要知道！

