吉伊卡哇烘焙坊萬聖節限定登場，吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇萬聖節造型麵包可愛到融化。 

吉伊卡哇變身了！為了歡慶萬聖節，吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇換上黑貓裝扮，另外還有應景的秋季食材一起加入，秋天的氛圍展開了。

萬聖節即將到來，「吉伊卡哇烘焙坊」推出期間限定的萬聖節主題麵包和費南雪！吉伊卡哇、小八貓和烏薩奇三位人氣角色穿上黑貓裝扮，化身超可愛的萬聖節造型麵包，即日起至11月3日期間限定販售。除了造型吸睛外，內餡更選用栗子、焙茶和南瓜等秋季代表性食材，讓味覺也能感受到濃濃的秋天氣息。





萬聖節限定商品

吉伊卡哇麵包（黑貓）

吉伊卡哇變身成可愛的黑貓造型，內餡包入香甜的栗子餡。栗子是秋天最具代表性的食材之一，綿密甘甜的口感與蓬鬆的麵包體完美搭配，展現出濃濃的秋日風情。



小八貓麵包（黑貓）

小八貓同樣穿上黑貓裝扮登場，內餡選用焙茶奶油。焙茶特有的香醇氣息帶有微微的苦味，與麵包的甜味形成絕佳平衡，是喜歡日式風味的人不能錯過的選擇。





烏薩奇麵包（黑貓）

烏薩奇的黑貓造型同樣萌翻天，內餡包入南瓜餡。南瓜是萬聖節的經典元素，溫潤的甜味和綿密的口感讓整個麵包充滿秋天的溫暖氣息。



費南雪三人組（南瓜）

吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇三位角色造型的南瓜口味費南雪組合。費南雪本身濕潤綿密的質地搭配南瓜風味恰到好處，南瓜特有的香甜與奶油香氣相得益彰，是秋季限定的特別美味。





秋季飲品系列

葡萄飲料

這款外帶飲品使用秋季盛產的葡萄製作，內含真實葡萄果粒，口感清爽。葡萄的華麗甜味搭配溫和的酸度，帶來清新舒暢的味覺體驗，是秋天最適合的飲品選擇。



優格葡萄

濃稠綿密的優格飲品加入葡萄風味，酸味較為明顯。優格的乳酸香氣與葡萄的果香完美融合，創造出酸甜平衡的獨特風味，喜歡酸甜口感的人絕對會愛上這款飲品。





這次的萬聖節系列商品不僅造型可愛適合拍照打卡，內餡和口味的選擇也充分展現了秋季的特色。三位角色的黑貓變裝造型讓人看了直呼超級可愛，搭配秋季限定的栗子、焙茶、南瓜等內餡，讓萬聖節的節慶氛圍更加完整。無論是自己享用還是送給朋友，都能為萬聖節增添更多樂趣回憶。



吉伊卡哇烘焙坊（ちいかわベーカリー）店舖資訊

地點：東京都渋谷区神宮前4丁目30-3 東急プラザ表参道「オモカド」3階

營業時間：11：00～20：00

公休日：不定休