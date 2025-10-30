桃園大溪笠復威斯汀十周年限定！濟州島韓食吃到飽登場，滿額抽台灣虎航濟州雙人機票。

韓流文化席捲全台，從韓劇、音樂到美食無一不讓人著迷 。看準這波熱潮，並歡慶開幕10周年，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店隆重推出「蔚藍之島・濟州旬味」2025韓國濟州島美食大賞 。這不僅是一場普通的美食節，飯店更跨海邀請到萬豪國際集團旗下的五星級姐妹酒店「濟州島JW萬豪度假酒店」的廚藝團隊來台客座指導 ，將最道地的濟州島風味，原汁原味搬上知味西餐廳的自助餐檯 ，讓饕客不用飛出國，就能享受一場沉浸式的韓食盛宴。



五星主廚親自掌勺「重現濟州島嶼風情」

此次美食大賞的靈魂人物，是來自濟州島JW萬豪度假酒店「Island Kitchen」餐廳的主廚Sam Im 。Sam Im主廚擁有超過10年的國際酒店餐飲經驗，擅長以當代烹飪手法重新演繹傳統濟州風味 。他與其韓籍廚師團隊，包括點心房主廚Sienna Wang及副手Aspyn Kim ，親臨大溪威斯汀指導，從涼菜、熱食、湯品到甜點，設計出數十道主題菜式 ，強調使用濟州島獨特的發酵醬料與時令海鮮，完美呈現島嶼的自然人文風情 。



必吃經典「白切五花豬」與10周年限定「海帶湯」

來到知味西餐廳的濟州島美食大賞，老饕們絕對不能錯過經典的濟州家常料理「白切韓式五花豬」 。這道菜選用濟州黑豬肉，以精準火侯煮熟後切片 ，但重點在於其搭配的「特製大豆醬」 ，而非傳統泡菜，配上新鮮蔬菜，口感層次豐富且香氣濃郁，展現了濟州純粹樸實的道地風味 。此外，為呼應大溪威斯汀10周年慶，主廚團隊特別準備了在韓國生日或重要節慶才會登場的「海帶牛肉湯」 。這道湯品象徵著暖心與喜悅 ，湯頭看似清爽卻蘊含深厚香氣，以此料理慶賀飯店的新里程碑，傳遞最誠摯的祝福 。



韓劇迷瘋狂「人氣街頭小吃與豪華燉牛肋」

除了傳統宴客菜，因韓劇而風靡全球的韓式街頭小吃，也在此次美食大賞中完整呈現 。最受矚目的莫過於「韓式炸雞」 ，外皮酥脆、內裡多汁，裹上特製醬料，讓人吮指回味。同時，餐檯上還有「海鮮韭菜煎餅」、「人參雞粥」以及多款「手工自製泡菜」等正宗佳餚 。不僅如此，豪華的「韓式燉牛肋排」 也同步登場，肉質軟嫩入味。其他少見的道地料理如「韓式拌芥末雞」、「辣拌鮮魷沙拉」與「濟州大醬湯」 ，也都能在自助餐檯上一一品嚐，滿足韓食愛好者的所有想像。



甜點胃別錯過「牛島花生泡芙與濟州柑橘慕斯」

一場完美的盛宴，必須由精緻的甜點作結。此次的甜點區也充滿驚喜，主廚團隊特地選用濟州島的代表性特產入味。其中「牛島花生泡芙」 嚴選來自牛島的花生，製成扎實飽滿的濃郁內餡，花生香氣獨特迷人 。另一款「濟州柑橘慕斯」 ，則運用濟州盛產的柑橘，其酸甜清新的滋味融入細緻慕斯，創造出豐富的果香層次，清爽不膩口 。餐檯上還有韓國傳統點心「手工韓式藥果」 與「蜂蜜糖餅」 ，以及圖中所示的「艾草費南雪」 ，為這趟濟州尋味之旅劃下甜蜜句點。



歡慶10周年「用餐滿額再抽濟州島雙人機票」

為慶祝開幕10周年，大溪笠復威斯汀度假酒店也推出了「用餐滿額抽獎活動」 。從2025年11月1日至2026年3月1日活動期間 ，凡於館內指定餐廳用餐，單筆消費滿3000元，即可獲得抽獎券乙張 。獎項極為豐富，最大獎包含由台灣虎航贊助的「台灣-濟州島雙人來回機票」 ，還有機會抽中最新的iPhone 17、飯店豪華住宿券、自助餐券以及SPA體驗券等多項好禮 ，讓賓客在品味美食的同時，還能帶著驚喜滿載而歸 。



蔚藍之島・濟州旬味 2025韓國濟州島美食大賞

活動時間：2025年11月1日至2026年3月1日（晚餐時段供應）

活動內容：

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店歡慶十周年，邀請JW萬豪濟州度假酒店Island Kitchen主廚團隊來台獻藝，推出濟州島主題韓式自助饗宴。數十道經典菜色包含白切韓式五花豬、韓式炸雞、海帶牛肉湯、濟州柑橘慕斯、牛島花生泡芙等，完整呈現韓食文化。

活動期間單筆消費滿3,000元，即可獲得抽獎券乙張，有機會抽中台灣虎航濟州島雙人來回機票、iPhone 17、住宿券、餐券及SPA體驗券等好禮。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店「知味西餐廳」

電話：03-272-5056

地址：桃園市大溪區日新路166號

官方網站：http://www.lifutashee.com.tw

想繼續品味更多異國風味，接下來這幾場活動也同樣精彩

推薦閱讀：Mister Donut聯名HERSHEY’S！巧克力甜甜圈 開心果甜甜圈10大新品必吃。

推薦閱讀：萬聖節搞鬼美食16間！小熊軟糖披薩 香菜奶蓋飲料 鬼故事配早午餐，萬聖節買一送一必看。

推薦閱讀：普發一萬加倍放大！樂天餐飲3大品牌滿千送千，小籠包 港點 拉麵都有。