先喝道3杯99元！先喝道飲料優惠1天快閃，慶2萬朵東海玫瑰園開幕。

先喝道3杯99元優惠！為慶祝東海大學「小王子的玫瑰園」正式開園，先喝道特別推出「臻愛玫瑰日」活動，以英式玫瑰特調茶為主角，推出3杯僅99元的限定優惠。活動當天全台門市同步開喝，每人限購兩組。先喝道希望透過一杯茶香，把玫瑰園的溫柔花語延伸至生活裡，讓人們在秋風裡，也能感受到屬於自己的那份愛與浪漫。





先喝道打造東海小王子的玫瑰園！兩萬朵玫瑰花海綻放

這場活動不只是促銷，更是一場愛與夢想的傳遞。古典玫瑰園創辦人為慶祝母校東海大學70周年，特別打造「小王子的玫瑰園」，園區內盛開兩萬朵玫瑰，象徵愛與守護。自1990年以來，品牌始終以「讓生活回歸愛與浪漫」為理念，而這次透過先喝道的茶香，延續玫瑰花語的意象，也呼應小王子那句經典話語「因為你為你的玫瑰付出了時間，它才變得如此重要」，讓浪漫化為日常的一杯茶。





英式玫瑰特調茶3杯99元！細品花香與茶韻交融

限定飲品「英式玫瑰特調茶」嚴選斯里蘭卡高地紅茶為基底，加入烘焙玫瑰花瓣層層交織，入口回甘香氣優雅，茶湯清澈溫潤，口感細緻高貴。這款茶也曾榮獲2022年米其林ITQI二星認證，是先喝道的代表之作。原價不菲的英式玫瑰特調茶，在11/1當天推出3杯只要99元的限時超值價格。活動當天僅限現場自取購買，全台門市同步響應，讓人從花園到茶杯都能感受浪漫延續，舉杯為愛乾杯。



先喝道 3杯99元飲料優惠

活動日期：2025年11月1日（六）

優惠內容：英式玫瑰特調茶3杯99元（每人限購2組）

販售通路：全台先喝道門市、你訂外送平台（限自取）



先喝道 活動亮點

1、玫瑰園浪漫開園同步慶

為慶祝「古典玫瑰園」捐贈打造的「東海大學小王子的玫瑰園」正式開園，全台門市同步推出茶飲優惠活動。



2、限時優惠3杯只要99元

活動當天限定「英式玫瑰特調茶」3杯優惠價99元，甜甜價格享受英倫風浪漫茶香，每人限購兩組。



3、嚴選紅茶搭配烘焙玫瑰

選用斯里蘭卡高地精品紅茶為基底，加入烘焙玫瑰花瓣，香氣層次豐富且餘韻悠長，榮獲2022年米其林ITQI二星肯定。



4、以茶傳愛的品牌精神

延續「讓生活回歸愛與浪漫」理念，活動結合「小王子的玫瑰園」概念，以茶香與花香傳遞愛與溫柔。



5、全台門市與外送平台響應

全台先喝道門市與「你訂」外送平台限自取皆可購買，讓飲料控輕鬆入手浪漫茶飲，共同為愛乾杯。





