串炸葡萄也有！新台北居酒屋「夜串坊」必吃推薦，名古屋炸雞翅要點。

想找下班後能放鬆小酌的日式居酒屋，那就到台北新開「夜串坊」吃起來！位於台北東區的「夜串坊KUSHIAGE YORU」今年新開幕，成為串燒控間的熱門話題。主打大阪串揚與名古屋手羽先唐揚兩大經典料理，讓人不用飛日本就能品嚐到原汁原味的庶民美食。店內氛圍結合職人感與溫暖街頭氣息，營造出輕鬆自在的深夜食堂氛圍，從視覺到味覺都充滿日本風情，成為東區最新的微醺聚會首選。





台北日式居酒屋推薦！大阪串揚×名古屋手羽先一次到位

主廚楊翔安擁有十多年經驗，將大阪串揚文化帶進台北街頭。每日嚴選新鮮食材，以精準油溫現炸，麵衣酥脆薄透。推薦必點「蝦泥手羽先」、「菲力牛肉」、「紫蘇蝦」、「蘆筍」等經典款，更有「葡萄」、「無花果」等創意炸物讓人驚喜。特製三款沾醬「夜串坊風串揚醬、水果醋、日式黃芥末」可自由搭配，讓每一口炸物都展現不同風味層次，從庶民小吃升級為精緻職人料理。





秘製名古屋手羽先必點！雙手一扭即能去骨

另一亮點「元祖手羽先唐揚」延續名古屋風格，採二次油炸鎖住雞肉水分，外皮金黃酥脆，再刷上發酵三週的秘製醬汁。吃法更添樂趣，只要輕輕一扭即可輕鬆去骨，鹹甜交錯的香氣與多汁口感令人上癮。除此之外，店內還供應胡麻菠菜捲、生牛肉、鐵板雞肉丸子等多款居酒屋經典料理，讓饕客從前菜到主食都能盡情享受。



東區深夜居酒屋新據點！暖木設計打造都市綠洲

夜串坊由設計師Joseph Lee操刀，以花崗石與木質調為基底，呈現出日式溫潤氛圍。夜裡亮起的炸串招牌點亮東區街角，成為夜晚最吸睛的一隅。店內共設板前13席與客席10席，適合獨飲放鬆或好友聚會。主廚希望這裡成為城市裡的第二個家，讓人遠離喧囂，在微醺與笑語中找回放鬆步調。





台北東區居酒屋 夜串坊

地址：台北市大安區大安路一段51巷34號

電話：02-2711-9006

營業時間：17:30－00:00

席次：板前13席＋客席10席，共23席



夜串坊推薦必吃清單

蝦泥手羽先：融合大阪串揚與名古屋手羽先的創意料理，外酥內嫩、蝦香濃郁，是夜串坊的人氣No.1。

紫蘇蝦串：以紫蘇清香包裹鮮蝦，炸出爽口不膩的層次感，微苦與海味完美平衡。

菲力牛肉串：厚切菲力肉質鮮嫩多汁，搭配微辣黃芥末醬更添風味。

葡萄串揚：顛覆想像的甜口炸物，外酥內多汁，咬下瞬間爆出果香，超適合搭配啤酒。

無花果火腿串：以台灣無花果搭配西班牙塞拉諾火腿，甜鹹交錯的口感令人印象深刻。

元祖手羽先唐揚：店內招牌必點，二次油炸工法鎖住肉汁，刷上發酵三週的秘製醬汁，鹹甜香氣撲鼻。

馬頭魚隱藏菜色：以「立鱗燒」加串炸雙重技法製成，口感細膩、香氣濃厚，限量供應。

胡麻菠菜捲：清爽前菜人氣王，濃郁胡麻香氣平衡整體炸物口感。

生牛肉佐特製醬：日式居酒屋經典冷食，滑順肉香搭配微酸調味，開胃又解膩。

鮭魚茶泡飯：以高湯沖泡的新鮮鮭魚，作為結尾的暖胃料理，為整頓餐點畫下完美句點。



台北東區居酒屋「夜串坊」亮點整理

1、台北東區全新日式居酒屋，一次品嚐大阪與名古屋兩地風味。

2、主廚楊翔安每日嚴選新鮮食材，現點現炸口感酥脆。

3、秘製三款沾醬與創意炸物組合，打造味覺驚喜。

4、元祖手羽先唐揚以二次油炸與特製醬汁呈現極致香氣。

5、暖木風空間設計，營造城市中療癒的深夜歸所。







台北居酒屋加碼推薦清單必收！

推薦閱讀：捷運市政府居酒屋推薦！激安の食事酒場 啤酒喝到飽598元，串燒、明太子烏龍麵必點。

推薦閱讀：台北居酒屋吃到飽！859元筑前屋吃到飽，89道菜單有串燒 拉麵。

推薦閱讀：台灣首間「完整四國料理」居酒屋88屋預計9月插旗台北，集結德島、香川、愛媛、高知鄉土美食。