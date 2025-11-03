麥當勞 提拉米蘇巧克力派 強勢回歸！日本限定、兔子包裝超萌，開賣日期一次看。

日本麥當勞「提拉米蘇巧克力派」強勢回歸！睽違五年登髒，以馬斯卡彭起司與咖啡奶油打造濃厚口感，搭配限定兔子包裝超吸睛，11月5日起全日本門市開賣。

日本麥當勞宣布自2025年11月5日起，全新「三角巧克力派 提拉米蘇」將於全國門市期間限定販售！這款甜點自2020年停售後，睽違五年再度登場，以濃郁的馬斯卡彭起司巧克力，與微苦咖啡奶油打造出大人系甜點風味。今年更以「兔子」造型包裝亮相，超萌外觀再掀打卡熱潮。



日本麥當勞「提拉米蘇巧克力派」睽違五年回歸！

「三角巧克力派」自2007年首次登場以來，已成為日本麥當勞秋冬季的代表甜點。以多層酥脆派皮包裹濃郁內餡，兼具香氣與口感，每年都推出不同口味限定。無論是下午茶時光、或冬季暖心點心，這款甜品都深受日本在地人與旅客喜愛。近年更成為不少台灣遊客冬季赴日必吃的甜點名單之一。



日本麥當勞「提拉米蘇巧克力派」兔子包裝超可愛！

本次回歸的「三角巧克力派 提拉米蘇」全面升級，使用馬斯卡彭起司巧克力奶油，與微苦咖啡奶油交織出層次豐富的濃厚風味。派皮酥脆香濃，內餡滑順濕潤，再加上可可餅乾碎粒，與新加入的玉米脆片，打造出酥、滑、脆三重口感。同時販售的經典款「三角巧克力派 黑」，以濃郁巧克力餡與杏仁碎點綴香氣。

兩款皆提供期間限定兔子包裝，提拉米蘇版為「茶兔」、巧克力版為「黑兔」，可愛設計讓人忍不住想收藏。今年回歸的提拉米蘇版本不僅香氣更濃厚，兔子限定包裝更添收藏魅力。最近去日本可以一邊感受冬日街頭的浪漫氛圍，一邊品嚐這款只有日本才有的療癒甜點。



日本麥當勞 提拉米蘇巧克力派

販售時間：11/5開賣

販售價錢：三角巧克力派 提拉米蘇 售價190日圓、三角巧克力派 黑 售價170日圓

