熊本機場即日起全面熊本熊化，限定商品和打卡裝飾讓整座機場都是滿滿的熊本熊，2026年3月前衝一波吧。

為了可愛的熊本熊真的要飛一趟九州了，熊本機場被萌翻的KUMAMON佔領了，隨處可見裝飾物和打卡點，周邊商品一樣也不少。

熊本熊粉絲們注意了！熊本國際機場宣布，從即日起起到2026年3月15日，熊本機場將限定期間改名為「阿蘇熊本熊機場」，整座機場都要被熊本熊佔領啦！除了機場換上新裝，還有限定商品可以搶購，熊本熊迷絕對該朝聖！

▲即日起起到2026年3月15日，熊本機場將限定期間改名為「阿蘇熊本熊機場」，整座機場被熊本熊佔領。





室外裝飾打卡點

一下飛機或抵達機場，你就會發現整個氛圍都不一樣了！

1.機場入口看板：巨大的熊本熊歡迎標誌，絕對是第一個必拍景點

2.旅客航廈大樓外牆（西側）：外牆將出現超大型熊本熊裝飾

3.KUMAMOTO紀念碑：園區內的大型地標也會熊本熊化

4.旗幟下的柱子：連細節都不放過，到處都能看到熊本熊蹤影

▲一下飛機或抵達機場就會發現滿滿的熊本熊。





室內裝飾更精彩

當然機場各樓層也都精心布置了熊本熊的裝飾。國際線區域咖啡廳的上方有熊本熊裝飾，旁邊還有熊本熊手作小物。連遊客服務處都有熊本熊坐鎮。如果你有時間，建議也可以到國內線區域探訪：

1.出入口A、B的地板：腳下就是熊本熊圖案

2.手扶梯：連樓梯都變成打卡景點

3.熊本熊立體裝飾：必拍的熊本熊

4.熊本熊部長的椅子：可以坐在熊本熊座椅上拍照

▲機場各樓層也都精心布置了熊本熊的裝飾，還有熊本熊周邊限定商品可以購買。



除了滿滿的裝飾之外，這次活動最讓粉絲期待的就是限定商品！機場內的商店將販售穿著飛行員制服的熊本熊玩偶！還有茶包和手工啤酒等，大人小孩都能享受購物的樂趣！活動只到2026年3月15日，想去的話要趁早規劃喔。







飛一趟熊本縣吧

推薦閱讀：離熊本城僅6分鐘，絕美和風溫泉飯店提供頂樓溫泉及赤牛料理自助餐，九州旅遊想泡湯住好住滿。

推薦閱讀：熊本自由行必去！6大景點推薦，「超巨草莓吃到飽 熊本熊辦公室」邊吃邊拍一路玩翻熊本。

推薦閱讀：熊本賞櫻必衝熊本城！日本三大名城之一、代表性熊本景點，馬肉刺身等你嚐鮮。

推薦閱讀：熊本也有富士山！熊本賞櫻景點水前寺成趣園，絕美回遊式庭園，出水神社喝長壽水。