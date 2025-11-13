TTF玩具展華山擠爆！玩具展必逛POP MART獨棟場館，貓貓蟲咖波X罐頭豬LuLu萌翻。

TTF台北國際玩具創作大展登場， POP MART以115坪獨立館進駐，貓貓蟲咖波 X 罐頭豬LuLu聯名「疊疊樂漢堡」必買！

玩具控買爆！一年一度爆買活動「TTF台北國際玩具創作大展」即日起在華山文創園區登場，本次活動規模升級，集結全球超過150個參展單位，還有超夯POP MART更是以115坪獨立館進駐。粉絲們也要買超人氣 IP「貓貓蟲咖波」這次與「罐頭豬LuLu」的全新聯名系列，還有最新人氣角色WASABI BEAR芥末熊，通通帶你買。



▲台北國際玩具創作大展TTF，11/13起華山熱鬧開展。



▲展覽主題「The World of Art Toys is Infinite」，規模再升級。

TTF玩具創作大展 跨國設計師齊聚開箱

這次玩具展在11/13-11/16於台北華山盛大登場，超過150組國內外參展單位，囊括了從潮玩、原創 IP 到實驗性的潮流藝術。今年的展覽空間橫跨華山文創園區的東2館、中4B館、中4A館與中2館四大場域，規劃了五大主題展區。TTF讓粉絲們能一站式吸收當前亞洲潮流玩具與原創設計的最新能量，還有展場限定公仔、跨品牌合作款通通要買起來。

▲TTF集結超過150組國內外設計師，將全球玩具創作帶進台北。





貓貓蟲咖波聯名 疊疊樂漢堡與電鍍存錢筒

超人氣 IP「貓貓蟲咖波」這次展場除了必搶限量版「招財咖波存錢筒」每日限量開賣，此外咖波坑特別TOYZEROPLUS超萌IP「罐頭豬LuLu」聯名推出限定新品與帶來多款展場限定新品。粉絲必搶「吃貨Lu膠臉毛絨掛件」）以及超可愛的「疊疊樂漢堡」，每款各限量 500隻。凡於展場購買咖波商品，單筆滿 2,000元，即贈「限定招財咖波明信片」一張。



▲貓貓蟲咖波與LuLu聯名，疊疊樂漢堡與毛絨掛件限量開賣。

TOYZEROPLUS限定 WASABI BEAR必買

TOYZEROPLUS 這次現場除了「首賣」罐頭豬LuLu × 咖波聯名系列商品，同步推出多項限定活動與 IP新品。新品包含反差萌滿滿的「罐頭豬LuLu 驚喜滿罐2」、結合潮流與陪伴概念的「PP X MONSTER狗狗出沒-膠臉毛絨掛件系列盲盒」，還有最新、最夯IP「WASABI BEAR芥末好」，推出自帶外出娃包設計的「WASABI BEAR外出小夥伴系列盲盒」粉絲搶先入手。



▲TOYZEROPLUS萌系芥末熊盲盒必買

POP MART獨立館登場 台灣首發MOLLY與LABUBU

POP MART今年首度以獨立館進駐 TTF，以115坪的夢幻空間打造全展最大館別，讓粉絲們一次逛到過癮。館內設有超萌打卡區與人氣 IP主題牆，必搶周邊是兩款台灣首發的展會限定品。「ANGRY MOLLY SAMPLE #1毛絨公仔」氣嘟嘟的 MOLLY 呈現反差萌魅力，另一款「THE MONSTERS怪味便利店系列搪膠毛絨吊卡」則需憑展會手環才可購買。



▲POP MART獨立館達115坪，打造夢幻質感氛圍與超萌打卡區。

POP MART新品 LABUBU與CRYBABY派對周邊

POP MART 這次也帶來多款台灣首發與展會獨賣新品。「THE MONSTERS 怪味便利店系列」讓超萌小怪獸化身各式趣味零食造型，包括化作夾心三明治的「三明治小包」，以及杯麵裡探出頭的 LABUBU「泡麵公仔收納包」。CRYBABY 的粉絲也不能錯過充滿夏日氛圍的「CRYBABY VACATION MODE ON 系列」，系列中的「搪膠毛絨掛件盲盒」和「吸管杯」同步上架，讓粉絲們帶著滿滿戰利品回家。



▲LABUBU化身三明治泡麵，CRYBABY度假系列周邊同步上架。

第22屆 TTF台北國際玩具創作大展

展覽日期：2025 年 11 月 13 日（四）至 2025 年 11 月 16 日（日）

展覽地點：華山1914文創園區 東二館、中二館、中四A館、中四B館1F & 2F

入場方式：全票350元



可愛IP小物買到剁手手

推薦閱讀：第二杯半價！鶴茶樓新推天線寶寶聯名杯，11/15丁丁葡萄鶴頂紅茶與限量周邊一次收藏。

推薦閱讀：Hello Kitty展搶先看！海外首站Hello Kitty展7大打卡點，入場免費送特典。

推薦閱讀：柯南咖啡廳快閃東區！柯南執事咖啡廳送周邊，柯南聯名餐、限定周邊一次拍。