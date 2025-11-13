酒廉社巷口酒吧！美廉社啤酒Happy Hour擴增28間，加購台啤抱枕回家。

美廉社把巷口變成微醺補給站！美廉社啤酒Happy Hour再擴大，啤酒現場開罐折10元，下班巷口就能開喝，還能用99元把超大台啤抱枕帶回家。

下班後只想來一口冰涼啤酒的朋友最近有福了。美廉社把超人氣「Happy Hour」活動再升級，即日起一路到12月9日，啤酒控只要晚上20點到22點走進指定門市，買麒麟或海尼根全系列啤酒就能現場開罐折10元，中山建國北店更提早從16點喝起。這次直接從原本16家店再加12間，總共變成28家一起參戰，讓住哪區都能在巷口輕鬆享受微醺片刻。除此之外，買台啤還能用會員點數加99元把巨型台啤抱枕帶回家，根本醉後也能抱著睡的療癒小確幸。



美廉社啤酒Happy Hour優惠！現折10元

這次「Happy Hour」最大亮點就是啤酒現場開罐立刻折10元，想喝麒麟或海尼根的全品項共49支品項都適用，從經典暢銷款到清爽系通通能挑。對於下班只想速速放鬆的人來說，巷口就能買到便宜又現開的啤酒真的太方便，加碼的12間門市也讓更多人加入這波微醺時段。無論是邊走邊喝的輕鬆感、跟朋友小聚的微放鬆，或只是想在回家前慰勞自己一下，都能用最划算的方式享受「小酌自由」。美廉社把巷口直接變成大人版快閃酒吧，難怪活動一推出就一直好評不斷。



啤酒控要收！巨型啤酒瓶抱枕99元入手

除了啤酒折扣之外，最讓台啤粉暴動的就是加購禮。活動期間買任何台灣啤酒只要扣會員點數500點，就能用99元把66公分超大台啤酒瓶抱枕帶回家，還有兩款可以挑。抱枕不只是看起來超趣味，尺寸大到能抱著追劇、靠著休息都很剛好，療癒系居家小物一次買啤酒順便帶回家最剛好。對於正在準備耶誕交換禮物的人來說，也完全是送禮清單裡的亮點之一。這次活動一路到12月9日，喜歡啤酒、喜歡抱枕、喜歡省錢的人都記得要趁這波一起喝起來。



美廉社 啤酒 Happy Hour

活動日期：即日起～12/09

活動時間：每天20:00–22:00（中山建國北店16:00–20:00）

啤酒優惠：

1、購買麒麟或海尼根啤酒全品項（49款）

2、現場開罐折10元



美廉社 台啤加購禮

活動期間買任一台灣啤酒，扣會員500點＋99元，可加購66公分台啤酒瓶抱枕（共2款）。

美廉社 啤酒Happy Hour 實施門市：

北市德惠店、中山五常店、北市昌吉店、松山復興店、中山民權東店、中山龍江店、中山建國北店、 士林社子店、士林通河店、士林中正店、士林永平店、 大安忠孝東店、 大同歸綏店、大同哈密店、 北投實踐店、北投尊賢店、 中和興南三店、中和保健店、中和南華店、中和和平店、中和華新店、中和仁愛二店、中和景新三店、中和忠孝店、中和中正店、中和興南二店、中和保健二店、中和南山二店，共28家





