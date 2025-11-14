箱根全新溫泉度假村TAOYA箱根盛大開幕，日式傳統美學搭配現代設計綠意環繞，大人專屬的溫泉度假飯店。

神奈川知名溫泉勝地「箱根」11/1有全新渡假飯店，飯店靈感加入箱根特殊技藝「寄木細工」，讓在地特色更突出。

坐擁72間溫泉旅館和主題樂園的GENSEN HOLDINGS集團，於11月1日正式開幕「TAOYA箱根」。這是TAOYA品牌首次進駐神奈川縣的據點，為箱根地區注入全新的度假體驗。

TAOYA箱根的設計靈感來自箱根傳統工藝「寄木細工」，將傳統美學與現代風格完美融合。飯店座落於能眺望雄偉山景的絕佳位置，如同隱密的世外桃源般，提供遠離塵囂的非日常體驗。被森林與天空環繞的廣闊自然環境，隨著時段和季節變換的風景，搭配全包式服務的奢華享受，創造出專屬大人的溫泉度假時光。



▲TAOYA箱根11月1日正式開幕，為箱根地區注入全新的度假體驗。





特色01：全時段休閒交誼廳

交誼廳設置溫暖的壁爐，大片落地窗引入箱根的美麗景致，寬敞舒適的沙發讓人完全放鬆。可以全身感受眼前展開的天空與綠意，或是凝視搖曳的火光沉澱心靈，盡情享受屬於自己的奢華時光。



▲交誼廳設置寬敞舒適，可以全身感受眼前展開的天空與綠意。





特色02：眺望群山的露天溫泉

大浴場的特色在於一天之中景觀的變化；白天陽光從大片窗戶灑入，夜晚則以間接照明營造不同氛圍。透過開放式的窗景眺望箱根連綿的山脈，在沉穩寧靜的空間中悠閒泡湯享受被大自然包圍的溫泉時光。



▲大浴場透過開放式的窗景可以眺望箱根連綿的山脈，讓人身心舒暢。





特色03：PARQUET餐廳品嚐在地美食

融入寄木細工傳統工藝的餐廳展現傳統與現代調和的設計美學。透過窗戶眺望箱根壯闊景色，在悠閒氛圍中細細品味料理。菜單充分運用箱根周邊食材，提供結合山珍海味的創意料理，讓饕客們都能大飽口福。



▲寄木細工傳統工藝的餐廳展現傳統與現代調和的設計美學。

特色04：森林景觀客房

所有客房都擁有森林景觀，彷彿被森林溫柔包圍,，充滿柔和的寧靜與溫暖。講究木質紋理和沉穩色調的室內設計，讓人心靈平靜，享受與自然融為一體的深度放鬆時刻。



▲客房都擁有森林景觀，充滿柔和的寧靜與溫暖。





特色05：全包式甜點饗宴

為了讓住宿體驗更加豐富，交誼廳在早中晚提供不同的甜點自助吧。從入住前一小時到晚餐前供應「下午茶」，可以享用草莓蛋糕等華麗的鮮奶油蛋糕。晚餐後準備了「夜間高茶」,是能搭配當地日本酒和葡萄酒的成熟大人茶點時光。隔天早晨到退房前一小時，提供晨間高茶，包括現烤麵包、優格和水果等適合早晨的菜單。此外，還準備了深夜小點心服務，從入住到退房的每個時刻都能盡情享受。在TAOYA箱根度過非日常的奢華時光。



▲交誼廳在早中晚提供不同的甜點自助吧。



▲從入住前一小時到晚餐前供應「下午茶」，晚餐後準備了「夜間高茶」。





TAOYA箱根 資訊

開幕日期：2025年11月1日

地址：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246

官方網站







