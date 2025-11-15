新板秋蟹控衝這！青雅中餐廳金秋蟹宴，生啤蒜香紅蟳、沙茶炒沙公開吃。

秋蟹最肥美的季節到來，台北新板希爾頓「青雅中餐廳」推出「金秋蟹宴」，以四道主廚限定料理詮釋秋日風味，每道皆展現不同層次的海味。

秋風起，蟹黃肥，又到了饕客引頸期盼的品蟹時節 。位於交通便利的板橋捷運站旁 ，台北新板希爾頓酒店內的「青雅中餐廳」，在今年8月甫榮獲《2025臺灣米其林指南》新入選的肯定 ，展現了其深厚的烹飪實力。為了回應老饕的期待並展現新派粵菜的精髓 ，團隊即日起至11月30日盛大推出「金秋蟹宴」限定料理 ，用四款風味多元的時令秋蟹美饌，搶攻秋季必吃美食清單。

▲青雅中餐廳即日起至11月30日推出「金秋蟹宴」，四道秋蟹料理登場。



青雅必嚐推薦，潮汕沙茶與香港生啤激盪秋蟹新火花

此次「金秋蟹宴」中最具濃厚系風味的，莫過於主廚首推必嚐的「潮汕沙茶炒沙公」。師傅先將蔥、薑、蒜蓉爆香，隨即加入靈魂所在的沙茶醬炒出誘人香氣 ，再放入肉質飽滿的嚴選沙公 。接著注入高湯煨煮，並以蠔油與紹興酒巧妙提味 。最精華的部分在於鋪墊於底層的寬冬粉，飽滿吸附了蟹膏與所有湯汁的鮮美 ，是道層次豐富的秋日暖胃料理，每份售價2,480元 。另一道「香港生啤蒜香燒紅蟳」則是改良自香港大排檔的鑊氣料理 。主廚將食材升級為當季熟成的紅蟳 ，過油後鎖住鮮甜 ，再拌入奶油、蒜蓉、花生醬與芝麻醬調製的秘製蒜香醬 ，最後的關鍵是倒入甘甜的生啤酒大火燜煮收汁 ，蒜香與奶油香交織，風味獨特，每份1,680元 。

▲濃郁醬香的「潮汕沙茶炒沙公」，以沙茶風味為基底，湯汁香氣誘人。

▲蒜香與奶油香交織的「香港生啤蒜香燒紅蟳」，秋季限定必嚐美味。

展現米其林團隊功力，大連醬香與滬式年糕的螃蟹演繹

為了展現米其林新入選團隊的精湛廚藝 ，青雅中餐廳也端出了講究火候的「大連醬燒沙公」。主廚選用肉質厚實的大沙公，先以熱油炸香逼出蟹殼焦香 ，接著與洋蔥、蒜末、青蔥及靈魂「大連蝦醬」一同翻炒 ，再加入高湯煨煮讓醬汁滲透蟹肉 ，起鍋前淋上紹興酒提香，色香味俱全 ，每份售價2,480元 。而融合上海醬燒風味的「深圳紅蟳炒年糕」，則是選用甘鮮飽滿的紅蟳 。主廚以乾燒手法鎖住蟹肉鮮甜 ，再以豆瓣醬、酒釀、茄汁等調製的秘製醬汁，加入彈牙年糕一同燜煮收汁 。年糕在過程中飽吸蟹黃的鮮香 ，口感層次豐富，每份售價1,880元 。

▲台北新板希爾頓「青雅中餐廳」榮獲《2025臺灣米其林指南》新入選餐廳肯定。





青雅 金秋蟹宴

活動時間： 即日起至11月30日

活動內容： 台北新板希爾頓「青雅中餐廳」推出限時秋蟹料理「金秋蟹宴」 精選當季肥美秋蟹入菜。

設計四道限定料理：

大連醬燒沙公（售價2,480元）

深圳紅蟳炒年糕（售價1,880元

潮汕沙茶炒沙公（售價2,480元）

香港生啤蒜香燒紅蟳（售價1,680元）

青雅中餐廳（台北新板希爾頓酒店2樓）

訂位電話：02-2958-3975

地址：新北市板橋區民權路88號

想知道其他飯店也有哪些秋蟹料理登場，下一篇帶你一次看全台限定菜單

推薦閱讀：米其林一星天香樓「風華蟹宴」限時開吃！十道新蟹饌詮釋江南冬味，致敬亞都麗緻四十年傳承。

推薦閱讀：新北耶誕城吃到飽攻略！50樓Café高空平日午餐4人同行1人免費、耶誕火雞、松葉蟹腳一次吃到很飽。

推薦閱讀：晶華蟹宴限時回歸！大閘蟹、處女蟳、鱈場蟹一次吃遍，懂吃老饕搶訂秋冬最強鮮味。