台中拉麵買一送一吃！麵屋一燈文心秀泰店3大優惠，限定拉麵必點。

麵屋一燈台中文心秀泰店開幕，限定奶白菌菇拉麵登場，還有全單88折、買一送一、88元拉麵等多重優惠超好搶。

台中拉麵推薦必吃！日本東京超人氣「麵屋一燈」是拉麵控的必吃口袋名單，這次將在11/15插旗台中文心秀泰，不僅帶來濃厚雞湯系拉麵，針對開幕推出3大優惠，有買一送一、88元拉麵等，號召台中拉麵控開幕衝文心秀泰吃麵屋一燈。此間門市也推出限定口味拉麵「奶白菌菇培根拉麵」，是專屬台中人的美味，刷新台中拉麵必吃清單。



▲被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈插旗台中文心秀泰推3大優惠。

▲日本東京超人氣「麵屋一燈」11/15插旗台中文心秀泰。





台中拉麵控要吃！麵屋一燈插旗文心秀泰推限定拉麵

此次，最吸睛的亮點就是麵屋一燈文心秀泰店限定的「奶白菌菇培根拉麵」，把法式濃湯概念融入日式拉麵，以奶白菌菇熬出的濃郁湯底作主角，風味柔滑卻不失深度。加入燻骨腿提升香氣層次，再灑上綜合香料與起司粉，讓整體味道呈現濃厚又帶微微奶香的跨界口感，十分耐吃。從視覺到味覺都相當有記憶點，是少見的西日混搭系拉麵。喜歡濃厚湯頭、菌菇風味或台中拉麵新選擇的人，一定要找時間衝來品嚐。



▲麵屋一燈文心秀泰店限定的「奶白菌菇培根拉麵」，把法式濃湯概念融入日式拉麵。





台中拉麵優惠一次看 麵屋一燈文心秀泰活動全整理

為了歡慶麵屋一燈台中文心秀泰店新開幕，推出三波開幕優惠吸引饕客回訪。首波11月15日至19日祭出全單88折，並能掃碼領取買一送一券，是近期最強的台中拉麵優惠之一。第二波在11月20日至30日平日下午推出劍玉挑戰，只要三次內成功即可享拉麵88元，對親子家庭與學生族群都相當有吸引力。更香的第三波從11月20日至12月15日，只要點限定奶白菌菇培根拉麵就能額外拿到第二碗半價券。對常逛文心秀泰的人來說，完全是能回訪好幾次的優惠組合。



▲麵屋一燈主打濃厚雞湯系拉麵。







麵屋一燈 台中文心秀泰店

地址：臺中市南屯區文心南路289號6樓

營業時間：11:00-22:00



文心秀泰麵屋一燈 開幕優惠

1、11/15–11/19 內用全單 88 折，掃碼領「買一送一券」乙張（效期至 11/30），每人限領一次 數量有限。

2、11/20–11/30 平日 15:00–17:00，劍玉挑戰三次內成功享拉麵 88 元，低消為一碗拉麵，兒童拉麵不受限。

3、11/20–12/15 點奶白菌菇培根拉麵送「第二碗半價券」，每人限領一次 隔日可使用，有效 30 天。





