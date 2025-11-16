台日史上最強聯手！日本米其林二星主廚朝比奈悟推出限量餐酒會，重現法式極致絕美料理。

米其林二星主廚朝比奈悟率團跨海來台，於高雄焰牛排館打造限量星級饗宴，全台漢來海港同步推出法式鴨肝慕斯，重現東京米其林風華。

高雄的頂級餐飲界迎來盛事，漢來美食旗下的「焰牛排館」繼去年熱潮後，今年再度舉辦星級餐酒會。此次邀請的是來自日本東京的米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」，由主廚朝比奈悟「Satoru Asahina」親自率領10人團隊跨海來台。這場活動旨在完整重現東京二星餐廳的極致法式風華與細膩精神，消息一出立即吸引大量饕客關注，10月下旬所有席位便已銷售一空，顯示了星級饗宴的強大吸引力。



▲米其林二星主廚朝比奈悟跨海獻藝 焰牛排館重現東京星級饗宴





東京二星主廚朝比奈悟的法式職人精神

談到主廚朝比奈悟，他在法式料理界擁有超過三十年的深厚廚藝資歷。他師承被譽為「二十世紀最偉大的廚師」喬爾・侯布雄，這段經歷為他的烹飪哲學奠定了堅實基礎。朝比奈悟主廚擅長將經典的法式料理結構，融入精準細膩的日本職人精神。他所主理的「ASAHINA Gastronome」自2022年起，已連續五年獲得「米其林指南東京」的二星肯定，成為東京現代法式料理的代表之一。他追求的是味覺、服務與用餐氛圍三者之間的完美平衡。





▲焰牛排館與米其林二星主廚聯手 限量餐酒會重現法式極致工藝



▲美到讓人捨不得吃的日月潭紅玉雞與黑松露





重現米其林餐廳的極致體驗與在地融合

此次餐酒會不僅是主廚隻身前來，而是以「將整座米其林餐廳在焰綻放」的盛大規格執行。朝比奈悟主廚率領廚師、甜點師到侍酒師等10名團隊成員遠道而來，力求將二星餐廳的精神原汁原味呈現給高雄的饕客。這場盛宴於2025年11月14日至11月16日在高雄漢來大飯店45樓的焰牛排館舉行。餐會限定每餐僅50席，價格為每位新台幣11800元外加10%服務費，並包含六款精選葡萄酒。漢來美食表示，這不僅是味覺饗宴，更是一場文化與工藝的深度交流。



▲朝比奈悟主廚率領廚師、甜點師到侍酒師等10名團隊成員遠道而來 ，力求將二星餐廳的精神原汁原味呈現給高雄的饕客





星級饗宴菜單的奢華展演「威靈頓牛排」

餐會的菜單設計展現了主廚的精湛技藝。開場由四款精緻的「餐前小點」揭開序幕，包含「虎河豚魚凍」、「雞肝慕斯＆芝麻脆片」、「櫛瓜鷹嘴豆泥」與「馬鈴薯可頌」，巧妙融合山珍、海味與蔬食。隨後的海鮮料理「帝王蟹佐龍蝦奶油」，運用法式醬汁技法堆疊出豐富層次。中段的「鮑魚佐法式魚湯」，特別使用法國Bordier手工海藻奶油香煎鮑魚，搭配長時間熬煮的濃縮湯體。而壓軸主菜「日本黑毛和牛威靈頓」更是整場餐會的高潮。主廚選用日本黑毛和牛菲力，包入鴨肝與黑松露，外層酥皮經過完美火候烘烤，達到外酥內嫩的極致口感，再搭配濃郁的佩里戈爾松露醬，華麗展演法式經典精髓。



▲會讓人第一次覺得原來帝王蟹佐龍蝦奶油可以這麼好吃

▲東京二星主廚朝比奈悟的日本黑毛和牛威靈頓





融合在地食材與招牌「愛之蘋果」甜點

朝比奈悟主廚在此次菜單中也展現了融合在地食材的功力。一道「日月潭紅玉雞佐黑松露」，便選用了台灣在地的日月潭紅玉雞。主廚將鴨肝夾入雞皮與雞肉之間，以低溫烹調鎖住雞肉的嫩度與鴨肝的滋味，搭配西班牙生火腿千層與松露醬，風味細膩優雅。甜點部分，主廚則帶來了他在日本米其林餐廳的招牌之作「愛之蘋果」。這道甜點以紅玉蘋果與青蘋果炒製成內餡，外層包裹馬斯卡彭慕斯，再用白巧克力塑形為精緻的蘋果造型，呈現出藝術品般的霧面質感。



▲最讓人最期待的愛之蘋果，不論是美感、創意，還是入口後的香甜，都值得品嚐一次。





漢來海港同步推出限定「法式鴨肝慕斯」

雖然焰牛排館的星級餐酒會席位已全數售罄，但為了讓更多顧客體驗米其林級的美味，漢來美食也同步推出了限定料理。自11月14日起至12月14日止，全台灣的漢來海港六家分店，將同步供應由朝比奈主廚設計的限定料理「法式鴨肝慕斯」。主廚以其深厚技藝詮釋這道法式經典，將鴨肝的濃郁香氣與滑順口感完美結合，讓顧客在享用自助餐時，也能品嚐到米其林等級的細緻風味與深度。此舉也展現了漢來美食持續精進，並朝向頂級餐飲市場發展的企圖心。



▲ASAHINA Gastronome × 焰牛排館 米其林星饗宴









ASAHINA Gastronome × 焰牛排館 米其林星饗宴

活動時間： 2025/11/14（五）～2025/11/16（日）

活動內容： 日本米其林二星主廚朝比奈悟率領團隊跨海來台，在高雄漢來飯店45樓焰牛排館舉辦三天限定餐酒饗宴，以「帝王蟹佐龍蝦奶油」、「日月潭紅玉雞佐黑松露」、「日本黑毛和牛威靈頓」等頂級料理重現東京 ASAHINA Gastronome 的法式風華。

全台漢來海港自助餐廳亦於11/14至12/14同步推出限定料理「法式鴨肝慕斯」，讓饕客在自助餐中也能體驗米其林級滋味。



焰・牛排館（高雄漢來飯店45F）

電話：07-213-5763（每餐限量50席）

營業時間：午餐11:30～14:30、晚餐17:30～22:00



漢來海港自助餐廳（全台分店）

電話：07-412-8068

營業時間：午餐11:30～14:00、晚餐17:30～21:30

想知道更多頂級料理與米其林主廚合作消息，延伸閱讀別錯過

推薦閱讀：米其林一星天香樓「風華蟹宴」限時開吃！十道新蟹饌詮釋江南冬味，致敬亞都麗緻四十年傳承。

推薦閱讀：板橋凱撒「家宴」首摘米其林！歡慶2025臺灣米其林指南入選，推摘星饗宴一泊二食住房專案每人2,800元起再抽萬元年菜。

推薦閱讀：