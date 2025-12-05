快來看你今年買了多少貼圖！LINE貼圖2025榜單出爐，戀愛兔、吉伊卡哇強勢入榜。

LINE貼圖2025年度榜單揭曉！吉伊卡哇與戀愛兔強勢霸榜，表情回應功能更帶動「讚」圖風潮。快來看你的愛用款是否上榜，順便透過回顧活動解密你的年度貼圖人格！

隨著數位溝通成為現代人的生活日常，貼圖不僅是傳遞訊息的工具，更是反映社會集體情緒的溫度計。LINE貼圖於今日正式公佈了2025年度榜單，這份不僅僅是銷售排行的數據，更是一份解密當代人際互動的觀察報告。今年度台灣市場展現了驚人的創作能量，前十大創作者平均累計銷售額突破16億日圓，創下歷史新高。而在這波激烈的競爭中，由日本創作者NishimuraYuji繪製的「LOVE RABBIT 戀愛兔」與席捲全亞洲的「吉伊卡哇」成為最大贏家，雙雙攻佔原創貼圖與表情貼的榜單高位，顯示出「療癒」與「共鳴」仍是人們在虛擬對話中最渴望的情感連結。



▲台灣創作者的IP角色陸續透過跨界聯名，展現創意並推升雙方能見度，成為延伸到海外市場的重要力量





吉伊卡哇與戀愛兔的雙強鼎立與在地化經營

細究今年的原創貼圖榜單，可以發現長期經營與社群互動是維持人氣的不二法門。奪下年度原創貼圖冠軍的「LOVE RABBIT 戀愛兔」，成功關鍵在於其精準捕捉了情侶與家人間的微妙互動，創作者巧妙地將「你外遇」或「你不愛我了」這類帶有情緒勒索色彩的對話，轉化為俏皮可愛的圖像，讓用戶在傳送時能以幽默化解尷尬。同樣備受矚目的是首度入榜即展現強大爆發力的「吉伊卡哇」，這部作品以可愛外表包裝微帶黑暗現實的劇情，深受各年齡層喜愛。值得注意的是，這兩部來自日本的作品之所以能深植台灣用戶的心，很大程度歸功於極度接地氣的中文翻譯，將台式口語完美融入角色情境，消弭了文化隔閡，讓貼圖成為跨越國界的共通語言。



▲最強「LOVE RABBIT - 戀愛兔 -」登「年度原創貼圖」榜首





Z世代的厭世美學推動醜萌新星崛起

除了資深人氣王之外，2025年的榜單也反映了年輕世代獨特的審美與價值觀。今年首度擠進前十大的黑馬「醜嫩狗勾」與「那隻水母」，代表了20世代用戶對於「完美」的解構與反叛。這些角色不走傳統的精緻可愛路線，反而以線條隨性、表情厭世的「醜萌」姿態出現，精準演繹了現代上班族的社畜心聲以及年輕情侶間霸道總裁式的互動。「那隻水母」更是憑藉著對網路迷因與時事話題的敏銳捕捉，成為社群圖戰的首選工具。這股新勢力的崛起，證明了貼圖已不再只是裝可愛的裝飾，而是年輕人用來宣洩生活壓力、表達真實自我的情緒出口。



▲表情貼多元玩法創意無限，表情貼小傢伙(暫定)榮登官方表情貼年度冠軍

表情回應功能改變社群溝通生態

科技功能的更新往往能帶動使用者行為的改變，今年LINE推出的全新「表情回應」功能便是一個顯著的例子。根據數據統計，每月有高達940萬名不重複用戶使用此功能，這不僅改變了對話節奏，更直接推升了「表情貼」的市場熱度。用戶不再受限於單張傳送，而是發揮創意將表情貼作為文字訊息的語氣強調，或是直接針對訊息進行回應。在官方表情貼榜單中，被暱稱為地瓜球的「表情貼小傢伙」因其多變的情緒表達奪冠。有趣的是，在所有的表情回應中，「讚」的使用量高居第一，顯示在資訊爆炸的時代，人們更傾向運用直覺、正面的符號來快速建立連結與表達認同。





IP跨界聯名創造雙贏並進軍國際市場

在商業模式上，2025年也見證了台灣原創IP的成熟與國際化。越來越多的台灣創作者透過與國際知名IP的跨界聯名，成功拓展了粉絲群體。例如擁有高人氣的「貓貓蟲咖波」與寶可夢的合作，以及三麗鷗與「變種吉娃娃」、「野生喵喵怪」推出的聯名貼圖，都是典型的成功案例。這類合作不僅結合了雙方角色的魅力，創造出如「人魚漢頓與變種吉娃娃」這種怪萌風格的新鮮感，更重要的是，藉由國際IP的影響力，台灣創作者的作品得以觸及更多海外用戶，為台灣原創角色出海開闢了一條新航道。



▲「表情貼」因「表情回應」功能上線今年大放異彩，人氣爆棚的「吉伊卡哇」拿下競爭激烈的原創表情貼排行榜首





個人化主題展現多元審美與年度回顧活動

除了貼圖與表情貼，個人原創主題的榜單則呈現了百花齊放的風格美學。從「LOVE RABBIT」的粉紅浪漫氛圍，到「KINGJUN」以螢光色調打造的外星怪誕風格，再到結合手遊「崩壞星穹鐵道」與虛擬偶像「hololive」的主題，顯示出用戶對於手機介面的個人化需求日益強烈。為了讓用戶能更了解自己的使用習慣，LINE也同步推出了「2025我的貼圖回顧」活動，透過數據分析揭露用戶全年的傳送總數與偏好風格。這不僅是一次趣味的回顧，更是讓用戶重新檢視自己在數位世界中情感軌跡的機會。



▲原創主題榜單風格多樣，浪漫療癒、外星怪誕、虛擬角色、冒險手遊皆獲喜愛





2025 我的貼圖回顧

活動時間： 即日起至 2025 年 12 月 12 日 23:59 止

活動內容： 用戶可查詢全年度傳送貼圖與表情貼的總數、最常用的貼圖創作者，以及個人貼圖情緒雷達，解密自己的溝通風格 。

活動連結： https://lin.ee/VeYXiMb

