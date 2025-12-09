三商巧福牛肉麵免費吃！三商巧福牛肉麵周年慶優惠，身份證3375免費吃牛肉麵。

三商巧福週年慶從12月9日到17日，經典原汁牛肉麵、紅燒排骨飯限時特價109元，首日身分證有3375免費吃牛肉麵，國民美食優惠開跑。

三商巧福牛肉麵免費吃！提到三商巧福，最讓人印象深刻的三件事，就是經典牛肉麵、吃到飽的酸菜、還有非常重的陶瓷湯匙。這次三商巧福週年慶將在12月9日到12月17日登場，這次針對經典招牌的「原汁牛肉麵」和「紅燒排骨飯」兩大品項，同步祭出109元的超值特惠價。此外，活動首日12月9日還有限定驚喜，對中身份證免費吃牛肉麵，鐵粉準時吃起來。



▲三商巧福週年慶開跑，原汁牛肉麵只要109元超划算。





三商巧福牛肉麵、排骨飯破盤下殺109元

三商巧福週年慶從12月9日到12月17日正式登場。這次祭出兩款人氣不敗的經典品項，包含濃郁的「原汁牛肉麵」和香氣四溢的「紅燒排骨飯」。原價175元的牛肉麵和140元的排骨飯，現在都只要109元。粉絲們能用超親民的價格，享受到最熟悉的國民家常美味，同時也是上班族的午餐救星。



▲三商巧福紅燒排骨飯同步特價，鐵粉必吃美味。

身分證中3375就免費牛肉麵

除了超值優惠外，三商巧福在活動首日12月9日推出限時一天的特別驚喜。粉絲如果身分證字號內含連續的「3375」這四個數字，就能免費吃三商巧福牛肉麵。12/9當日到門市消費並出示證件上3375數字，就能免費獲得一碗原汁牛肉麵，邀請粉絲們一起跟三商巧福慶生吃一波。



▲三商巧福週年慶首日限定，身分證中3375免費吃牛肉麵。









三商巧福 周年慶優惠資訊

優惠期間：12月9日至12月17日

優惠內容：

原汁牛肉麵：原價175元，特惠價109元

紅燒排骨飯：原價140元，特惠價109元







三商巧福 周年慶牛肉麵免費吃 活動資訊

活動內容：12月9日身分證字號含3375，於門市消費出示證件，即可贈送原汁牛肉麵1碗





