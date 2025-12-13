好市多最新零食必買！丹尼船長全新「畬室可可米米花」超涮嘴。

丹尼船長攜手畬室主廚推出法式可可香頌米米花，台灣米香結合法式巧克力工藝，好市多同步開賣，成為巧克力控必收的新年話題零食。

巧克力控一定要衝好市多囤貨！這次的新品可說是零食界的大事件，丹尼船長將品牌「用台灣米走出新道路」的理念，延伸到更精品的範疇，正式推出由畬室主廚監製的「畬室法式可可香頌米米花」。主廚鄭畬軒以法式甜點語彙重新詮釋台灣風味，讓台灣米香與法國巧克力工藝碰撞出更細膩的層次。這款限量新品講究原料、堅持非油炸，更以文化敘事為核心，從風味到包裝都充滿故事感。無論是巧克力控、年節送禮族或喜歡台灣味，一定要吃過。

▲丹尼船長「畬室法式可可香頌米米花」選用法國 Michel Cluizel 莊園級可可粉，再與台灣米香疊加超涮嘴。

▲丹尼船長「畬室法式可可香頌米米花」精品級巧克力風味，上班偷吃超療癒。





丹尼船長 「畬室法式可可香頌米米花」！巧克力零食超涮嘴

在風味打造上，畬室主廚以長達十二個月的監製，選用法國 Michel Cluizel 莊園級可可粉，帶出乾淨清亮的可可香，再與台灣米香疊加出更悠長的尾韻。除此之外，他還加入新竹寶山黑糖，用甘蔗果香平衡可可的微苦，使整體呈現「輕奢、柔雅、有溫度」的味覺體驗。這款米米花完全未使用人工香料，採非油炸、氣爆工法呈現最純粹的脆度，入口爽脆、不卡牙，香氣層次卻像香頌般逐漸展開。這不只是零食，更像是一份能讀到台灣文化與甜點精神的味覺作品。



▲丹尼船長「畬室法式可可香頌米米花」好市多推出的 60g×8 包箱購組。





巧克力控搶買！臻選禮盒與好市多箱購一次看懂

為了讓這份從台灣出發的法式浪漫被更多人收藏，丹尼船長推出兩種不同情境的選擇。官網獨家「法式可可香頌臻選禮盒」內含兩包百克裝米米花與六入法式巧克力法蘭酥，使用法芙娜可可粉製成，適合企業贈禮或送給重要的人。若想囤著和家人分享，好市多推出的 60g×8 包箱購組更是超實用，每包都是精品級巧克力風味，卻能輕鬆融入日常聚會、小旅行甚至上班偷吃時刻。今年想挑選一份有故事、有溫度的年節禮，這款新品會是很有質感的選擇。



▲丹尼船長請到畬室主廚監製重磅推出「畬室法式可可香頌米米花」。









丹尼船長「 畬室法式可可香頌米米花 」

販售通路：全台好市多販售

規格：60g×8 入／箱

售價：339 元

官網獨家臻選禮盒：100g×2 包＋法蘭酥 6 入





