黑松酒覓正式開幕！獨家金門高粱調酒翻轉味蕾，Super Junior利特擔任一日調酒師寵粉。

黑松首間複合式酒專「黑松酒覓」於台北南京三民站開幕，Super Junior利特現身調製限定「利特特調」。店內集結千款藏酒與獨家金門高粱調酒，打造微醺新體驗。

在台北這座繁忙的城市中，尋找一處能安放身心、細細品味生活的角落，已成為現代都會人最嚮往的日常儀式。就在捷運南京三民站旁，一個結合了深厚歷史底蘊與現代摩登美學的全新空間「黑松酒覓」於12月3日正式揭幕。這不僅是台灣飲料龍頭黑松公司邁向101週年的重要里程碑，更是全台首間融合了頂級酒類專賣與輕酒吧概念的複合式場域。為了慶祝這場感官盛宴的開啟，韓流天團Super Junior隊長利特更驚喜現身，化身最帥一日調酒師，親手調製充滿愛意的限定特調，為台北的微醺地圖增添了一抹璀璨星光。



▲「利特特調」以「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」調製出酸甜風味，於「黑松酒覓」限時販售中

▲Super Junior利特身穿「黑松酒覓」專屬圍裙，於店內酒品販售區親切推薦「創世者桶陳金門高粱酒」系列與多款精選佳釀







打造台北微醺新地標，黑松酒覓五大空間定義都會品飲美學

走進「黑松酒覓」，迎面而來的是一股沉穩而優雅的氛圍，這裡打破了傳統酒專冷冰冰的陳列方式，將空間巧妙劃分為「酒品販售區」、「輕酒吧」、「品飲區」、「交流互動區」與「恆溫酒窖」五大主題場域。對於喜愛探索風味的酒饕而言，這裡無疑是一座蘊藏珍寶的圖書館。黑松發揮了累積百年的經銷實力，架上陳列超過上千款來自世界各地的精選佳釀，從50度以上的金門高粱酒、日本的CHOYA梅酒與黑松白鹿清酒，到西方的人頭馬、大摩威士忌及澳洲夏迪葡萄酒，品項包羅萬象。最令人驚豔的莫過於店內特設的「恆溫酒窖」，透過智慧科技精準控溫控濕，如同呵護藝術品般保存每一瓶珍稀酒款，像是市面難尋的「創世者皇者雪莉桶陳金門高粱酒」也能在此覓得蹤跡，讓選酒過程本身就成為一場極致的享受。



▲「黑松酒覓」精選高達上千款藏酒，為消費者打造豐富消費體驗





翻轉金門高粱印象，五款獨家限定調酒引領南京三民站酒吧風潮

除了豐富的藏酒，「黑松酒覓」更致力於創造味蕾的驚喜。店內的「輕酒吧」不僅是休憩的場所，更是創意風味的實驗室。為了讓年輕世代也能領略中式白酒的魅力，黑松特別研發了5款門市獨有的高粱調酒，將傳統的50度以上金門高粱酒賦予了全新的摩登靈魂。首推的「穀頓紅影」大膽運用苦艾酒與安格斯苦精，完美襯托出創世者桶陳高粱厚實的橡木桶香氣。「高粱 DRY」則以58白金龍為基底，佐以橄欖的鹹鮮，帶來清爽辛辣的成熟口感。若偏愛酸甜滋味，「東方夢丹」將58白金龍與CHOYA梅酒結合，翻玩經典柯夢波丹的粉紅浪漫。而「粱香檸檬沙瓦」與「鹹甜小宇宙」則分別運用檸檬氣泡與話梅乳酸，勾勒出如氣泡般輕盈跳躍的口感，徹底顛覆了大眾對高粱酒濃烈的既定印象，勢必成為南京三民商圈最熱門的打卡飲品。



▲利特帥氣展示黑松代理的頂級酒款，他背後的「黑松酒覓」品牌牆象徵著這間全新門市將帶領消費者探索更多元的酒類世界





Super Junior利特化身一日調酒師，親研利特特調限時開賣

開幕活動的高潮，莫過於擔任「創世者桶陳金門高粱酒」形象大使的Super Junior隊長利特親臨現場。這位風靡亞洲的偶像不僅展現了親民魅力，更在「輕酒吧」吧台內展現了專業架勢。利特以「創世者x CHOYA桶陳金門高粱酒」為靈感，親自設計並調製了一款名為「利特特調」的專屬飲品。這款調酒入口時能感受到香草的溫潤甜香與清爽果氣在舌尖綻放，隨後帶出淡雅的木質調性與梅果韻味，酸甜平衡拿捏得恰到好处。利特興奮地表示這杯調酒是他送給台灣粉絲（E.L.F.）的禮物，希望大家能透過味覺感受到他的心意。「利特特調」即日起至2026年1月16日於店內限時販售，現場更展示了利特親筆簽名的酒款與等身人形立牌，讓粉絲不僅能喝到偶像同款風味，還能留下珍貴的合影回憶。



▲SUPER JUNIOR利特驚喜現身「黑松酒覓」門市開幕活動，化身一日調酒師，為台粉調製專屬調酒





會員生態系啟動，黑松酒覓串聯線上線下打造完整品飲生活圈

為了深化與消費者的連結，「黑松酒覓」同步啟動了會員專屬生態系。消費者凡於店內消費即可累積點數，這些點數將成為通往更多尊榮體驗的鑰匙，包括優先購買限量稀缺酒款、兌換單杯品飲體驗、享有專屬折扣，甚至獲得未來品酒會的入場資格。黑松期望透過這個空間，不只是單純的買賣酒品，而是建立一個以「酒」會友的社群，讓每一次的造訪都成為一次對生活品味的探索。無論是下班後想獨自小酌一杯創意特調，還是週末與三五好友在舒適的交流區分享品酩心得，「黑松酒覓」都提供了最理想的場域，邀請所有熱愛生活的人們，一同在微醺中看見不一樣的台北風景。



▲黑松酒覓正式開幕，以五大品飲空間打造貼近日常的輕飲體驗。利特親手調製限定特調，讓粉絲以一杯酒感受城市裡的甜蜜驚喜





黑松酒覓」開幕暨利特特調限時販售

活動時間： 開幕日期：2025 年 12 月 3 日

利特特調販售期間：即日起至 2026 年 1 月 16 日

活動內容： 獨家特調： SUPER JUNIOR 利特專屬「利特特調」限時販售，單杯售價 380 元 。

粉絲福利： 店內同步展示利特親筆簽名「創世者」酒款與等身人形立牌供粉絲打卡合照 。

會員回饋： 消費即可累積點數，點數可兌換限量酒品購買權、單杯品飲、折扣優惠及品酒會資格 。

除了朝聖利特特調與打卡點，想知道更多韓星也會愛的美食，快接著往下看

推薦閱讀：台灣開賣！韓國聖水洞MilkyShop焦糖奶油夾心餅，台灣官方快閃店線上開賣送餐券。

推薦閱讀：DIY布貼飲料提袋！韓國文青小物object快閃華山，崔高興玩偶 珍奶藍白拖飲料袋DIY。

推薦閱讀：金豬食堂台北店菜單必看！600元開吃金豬食堂，發號碼牌時間整理。