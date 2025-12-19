女孩約會首選！JR東日本大飯店台北HAYASE推冬季和牛涮涮鍋會席，4300元升級A5仙台牛。

氣溫驟降的冬日，最適合用溫潤鍋物撫慰身心。HAYASE推出和牛涮涮鍋會席，以精湛手藝演繹季節旬味，獻上由淡入濃的暖心饗宴。

隨著時序入冬氣溫漸降，台北街頭的寒意正濃，此時正是品味鍋物料理的最佳季節。位於台北市中山區南京東路精華地段的「JR東日本大飯店台北」，其旗下的「HAYASE日本料理」為了讓饕客能透過味蕾感受季節的流轉，即日起特別推出了期間限定的「和牛涮涮鍋會席」。這套料理不單僅是鍋物，而是由料理長郡司行雄親自設計，以正統懷石料理的嚴謹架構為基底，將熱氣蒸騰的和牛涮涮鍋巧妙融入餐序之中。整套菜單的設計邏輯講究「旬味、火候、節奏」，企圖透過細膩的鋪陳，演繹出一席由淡入濃、由靜至暖的頂級饗宴，每位套餐價格為4300元，需兩人以上同行方可享用。

▲JR東日本大飯店台北HAYASE日本料理推出全新「和牛涮涮鍋會席」，將鍋物融入懷石料理架構，套餐每位定價4300元 ▲HAYASE日本料理郡司行雄料理長親自推薦「和牛涮涮鍋會席」，邀請賓客在冬日品嘗正統日式旬味

結合懷石料理精髓 以銀杏豆腐與七品前菜揭開旬味序幕

有別於一般鍋物餐廳直球對決的豪邁，HAYASE的這套會席料理更重視起承轉合的優雅節奏。首先登場的先付「烤銀杏豆腐」，是將當季銀杏製成豆腐後再經過微微炙烤，入口時能感受到綿密細緻的口感，佐以鮮甜的松葉蟹肉與帶著些許辛香的山葵醬提味，為這場饗宴帶來清雅的開場。緊接著上桌的前菜拼盤更是視覺與味覺的雙重享受，一次呈現了7道旬味料理，包含生食等級的甜蝦鹽麴和、口感宛如蜂蜜蛋糕般細緻的伊達卷、充滿海味的鱈子昆布小袖、香氣獨特的燻製合鴨蔥卷、干柿博多甜柿搭配牛奶起司、菠菜豆腐醬以及風味濃郁的鮟鱇魚肝有馬煮。這7道前菜展現了日本料理對於季節食材與層次配置的極致講究，讓食客在品嚐主餐前，味蕾已經歷了一場豐富的暖身。

▲前菜拼盤一次呈現7品當令旬味，包含甜蝦、伊達卷、鮟鱇魚肝等，展現日本料理對季節食材的細膩講究



精熬昆布柴魚高湯 襯托A5仙台牛與宮城縣牡蠣的雪國意象

在進入主餐之前，椀物「宮城縣產牡蠣雨夾雪蘿蔔高湯」扮演了溫潤銜接的角色。這道湯品以慢火熬煮的昆布與柴魚高湯為底，料理長別出心裁地搭配蘿蔔泥，在碗中勾勒出宛如冬季降雪般的視覺意象，並佐以起司麻糬一同享用，風味含蓄而溫暖。而本次會席的靈魂主角「和牛涮涮鍋」，嚴選了油花分佈細緻、肉質極度柔嫩的日本產和牛。饕客將肉片放入澄澈的高湯中輕涮，藉由精準的火候瞬間喚醒肉香與甘甜。對於追求極致口感的賓客，餐廳更提供加價升級的選項，可換購為日本東北宮城縣特產的「A5等級仙台和牛」。仙台牛以油脂細密著稱，帶有淡雅的奶油香氣，入口即化的口感讓層次更為豐富。若喜愛濃郁口味，主鍋亦可依個人喜好更換為壽喜燒，滿足不同饕客的需求。

▲椀物「宮城縣產牡蠣雨夾雪蘿蔔高湯」以昆布柴魚湯底搭配蘿蔔泥，營造出冬日雪景意象，口味溫潤典雅

▲鍋物主角除嚴選日本和牛外，饕客亦可選擇加價升級為A5等級仙台和牛，享受油脂如奶油般入口即化的奢華口感



炙燒和牛壽司與烤鱈場蟹交織 職人技法演繹食的安定感

除了鍋物帶來的滿足感，會席中的其他菜色同樣精彩。亮點之一的「和牛炙燒壽司」共有2貫，分別以醬油與味噌調味，經由師傅精準掌控火侯輕炙後，和牛豐富的油脂香氣在口中瞬間綻放。燒物部分則端出了「烤鱈場蟹」，師傅以恰到好處的火候鎖住了蟹肉的彈性與鮮甜，濃郁海味而不失優雅。為了平衡整套料理的味覺曲線，主鍋之後安排了止肴「鮭冰頭林檎膾」，這道菜使用富含膠原蛋白的鮭魚頭軟骨進行醋漬，搭配蘋果片帶出清爽酸香，最後點綴上晶瑩剔透的鮭魚卵，為味覺帶來舒適的轉折。最後的食事則回歸日本料理對「食」的安定感，以干貝烏魚子御飯搭配仙台味噌湯與香物收束，並以清甜不膩的甘味作結，讓這場冬日限定的和牛涮涮鍋會席，在舌尖留下柔和而悠長的餘韻。

▲燒物「烤鱈場蟹」展現料理長對火候的精準掌握，完美鎖住蟹肉的彈性與鮮甜肉汁

▲會席亮點「和牛炙燒壽司」分別佐以醬油與味噌調味，輕微炙燒後逼出和牛油脂的迷人香氣

HAYASE「和牛涮涮鍋會席」

活動時間： 即日起（配合冬季時令供應）

套餐價格： 每位4,300元（需兩位以上用餐）。

餐點特色： 以懷石料理架構呈現和牛涮涮鍋，包含先付、七品前菜、椀物、造里、和牛主鍋、燒物、食事及甜點 。

主餐選擇： 嚴選日本產和牛，亦可加價升級A5等級仙台和牛，或將湯底更換為壽喜燒 。

重點菜色： 烤銀杏豆腐、烤鱈場蟹、和牛炙燒壽司、宮城縣產牡蠣雨夾雪蘿蔔高湯 。

HAYASE日本料理

電話：02 7750 0932

地址：台北市中山區南京東路三段133號B1樓（JR東日本大飯店台北）

營業時間：午餐1130至1400、晚餐1800至2130







