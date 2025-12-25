迎接2026跨河煙火前先打卡！三重鴨鴨公園、淡水金色水岸打造冬季療癒新亮點。

三重鴨鴨公園以初冬小花海妝點淡水河畔，結合金色水岸光雕展與藝術裝置，打造適合散步與騎行的新北冬季河濱景點。

隨著時序步入冬季，微涼的風輕輕吹拂過新北河濱，帶走了城市的喧囂，也喚醒了淡水河畔的全新樣貌。對於喜愛在週末尋找城市綠洲的民眾來說，今年冬天的新北河濱顯得格外熱鬧且充滿詩意，新北市政府高灘地工程管理處特別為三重淡水河畔的「鴨鴨公園」換上了一套名為「初冬小花海」的新裝，繽紛的花朵已在風中搖曳生姿，彷彿正熱情地向往來的旅人招手。這場結合自然生態與藝術美學的饗宴，不僅延續了河濱公園的活力，更串聯起淡水金色水岸的光雕展演，成為年末最值得期待的休閒去處。



▲三重鴨鴨公園以「初冬小花海」為主題，吸引民眾在錯落有致的花田中奔跑取景，感受城市裡的田園風光。

三重鴨鴨公園打造初冬小花海，多層次花卉視覺饗宴

走進三重鴨鴨公園，映入眼簾的是一片層次豐富的色彩畫布，為了營造出截然不同的視覺體驗，今年高灘處在植栽設計上別出心裁。除了以往深受喜愛的百日草與波斯菊之外，這次更驚喜地加入了象徵吉祥與活力的萬壽菊、孔雀草以及充滿田園風情的油菜花。高灘處處長黃裕斌表示，這些花卉目前已陸續盛開，金黃、亮橘與粉嫩色彩交織成一片夢幻花毯，預計這波花期將一路延續至明國115年2月中旬。這意味著無論是跨年假期或是農曆春節期間，民眾只要來到這裡，都能欣賞到這片由大地精心編織的「初冬小花海」，在寒冷的季節裡感受到滿滿的生命力與溫暖。



▲鴨鴨公園內盛開的白色波斯菊吸引蜜蜂前來採蜜，展現出新北河濱豐富的自然生態。

淡水金色水岸AH!Q裝置藝術登場，點亮2026跨河煙火前哨站

沿著河岸將目光移向淡水，夜晚的金色水岸正上演著另一場光影傳奇。每年的聖誕光雕展總是吸引無數情侶與家庭前來感受溫馨氛圍，而今年更增添了濃厚的藝術氣息。高灘處特別邀請新銳藝術家Alan Hong跨界合作，打造了一座高達6米的「AH!Q」大型裝置藝術。這個充滿童趣與設計感的作品矗立在岸邊，不僅成為淡水河畔的新地標，更為即將到來的「2026閃耀新北1314跨河煙火」慶典提前暖身。在夜幕低垂時，光雕的璀璨燈火與AH!Q裝置相互輝映，讓淡水的夜晚不再只有浪潮聲，更多了一份屬於冬日的浪漫與期待。



▲新銳藝術家Alan Hong設計的6米高「AH!Q」裝置藝術矗立於淡水金色水岸，成為今年冬季河濱最吸睛的地標。

騎乘自行車暢遊新北河濱，享受身心靈的極致療癒

若想一次飽覽這兩處美景，最佳的方式莫過於騎乘自行車沿著二重環狀及淡水金色水岸自行車道慢行。這條路線被譽為新北最美的河濱綠廊，沿途鳥語花香、景色開闊，無論是與三五好友相約騎行，或是全家大小一同出遊，都能在這裡找到屬於自己的節奏。您可以選擇在午後時分出發，先在鴨鴨公園與花海合影，感受「初冬小花海」的清新雅致，接著迎著夕陽餘暉騎向淡水，在夜色中欣賞光雕與裝置藝術。沿途完善的休憩設施與運動場所，讓您隨時可以停下腳步大展身手或稍作休息。置身於此，您會發現幸福其實很簡單，這份來自大自然的療癒力量，將能讓您短暫忘卻生活中的煩惱，感到心曠神怡。同時也提醒前往賞花的民眾，請發揮公德心，切勿觸碰或採摘花朵，讓這片美麗的風景能讓更多人共享。



▲花海高度適中，讓小朋友也能近距離觀察花朵姿態，是極佳的親子戶外自然教室。

掌握交通資訊輕鬆抵達，三重與蘆洲方向皆可便利通達

為了讓民眾能更順利地前往這片美麗的河濱景點，詳細的交通資訊顯得尤為重要。若您選擇自行開車或騎車，從新莊方向出發，可經由新北環河快速道路接環河南路，從忠孝堤外道進入日月亭忠孝碼頭停車場，或由新莊堤外道路進入重新南側停車場。從三重方向前來，同樣可利用環河南路經忠孝越堤道抵達上述停車場。若是從蘆洲五股方向，則可沿環河南路往三重方向，經忠孝越堤道進入忠孝橋下高灘停車場。停妥車輛後，步行約15分鐘或騎自行車約5分鐘即可抵達鴨鴨公園。針對搭乘大眾運輸的民眾，可搭乘機場捷運至A2三重站，出站後前往新北大都會公園熊猴森樂園，往忠孝橋下高灘停車場方向步行約20分鐘，即可輕鬆投入這場冬日的花海與光影派對。



▲高灘處今年淡水金色水岸除了聖誕光雕外，更有神秘腳色AH!Q陪伴大家等待跨河煙火的到來

三重鴨鴨公園初冬小花海暨淡水金色水岸光雕展

活動時間：

花海展期即日起至115年2月中旬

淡水金色水岸光雕展為冬季期間限定展出，實際結束時間依官方公告為準

活動內容：

三重鴨鴨公園以初冬小花海為主題，於淡水河畔鋪陳百日草，波斯菊，萬壽菊，孔雀草與油菜花等花種，營造適合散步與拍照的河濱風景。同時淡水金色水岸夜間推出冬季光雕展，並設置6米高AH！Q藝術裝置，串聯河濱自行車道與節慶氛圍，作為迎接2026跨河煙火活動的前奏場景。

交通資訊整理

自行開車或騎車

新莊方向，自新北環河快速道路接環河南路，自忠孝堤外道進入日月亭忠孝碼頭停車場，或由新莊堤外道路往新莊方向進入重新南側停車場，步行15分鐘，自行車5分鐘可達。

三重方向，自環河南路經忠孝越堤道進入日月亭忠孝碼頭停車場，或由新莊堤外道路進入重新南側停車場，步行15分鐘，自行車5分鐘可達。

蘆洲五股方向，環河南路往三重方向，自忠孝越堤道進入忠孝橋下高灘停車場，步行15分鐘，自行車5分鐘可達。

大眾運輸

搭乘機捷至A2三重站下車，步行前往新北大都會公園熊猴森樂園方向，續往忠孝橋下高灘停車場，步行約20分鐘可達。





除了賞花與看光雕，聖誕節的精彩遠不止於此，讓我們轉換視角，繼續發掘更多令人驚喜的城市角落

推薦閱讀：聖誕跨年首選青春山海線！深澳鐵道自行車送香氛蠟燭、開運明信片。

推薦閱讀：沉浸式歐洲聖誕體驗！佐登妮絲城堡冬日飄雪季，999元享新天地火雞Buffet再送千元好禮。

推薦閱讀：圓山施展聖誕魔法！6公尺聖誕樹亮眼搭配甜點麵包與DIY課程，體驗歐洲節慶氛圍。