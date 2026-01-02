CAMA CAFE畢卡索咖啡杯！西班牙拿鐵現折10元喝，CAMA新聯名超藝術。

冬天喝咖啡剛剛好，CAMA CAFE 推出「咖啡藝生活」冬季檔期，畢卡索聯名飲品限時折 10 元，125 元就能把藝術與咖啡一起喝進日常。

喝杯咖啡也可以很藝術！這個冬天，CAMA CAFE 把喝咖啡這件事變得更有文藝氣質，推出冬季限定「咖啡藝生活」，攜手即將登場的《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》，於即日起至明年3月15日於全台CAMA CAFE推出限定畢卡索咖啡杯 。以畢卡索名作《夢》為靈感，從飲品風味到包裝視覺都多了藝術氣息，讓原本熟悉的一杯咖啡，陪你度過更溫暖的冬季日常。



▲CAMA CAFE「永恆畢卡索」聯名咖啡杯主視覺取材自《夢》的柔和色彩。



▲延續 THINK FRESH 的品牌精神，CAMA CAFE 將藝術展覽的靈感轉化成日常喝得到的風味與看得到的設計。





CAMA CAFE畢卡索聯名杯！把藝術變成咖啡日常

這次的「咖啡藝生活」不只是聯名，更像是在生活裡偷偷放進一點藝術元素。延續 THINK FRESH 的品牌精神，CAMA CAFE 將藝術展覽的靈感轉化成日常喝得到的風味與看得到的設計，主視覺取材自《夢》的柔和色彩，讓走進門市點咖啡時，多了一份安靜又舒服的氛圍。無論是不是藝術迷，都能在日常通勤或午後休息時，感受到藝術慢慢融進生活的節奏。



▲CAMA CAFE豆留文青與豆留森林兩間品牌旗艦店也同步推出限定升級版本。





CAMA兩杯限定飲品現折10元

這次檔期推出的兩款期間限定飲品，各自有不同的療癒角色。「西班牙拿鐵」以金獎拿鐵為基底，加入煉乳後甜度溫潤，咖啡香氣依然厚實，很適合想喝甜一點又不想太膩的日子。「青夢燕麥歐蕾」則走抹茶控會愛的路線，淡淡茶香搭配燕麥與煉乳，口感柔和順口，特別適合寒流來時慢慢喝。12月24日至明年1月4日，兩款飲品還享有嘗鮮價10元折扣，更沒有理由不試試。



▲CAMA CAFE「永恆畢卡索」光影藝術展聯名推出西班牙拿鐵、青夢燕麥歐蕾新品。





旗艦店限定升級，連甜點都一起變藝術

如果想把這份咖啡與藝術的氛圍體驗得更完整，豆留文青與豆留森林兩間品牌旗艦店也同步推出限定升級版本。加入黑芝麻元素的芝麻系飲品，讓整體風味更濃郁有層次，適合喜歡成熟風味的人。甜點部分則推出「吉脆棒鐵鍋鬆餅」，以西班牙吉拿棒為靈感，外酥內軟的口感很有存在感。活動期間還能入手《夢》包裝的花香耶加雪菲浸泡式咖啡，收藏或送禮都相當有質感。



▲CAMA CAFE「西班牙拿鐵」以金獎拿鐵為基底，加入煉乳後甜度溫潤，咖啡香氣依然厚實。

CAMA CAFE「永恆畢卡索」光影藝術展聯名新品

販售地點，全台 CAMA CAFE 門市

品項：

西班牙拿鐵 固定大杯 125元

青夢燕麥歐蕾 固定大杯 125元





CAMA CAFE「永恆畢卡索」期間限定周邊商品

販售地點，全台 CAMA CAFE 門市，品牌旗艦店豆留文青，豆留森林

品項：

花香耶加雪菲 8 入 浸泡式咖啡 450元





CAMA CAFE「永恆畢卡索」旗艦店期間限定餐食與飲品

販售地點：品牌旗艦店豆留文青，豆留森林

品項：

西班牙式芝麻拿鐵 250元

芝麻抹茶燕麥歐蕾 250元

吉脆棒鐵鍋鬆餅 250元





