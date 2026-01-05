> 美食 > 老饕必吃台北牛排！A CUT歡慶20週年暖身、炭火直烤海陸大餐與發酵甜點驚艷上桌。

老饕必吃台北牛排！A CUT歡慶20週年暖身、炭火直烤海陸大餐與發酵甜點驚艷上桌。

tiger Walker 玩樂季A CUT台北牛排推薦米其林一星牛排
2026-01-05 18:28文字：編輯 李維唐 圖片提供:A CUT
編輯 李維唐

編輯 李維唐

台北米其林一星 A CUT 迎來20週年前哨，主廚凌維廉回歸原始「炭火」技法，結合冬季根莖能量與發酵風味，用乾式熟成羊排與經典舒芙蕾，為冬日餐桌點燃最溫暖的美味火光。

在台北美食圈屹立近二十個年頭，連續五度摘下米其林一星殊榮的「A CUT STEAKHOUSE」，早已是許多老饕心中頂級牛排館的代名詞。隨著2025年的腳步將近，這間亞洲唯三的米其林級牛排館再度展現驚人的料理演進。為了迎接即將到來的二十週年慶，行政總主廚凌維廉率領廚藝團隊，回歸人類烹飪最原始的起點，也就是「火」。這一季的新菜單以「冬日篝火中的暖香」為題，不再只是單純的展現牛肉肉質，而是透過「炭火直烤」的狂野技法，將食材的原汁原味以高溫逼出，並巧妙結合發酵、熟成與冬季根莖類食材的溫潤能量，試圖在寒冷的冬日裡，為餐桌點燃一把溫暖的味覺之火。這不僅是一頓飯，更像是一場圍繞著營火、從前菜的清新火星到主菜的熱烈燃燒，最後以甜點的餘燼溫存作結的感官儀式。

▲「炙燒鮪魚」以精準火候封存黑鮪魚的細膩，呈現外層炙香微焦、肉質潤澤柔嫩的口感
▲「炙燒鮪魚」以精準火候封存黑鮪魚的細膩，呈現外層炙香微焦、肉質潤澤柔嫩的口感

▲米其林一星 A CUT 行政總主廚凌維廉推出冬季新菜「冬日篝火中的暖香」，運用炭火呈獻冬季全新菜色
▲米其林一星 A CUT 行政總主廚凌維廉推出冬季新菜「冬日篝火中的暖香」，運用炭火呈獻冬季全新菜色


米其林一星A CUT演繹海味前菜，以炭火煙燻香氣喚醒冬日感官

對於習慣 A CUT 經典牛肉風味的饕客來說，今年冬季的前菜將帶來截然不同的海洋氣息。凌維廉主廚深知，在享用厚實肉品之前，味蕾需要被細膩地喚醒。首道亮點「蟹肉與魚子醬」，靈感源自入冬前的漁獵豐收，主廚運用松葉蟹肉的鮮甜搭配魚子醬的鹹鮮，底層鋪墊著帶有炭烤煙燻香氣的白花椰菜泥，入口瞬間彷彿看見冰層下流動的河水，清澈卻帶著微微的溫度。

▲「蟹肉與魚子醬」將松葉蟹肉以昆布與柴魚熬製的清雅高湯凍提升鮮甜，宛如冰面下微光流動的清澈河水
▲「蟹肉與魚子醬」將松葉蟹肉以昆布與柴魚熬製的清雅高湯凍提升鮮甜，宛如冰面下微光流動的清澈河水


緊接著登場的「香煎干貝」則是一場蔥的風味實驗，主廚運用蔥白的甜潤與碳化蔥綠的深邃煙香，形成強烈的黑白視覺與冷暖味覺對比，讓北海道干貝的鮮甜在炭影中顯得更加立體。而喜愛重口味的食客絕不能錯過「炙燒鮪魚」，透過芥末與麻油賦味後快速炙燒，外層焦香內裡軟嫩，佐以金棗醬的酸辣與酪梨的柔滑，在口中交織出優雅的辛香節奏。此外，「澎湖明蝦」與「炭烤波士頓龍蝦」更是將海味推向高峰，前者以中東香料白豆泥襯托明蝦甜度，後者則奢侈地蓋上艾曼達與帕瑪森雙重乳酪進行焗烤，濃郁的乳脂香氣與炭火焦香完美融合，每一口都是對抗寒冬的豐厚滋味。
▲「炭烤波士頓龍蝦」以乳酪為媒介，結合直火的甲殼炭香與海味的清甜，利用艾曼達乳酪（Emmental）的柔和乳香與帕瑪森起士（Parmesan）的熟成鹹香，構築出屬於冬季的醇厚風味。
▲「炭烤波士頓龍蝦」以乳酪為媒介，結合直火的甲殼炭香與海味的清甜，利用艾曼達乳酪（Emmental）的柔和乳香與帕瑪森起士（Parmesan）的熟成鹹香，構築出屬於冬季的醇厚風味。

2025冬季新菜主打乾式熟成羊排與鴨胸，凌維廉主廚展現極致控火工藝

當炭火燒得正旺，便來到了主菜的重頭戲。雖然 A CUT 以牛肉聞名，但本季的非牛肉主菜卻展現了極高的烹飪水準，甚至有喧賓奪主的實力。針對喜愛野味的饕客，主廚推出了「爐烤美國乾式熟成30天羊排」。這道菜色彷彿將冬季森林搬上餐桌，羊排經過30天乾式熟成後，肉質更為濃縮，經炭火炙烤封住肉汁，搭配揉合了中東芝麻醬的鷹嘴豆泥，以及帶有泥土氣息的炭烤舞菇，每一口都能嚐到辛香、木質與脂香在火候中取得的完美平衡，展現出深邃而安定的冬季風味。

▲「爐烤美國乾式熟成30天羊排」香煎黃牙鯛，佐特調青醬與茴香泥，清新鹹鮮微辣，層層綻放秋日海岸風味
▲「爐烤美國乾式熟成30天羊排」香煎黃牙鯛，佐特調青醬與茴香泥，清新鹹鮮微辣，層層綻放秋日海岸風味


另一道令人驚豔的「花蓮玉里乾式熟成鴨胸」，則擷取了冬季火祭的意象。主廚選用在地花蓮玉里鴨胸進行10天乾式熟成，讓鴨皮在煎烤後呈現如堅果般的焦脆脂香，佐以防風草根泥的溫潤與甜菜根的酸辣，最後淋上以五香鴨骨慢熬的醬汁。香料的暖調在熱氣中暈染開來，彷彿在味蕾上描繪出一幅溫暖的部落圖騰。至於喜愛極致海鮮的食客，「波士頓活龍蝦」則以黑蒜發酵後的醇厚風味為核心，搭配炭化洋蔥水補足甜感，將整隻活龍蝦的鮮美提升到另一個層次，是海陸雙重享受的最佳選擇。
▲香煎「花蓮玉里乾式熟成鴨胸」將鴨胸進行10天的乾式熟成，隨後以高溫煎封，使鴨皮呈現火紋般的焦脆光澤，搭配甜菜的酸辣、防風草的柔潤彼此呼應，似在餐盤上描繪出冬季火焰與大地氣息的風味圖騰
▲香煎「花蓮玉里乾式熟成鴨胸」將鴨胸進行10天的乾式熟成，隨後以高溫煎封，使鴨皮呈現火紋般的焦脆光澤，搭配甜菜的酸辣、防風草的柔潤彼此呼應，似在餐盤上描繪出冬季火焰與大地氣息的風味圖騰

台北必吃發酵系甜點與經典舒芙蕾，用穀物果香為這場篝火盛宴完美收尾

當篝火漸歇，料理的節奏也回到溫柔的陪伴。A CUT 的甜點主廚王映心在本季設計了一系列「身心沉澱」的甜點，不追求高甜度的刺激，而是強調發酵與穀物的溫和滋養。首推「酒釀巧克力米布丁」，這是一道顛覆冬季熱食印象的「冷甜點」，選用義大利陳年小米熬製，搭配帶有龍眼蜜香的70%巧克力，並以酒釀冰淇淋與紅棗冷湯點綴，入口沁涼卻餘韻綿長，充滿大人系的成熟風味。

▲「酒釀巧克力米布丁」甜點主廚王映心以義大利陳年小米熬製巧克力米布丁，搭配來自巴布亞新幾內亞的70%巧克力，酒釀冰淇淋疊加其上，最後淋入的是紅棗冷湯，如同嚴冬中靜靜流動的時間
▲「酒釀巧克力米布丁」甜點主廚王映心以義大利陳年小米熬製巧克力米布丁，搭配來自巴布亞新幾內亞的70%巧克力，酒釀冰淇淋疊加其上，最後淋入的是紅棗冷湯，如同嚴冬中靜靜流動的時間


當然，來到 A CUT 絕對不能錯過經典的「榛果巧克力舒芙蕾」。本季將富含油脂的榛果轉化為焦化榛果醣，結合深色可可的苦韻，烘烤出蓬鬆且香氣四溢的舒芙蕾，搭配微酸的巧克力冰淇淋，冷熱交融的瞬間，如同嚴冬裡的一抹暖陽。若偏愛果香清爽口感，「草莓蜜糖吐司」選用苗栗大湖草莓製作雪酪，搭配帶有馬告山林氣息的費南雪，酸甜交織令人回味。最後的「季節水果慕斯蛋糕」則以木瓜牛奶慕斯為基底，包覆橙香白巧克力與紅茶奶霜，口感圓潤安定，為這場冬季饗宴畫下最溫柔的句點。
▲「榛果巧克力舒芙蕾」甜點主廚王映心以60%的焦化榛果醣（Praline）為基底，結合可可的深色苦韻，打造這道火熱甜點
▲「榛果巧克力舒芙蕾」甜點主廚王映心以60%的焦化榛果醣（Praline）為基底，結合可可的深色苦韻，打造這道火熱甜點


A CUT 2025 冬季新菜「冬日篝火中的暖香」

活動時間： 即日起上市 
全新菜單：

  • 行政總主廚凌維廉率領團隊，以「炭火直烤」與「發酵熟成」為核心概念。 
  • 推出多道非牛肉亮點主菜：爐烤美國乾式熟成30天羊排、花蓮玉里乾式熟成鴨胸、波士頓活龍蝦。 
  • 精緻海鮮前菜：蟹肉與魚子醬、香煎干貝、炙燒鮪魚。 
  • 冬季限定甜點：酒釀巧克力米布丁、榛果巧克力舒芙蕾、草莓蜜糖吐司。 

 A CUT STEAKHOUSE 

地址： 台北市中山區遼寧街177號2樓 
電話： 02-2571-0389

意猶未盡嗎？除了 A CUT 的極致炭火饗宴，這些台北老饕私藏的頂級牛排館精彩菜色，你也絕對不能錯過

推薦閱讀：台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。

推薦閱讀：朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。

推薦閱讀：排教父也開一人壽喜燒！WAGYU CLUB涮涮鍋插旗信義區，個人壽喜燒先推。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
編輯 鄭雅之
信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。
信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。
編輯 張人尹
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
新竹人吃到飽新菜單！煙波莫內推出60盎司巧克力和牛戰斧、22道草莓料理，搶攻新竹美食必吃清單。
編輯 李維唐
台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
台北老派約會餐廳首選！波麗路18盎司牛排 烤雞雙人套餐吃超飽，大稻埕約會去。
編輯 鄭雅之
朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。
朵頤牛排回歸新莊宏匯！朵頤728元起自助吧吃到飽，Prime肋眼牛排升級開吃。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊