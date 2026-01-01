被叫帥哥美女不是夢！早安美芝城攜手屎蛋唐尼玩轉早餐店迷因，蘿蔔糕回歸

早餐店阿姨喊的帥哥美女成真了！早安美芝城聯名屎蛋唐尼，用幽默迷因包裝與高粱香腸蘿蔔糕陪你過好年。

對於台灣人來說，每天早上走進早餐店，被阿姨親切地喊一聲「帥哥、美女」，是喚醒一整天活力的重要儀式，也是台灣獨有的早餐文化風景。為了讓這份日常溫情更具趣味性，連鎖早餐品牌「早安美芝城」在2026年開春之際，特別攜手擅長描繪荒謬日常的插畫家「屎蛋唐尼」，推出一系列充滿幽默感的期間限定聯名包材。同時，每逢年節必搶購的人氣蘿蔔糕也強勢回歸，今年更祭出全新口味，要用最道地的台式美味與令人會心一笑的迷因包裝，陪伴民眾度過歡樂的新春時光。

▲早安美芝城x屎蛋唐尼聯名登場，店內捕獲「帥哥美女」 / 圖：早安美芝城提供 窩客島整理 ▲早安美芝城與屎蛋唐尼攜手合作，將早餐店日常轉化為超吸睛的醜萌視覺。圖／早安美芝城提供；窩客島整理

早安美芝城攜手屎蛋唐尼 翻玩早餐店迷因打造醜萌新視覺

本次聯名的最大亮點，在於早安美芝城將傳統早餐店的「迷因文化」實體化。插畫家屎蛋唐尼以其標誌性的「醜萌」風格，精準捕捉了現代人的生活共鳴與早餐店的經典場景。即日起至2026年3月31日，全台門市的包材將全面換裝，消費者在享用早餐時，會發現杯身與餐盒上充滿了讓人秒懂的幽默梗。像是早餐店阿姨最愛掛在嘴邊的招呼語「帥哥、美女」，以及傳說中喝了就會順暢無比的早餐店大冰奶，都被轉化為「腸胃順暢」的搞笑插畫。此外，配合農曆春節與生肖年份的雙關語「馬上有錢」，也被巧妙地設計在包裝上，這些搞怪又真實的設計，不僅讓用餐時光增添話題，更將街角的早餐互動轉化為年輕世代喜愛的社群打卡素材，讓人忍不住想要拍照分享這份專屬於台灣早晨的幽默感。

▲聯名飲料杯身印有「腸胃順暢」與「馬上有錢」等趣味迷因，讓早餐時光充滿幽默感。圖／早安美芝城提供；窩客島整理



2026春節限定美味 嚴選高粱香腸蘿蔔糕與大甲芋頭強勢回歸

除了視覺上的煥然一新，早安美芝城在味覺上也下足功夫，瞄準年節餐桌必備的吉祥料理。往年創下熱銷破2萬條紀錄的年節蘿蔔糕，今年以「HORSE成雙」為主題再度登場，並針對口味進行了全面升級。首推全新的「高粱香腸蘿蔔糕」，嚴選台灣溫體豬肉製作的香腸，經過陳年高粱酒浸泡24小時入味，與鮮甜的白蘿蔔完美融合。經過煎製後，酒香與肉脂香氣在口中散開，呈現出層次豐富的經典台味。而針對喜愛純粹口感或素食需求的消費者，經典的「金玉蘿蔔糕」則是嚴選大甲檳榔心芋製作，保留了綿密細緻的芋泥與微顆粒口感，每一口都能吃到食材的純淨原味，是芋頭控絕不能錯過的選擇。

▲早安美芝城2026年節蘿蔔糕禮盒全新升級，推出高粱香腸與芋頭兩款經典口味。圖／早安美芝城提供；窩客島整理

貼心夾鏈袋設計與小份量包裝 搶攻小家庭與團購美食商機

考量到現代家庭結構的改變以及保存便利性，早安美芝城在今年的年節禮盒包裝上也展現了貼心巧思。不同於傳統大份量的年糕包裝，今年的蘿蔔糕特別調整為10片裝的規格，剛好符合一般小家庭一至兩餐的份量，避免食材浪費。同時，外包裝新增了夾鏈袋設計，讓開封後的保存更加衛生方便，即使無法一次吃完也能輕鬆封存美味。早安美芝城透過這次「HORSE成雙年節蘿蔔糕」與屎蛋唐尼的聯名活動，不僅在物價波動的環境下提供高CP值的年節送禮選擇，更透過年輕化的品牌溝通，讓傳統早餐文化在2026年展現出全新的活力與風貌。

▲經典的金玉蘿蔔糕嚴選大甲檳榔心芋製作，口感綿密還吃得到芋頭顆粒。圖／早安美芝城提供；窩客島整理



早安美芝城 x 屎蛋唐尼「HORSE成雙」新春聯名企劃

聯名包材：即日起至2026年3月31日

全台門市換裝： 推出期間限定聯名包材，包含「帥哥美女」、「腸胃順暢」、「馬上有錢」等幽默迷因插畫 。

早安美芝城年節蘿蔔糕回歸

全新口味「高粱香腸蘿蔔糕」：嚴選台灣溫體豬肉與陳年高粱製作 。

經典口味「金玉蘿蔔糕」：選用大甲檳榔心芋，口感綿密 。

包裝升級：改為10片裝規格，並新增夾鏈袋保鮮設計 。





既然手上的蘿蔔糕已經準備好，那團圓飯桌上還少了什麼呢？快來看看近期討論度最高的過年年菜

推薦閱讀：2026馬年台北5大飯店年菜預購開跑！頂級佛跳牆與港式盆菜、主廚手路菜，77折起爽吃星級美味。

推薦閱讀：除夕圍爐免下廚！高雄日航酒店首推粵式年菜、鄧師傅與福華祭出早鳥優惠。

推薦閱讀：2026除夕圍爐免下廚！山海樓拼盤與典華佛跳牆，當日現煮年菜、早鳥優惠懶人包。