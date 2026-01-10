沙瓦續杯49元！乾杯新菜單更便宜，4個價位、100道餐點最貴和牛才399元。

燒肉控有新選擇！乾杯燒肉居酒屋自1月14日起全台改版，百樣餐點同步升級，399元就能吃到日本冠軍宮崎和牛，打造高CP值燒肉新日常。

下班後想吃燒肉，卻又不想花太多時間與預算，成了不少人共同的日常煩惱。看準這樣的用餐需求轉變，乾杯燒肉居酒屋宣布自1月14日起，全台門店同步啟動品牌史上最大規模改版。全新菜單一次推出百樣餐點，並以好吃、便宜、快速、好玩為核心，將價格簡化為4個固定價位，最高只要399元，就能吃到日本冠軍宮崎和牛沙朗。透過流程優化與平板點餐，讓點餐更順、上桌更快，也把成本直接反映在價格上，重新定義高CP值燒肉的新日常。



▲乾杯居酒屋新菜單吃和牛299元就能吃到，超划算。(攝影：鄭雅之)

▲乾杯居酒屋以自身優勢，壓低日本和牛的價格回饋到燒肉控的荷包。(攝影：鄭雅之)





399元宮崎和牛上桌 乾杯和牛燒肉價格全面下修

這次改版最有感的關鍵，就是讓原本高門檻的和牛變成隨時都能點的選項。全新菜單新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒菜，橫跨12大類別，點餐就像逛選物店一樣自由搭配。日本A5宮崎和牛沙朗與澳洲和牛橫膈膜皆以399元登場，厚切牛舌排與日本和牛上等赤身則落在299元價位。即便是過去價格較高的大腹與背帽肉，如今也能以親切價格品嘗，讓想吃和牛燒肉不再需要特別節日才有理由。



▲乾杯新菜單大改版超過百款選擇，最便宜99元。(攝影：鄭雅之)





沙瓦續杯49元 乾杯燒肉環保續杯優惠登場

除了主角燒肉，配菜與飲品同樣全面升級。和牛油麻婆豆腐、燒肉店牛筋麵、DIY馬鈴薯沙拉到跳跳糖雪貝，讓整桌不只是烤肉，更像一場味覺探索。飲品部分則推出符合年輕世代價值觀的環保續杯制度，檸檬沙瓦、梅酒沙瓦等人氣酒款首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅需49元，不只省荷包，也減少用水。從吃到喝都講究效率與性價比，打造更貼近生活節奏的燒肉聚餐體驗。



▲乾杯新菜單升級，檸檬沙瓦、梅酒沙瓦等人氣酒款首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅需49元(攝影：鄭雅之)

乾杯燒肉居酒屋 新菜單

上市日期：2026年1月14日起

菜單價格：統一為399元、299元、199元、99元4個價位。





乾杯燒肉居酒屋 新菜推薦必點

日本A5和牛厚切沙朗 399元

澳洲和牛橫膈膜 399元

厚切牛舌排 299元

日本和牛上等赤身 299元

蒜泥奶油扇貝 199元

和牛油麻婆豆腐 199元

燒肉店的牛筋麵 199元

綜合香料雞頸肉 99元

馬鈴薯沙拉 99元

梅肉吻仔魚飯糰 99元





台北燒肉控要吃的燒肉話題店！

推薦閱讀：信義區個人燒肉超市！燒肉Lab一人燒肉新型態登場，市政府站旁下班就吃。

推薦閱讀：信義區奢華燒肉！姜滿堂VIP套餐每人2500元吃18道，烤白鰻 極黑和牛 韓式小菜吃到飽。

推薦閱讀：西門町美食推薦！佐藤精肉店 白飯吃到飽超划算、藏身萬年大樓，台北超強燒肉丼在這。





更多乾杯燒肉照片

▲1/14起全台乾杯居酒屋換新菜單，相較之下更便宜。(攝影：鄭雅之)

▲乾杯新菜推薦吃和牛油麻婆豆腐、燒肉店牛筋麵、DIY馬鈴薯沙拉到跳跳糖雪貝。(攝影：鄭雅之)

▲下次想吃燒肉就到乾杯居酒屋，各種肉品超多選擇。(攝影：鄭雅之)