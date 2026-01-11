TWG南非國寶茶！TWG Tea赤馬迎禧茶春節送禮開賣，信義區TWG外帶茶無茶鹼開喝。

TWG Tea 推出盛品系列新春限定赤馬迎禧茶，以南非國寶茶為基底，搭配花果香氣，2026 年 1 月 8 日起於門市與線上平台限量販售，成為馬年送禮與團聚泡茶的新選擇。

▲TWG Tea 赤馬迎禧茶作為馬年新春限定茶款，適合春節餐後或午後與家人圍坐品飲（攝影：張人尹）



▲粉絲可將TWG Tea 赤馬迎禧茶列為馬年日常茶款，無茶鹼設計更適合全天候飲用（攝影：張人尹）





南非國寶茶特調與販售資訊一次看

▲TWG Tea 赤馬迎禧茶以南非國寶茶為基底，搭配玫瑰花、木槿花瓣與熟紅莓香氣（攝影：張人尹）

TWG Tea外帶店 南非國寶茶

▲TWG Tea 信義A8外帶概念店提供多款無茶鹼茶，粉絲可現場品嚐療癒熱茶（攝影：張人尹）

TWG Tea春節限定新品優惠資訊

春節送禮必喝！馬年一到，許多粉絲開始替新一年找個好兆頭，TWG Tea這次特別一款新春限定茶「赤馬迎禧茶」作為馬年的開場設定，整體調性不張揚，反而走穩定耐喝的路線，並且使用無茶鹼的南非國寶茶為基底，適合在春節餐後、午後或與家人圍坐時沖泡，成為馬年日常的一部分。「赤馬迎禧茶」選用南非國寶茶為基底，搭配玫瑰花、木槿花瓣，並加入熟紅莓與甜檸檬香蜂草，整體茶感溫潤順口，沒有茶鹼（咖啡因），全天飲用也不易有負擔。茶湯呈現紅寶石色澤，果香明顯卻不厚重，適合熱泡或放涼後飲用。TWG Tea 盛品系列赤馬迎禧茶為110g 罐裝，售價新台幣 1,450 元，將於 2026 年 1 月 8 日起，在全台沙龍與精品門市、TWG Tea momo 品牌旗艦館與 LINE Gift 平台限量販售。如果偏好無茶鹼的粉絲，在信義A8的TWG Tea精品外帶概念店，也有多款無茶鹼茶可以體驗，包含無茶鹼綠茶系列「捐瀑翡翠香茶、歡樂時光之茶」以及無茶鹼紅茶系列「午夜時光之茶、甜美羅曼史之茶」，讓粉絲買春節送禮的同時，也能在門市品嚐一杯現泡熱茶超療癒。TWG Tea赤馬迎禧茶單罐110g售價：新台幣 1,450元，販售通路：全台沙龍與精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館、LINE Gift平台

赤馬迎禧紅包袋組

看更多TWG Tea外帶店精品茶：

活動期間：2026 年 2 月 1 日至2 月 28日活動方式：凡於TWG Tea全台沙龍與精品門市購買「赤馬迎禧茶」，或單筆消費滿新台幣 2,800 元，即可獲贈限量八入紅包袋組乙套，數量有限，贈完為止。

▲無茶鹼綠茶與紅茶系列包含「捐瀑翡翠香茶、午夜時光之茶」等，適合春節送禮與自用（攝影：張人尹）



▲TWG Tea 信義A8外帶概念店提供多款無茶鹼茶，粉絲可現場品嚐療癒熱茶（攝影：張人尹）





飲料控必喝必買推薦

推薦閱讀：萊爾富開賣京都檸檬水！爆夯京都伊右衛門檸檬水39元就有，鐵粉狂掃敲碗補貨。

推薦閱讀：萬波草莓歐蕾回歸！全新米麻糬草莓歐蕾領軍，3款萬波草莓飲料要喝。

推薦閱讀：台灣茶拿鐵買一送一！中和快閃七三茶堂 茶與餐的實驗場，台灣茶泡飯 奶泡茶拿鐵必點。