7-11果昔開賣！7-11果昔79元開喝 3門市搶先喝，加碼炸物櫃24小時吃薯餅。

7-ELEVEN推出智能果昔機、現炸炸物專櫃與星級饗宴新品，從果昔、炸物到法式料理，一次滿足粉絲多元餐飲需求。

▲7-11引進現打果昔機，從冷凍櫃選口味到掃碼製作，90秒就能喝到一杯現打果昔。



▲7-11首波推出4款果昔口味與鮮玉米濃湯，目前於台北、新北限定門市測試販售。

智能果昔機現打冷熱都到位

▲7-11智能果昔機主打操作簡單，掃描Qrcode後即可現打果昔，冷飲熱飲都能製作。

現炸炸物專櫃滿足嘴饞時刻

▲7-11炸物包含薯餅、可樂餅與雞腿捲，恆溫陳列設計實現24小時嘴饞自由。

星級饗宴把法餐帶進日常

▲7-11推出半熟玉子烤雞松露燉飯，使用花蓮26號燉飯米，日常也能吃到法餐感。



▲7-11星級饗宴聯名法式餐廳，將燉飯、焗烤等料理轉化為即食微波鮮食。





7-11新品系列販售資訊

7-11智能果昔機 現打果昔飲品

欣旺（台北市中山區北安路602之1號1樓604號1樓606號1樓）

福正（台北市士林區中正路301號）

民欣（新北市蘆洲區光榮路63號65號67號）

7-11現炸炸物專櫃

7-11現打果昔開賣！日本超商必喝「現打果昔」熱潮席捲台灣，這次在7-11也引進全新現打果昔，粉絲們可以從冷凍櫃挑選口味、掃碼製作，只要90秒就能拿到一杯現打果昔，一杯79元開喝。更特別的是，這台機器還能喝到玉米濃湯，讓粉絲現作開喝。這次7-11同步推出現炸炸物與星級饗宴新品，讓人24小時都能喝果昔、24小時吃薯餅。7-11首度在限定門市導入智能果昔機，主打操作流程簡化，粉絲只要結帳後掃描封膜上的Qrcode，就能在機台前完成製作。首波推出「莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔」共4款口味，使用100%新鮮水果製成的果泥與冷凍果丁，每杯79元，使用專屬機台約90秒即可完成。不只果昔，同步測試的還有熱飲，7-11首度推出鮮玉米濃湯，每杯55元，加熱後放入機台約70秒即可享用，目前果昔機台在台北、新北共3間門市測試開賣，未來也期待有更多門市導入。鎖定即食熱食需求，7-11於部分門市推出現炸炸物專櫃，讓粉絲不用跑專賣店，也能在超商吃到熱騰騰的炸物點心。販售品項包含北海道可樂餅、甜甜圈、帶骨德式香腸、爆汁雞腿捲與鹽酥雞等，還有黃金脆薯餅20元開吃，皆以專用設備每日定時油炸，再放入恆溫熱櫃陳列，讓人實現24小時薯餅自由。目前炸炸物專櫃在4間門市搶先開賣，讓速食控敲碗。同時，7-11微波鮮食星級饗宴系列，這次也特別聯名台北W飯店法式餐廳「Seasons by olivier e.」，將法式料理轉化為即食鮮食。其中推薦必吃「半熟玉子烤雞松露燉飯」使用本土研發的花蓮26號燉飯專用米，搭配松露白醬、瑞穗鮮乳與烤雞，此外還有療癒焗烤「法式雙起司焗烤貝殼麵」以及厚土司、便當與沙拉等品項，讓粉絲不用訂位，也能在7-11完成一場有儀式感的法餐。售價：79元/杯每日販售時間：24小時（依各店實際販售時間為主）供應門市：

每日販售時間：7:00~24:00（依各店實際販售時間為主）

供應門市：

台場（台北市松山區八德路三段20-2號）

金旦（新北市淡水區淡金路三段254號256號258號）

金崙（新北市淡水區沙崙路24號1樓）



港務（新台中市梧棲區中和里15鄰中橫一路12號）





