高CP值飯店吃到飽強勢回歸！台北凱撒Checkers避風塘鮮蟹與宜蘭西滷肉無限爽吃。

位於台北交通樞紐的台北凱撒大飯店，其高人氣的Checkers自助餐廳向來是國內外旅客與老饕們聚餐的首選。繼2025年帶領饕客味蕾遊歷南洋與美墨之後，2026年開春之際，Checkers決定回歸初心，重磅推出「寶島美食季」主題活動。在現今飯店自助餐市場普遍追求高價位與奢華食材的浪潮下，Checkers反其道而行，堅持「高CP值」的核心價值，將台灣人記憶深處最熟悉的街頭小吃、各縣市代表性的家常菜以及傳統宴席料理搬上餐檯。主廚團隊精心設計的菜單，不僅僅是料理的呈現，更是一場關於台灣飲食文化的深度探索，讓饕客在台北車站精華地段，就能以舌尖漫遊全台，細細品味這片土地的豐饒滋味。



宜蘭手路菜與在地風味 蘭陽金棗雞與西滷肉重現經典

本次「寶島美食季」最令人驚豔的亮點之一，便是主廚團隊對於宜蘭在地料理的完美復刻。無需舟車勞頓前往東部，在台北就能品嚐到正宗的蘭陽風味。首推「老奶奶宜蘭西滷肉」，這道象徵團圓與熱情的傳統辦桌菜，嚴選大白菜、鮮美豬肉絲與香菇，經過長時間慢火煨煮，湯頭呈現溫潤醇厚的口感，每一口都喝得到食材的精華。此外，結合在地農產的「蘭陽金棗雞」更是一絕，主廚巧妙利用宜蘭金棗獨特的微酸果香，中和了雞肉豐厚的油脂，酸甜開胃且層次分明。而著名的「蘭陽卜肉」則展現了精湛的炸工，外皮金黃酥脆，內裡肉汁飽滿，完美鎖住食材原味，是喜愛炸物的老饕絕對不能錯過的經典美味。



南北宴席大菜匯聚 避風塘鮮蟹與紅燒牛臉頰展現功夫

除了地方特色小吃，餐檯上也端出了展現深厚廚藝的宴席大菜，滿足喜愛海鮮與肉食的饕客。融合了港式手法與台式風味的「避風塘鮮蟹」，以大量蒜酥與辛香料大火拌炒，濃郁的蒜香緊緊包覆著鮮甜蟹肉，香辣過癮令人吮指回味。肉食主義者則首推「飄香紅燒牛臉頰」，選用肉質軟嫩且富含膠質的牛臉頰部位，佐以特製滷汁慢火紅燒入味，入口即化醬香四溢。喜愛香辣口感的民眾，更不能錯過「剁椒粉絲蒸鮮魚」，鮮嫩魚肉搭配微辣剁椒一同蒸煮，海鮮的鮮甜與辣椒的辛香交織，散發出濃濃的沿海料理風情，每一道菜都展現了台灣南北飲食文化交融的獨特魅力。



懷舊古早味暖心上桌 銅板小吃與冬季進補一次滿足

Checkers此次更將充滿人情味的夜市銅板美食與冬季滋補料理納入菜單，企圖喚起食客心中的溫暖記憶。來自高雄的特色小吃「牙齒肉圓」，以其獨特的外型設計讓入口時不易燙口且不易掉餡，口感柔軟Q彈，特別適合長輩與孩童享用。象徵圓滿與富貴的「懷舊花生滷豬腳」，將豬腳燉煮至軟嫩不膩，滿滿的膠質搭配綿密花生，是傳統宴席中不可或缺的祝福料理。而在寒冷的冬季，一碗熱騰騰的「滋補麻油豬肚鮮菇」最能撫慰人心，麻油香氣撲鼻，搭配滑嫩的豬肚與鮮菇，暖胃又暖心。加上原有的台南擔仔麵、現沖牛肉湯與台味鹹酥炸物，讓整個餐廳彷彿化身為熱鬧的台灣夜市，充滿濃厚的在地生命力。



永續旅遊新選擇 住房專案3299元起加贈高鐵優惠

在享受味覺盛宴的同時，台北凱撒大飯店也致力於推廣綠色旅遊，同步推出「永續美好・漫遊台灣」低碳環保住房專案。即日起至6月30日止，凡入住此專案，客房將減少一次性備品的更換，邀請旅客一同落實環保愛地球。專案價格極具競爭力，每晚僅需3299元起，若連住兩晚以上，每晚價格更優惠至2969元起，並依房型人數加贈Checkers豐盛自助早餐。此外，加購高鐵聯票每房再贈送捷運一日票，讓旅客能輕鬆運用大眾運輸工具暢遊台北，體驗一場兼具美食與環保的深度台灣之旅。



Checkers 自助餐廳「寶島美食季」

活動時間：2026年起（冬季至春季檔期）

住房專案「永續美好・漫遊台灣」：即日起至 2026年6月30日

餐飲： 推出高CP值台灣味吃到飽，菜色包含宜蘭西滷肉、蘭陽金棗雞、卜肉、避風塘鮮蟹、紅燒牛臉頰、古早味金瓜炒米粉、麻油豬肚鮮菇及高雄牙齒肉圓等。

住宿： 平日每晚3,299元起（連住兩晚以上每晚2,969元起），依房型人數加贈Checkers自助早餐。

加碼優惠： 住房加購高鐵聯票，每房再贈捷運一日票。

台北凱撒大飯店 Checkers 自助餐廳

官網： https://taipei.caesarpark.com.tw

電話： 02-2311-5150 (代表號轉Checkers)

