50年自強夜市美食推薦！秋霞鱸魚麵線 魚湯鮮美，現蒸豆豉魚頭配白飯最對味。

自強夜市老字號「秋霞鱸魚麵線」以鱸魚湯麵線與現蒸豆豉魚頭著稱，是魚湯控與麵線愛好者必吃高雄美食。

高雄自強夜市美食推薦！經營超過五十年的老字號美食「秋霞鱸魚麵線」，每日生意興隆，吸引不少在地人與遊客排隊品嚐。攤位以每日新鮮鱸魚熬製高湯，無論是肥美的鱸魚湯麵線，或是海產粥，都頗受好評。此外，攤位每日限量供應的豆豉魚雜更是搶手商品，常在開攤半小時內即告售罄，是自強夜市人氣美食之一。

▲深受魚湯控歡迎的高雄鱸魚麵線「秋霞鱸魚麵線」。（美食好芃友提供）

▲高雄自強夜市老字號人氣美食「秋霞鱸魚麵線」。（美食好芃友提供）





高雄自強夜市老字號美食「秋霞鱸魚麵線」

▲「秋霞鱸魚麵線」至今由秋霞阿姨親自掌廚。（美食好芃友提供）





有「高雄最好吃的鱸魚麵線」之稱的「秋霞鱸魚麵線」，攤位每日使用最新鮮的鱸魚熬製高湯，湯頭鮮美濃郁，麵線滑順，肥美的鱸魚片與鮮甜魚湯搭配，口感清爽又濃郁，每天限量供應的豆豉魚雜更是搶手，下午四點一開攤排隊人潮便迅速聚集，常在開攤半小時內售罄；「秋霞鱸魚麵線」，由秋霞阿姨親自掌廚，從切魚到熬湯的關鍵程序仍由她親手完成，雖有員工協助，但每一碗麵線的品質與鮮度均受到嚴格把關，讓這家老字號攤位至今仍受到饕客熱愛。

「秋霞鱸魚麵線」必點鱸魚湯麵線

以「秋霞鱸魚麵線」的鱸魚湯麵線價格來說，提供的海鱸魚份量相當充足，魚肉經過細心處理，幾乎無刺，鮮度極佳，肉質嫩而厚實；麵線煮得恰到好處，不會過軟，吸收了湯底的鮮味，每一口都充滿海味；湯頭鮮甜清爽，味道乾淨，是當地少數能將鱸魚鮮味完整煮入湯裡的店家之一，成為饕客口中令人印象深刻、感動的鱸魚湯麵線選擇。



▲「秋霞鱸魚麵線」的鱸魚湯麵線的份量相當充足。（美食好芃友提供）





「秋霞鱸魚麵線」豆豉魚頭配白飯更美味

除了招牌鱸魚湯麵線之外，現點現蒸的豆豉魚頭份量十足，魚頭肉質豐厚且膠質豐富，搭配白飯更能吸收湯汁的鮮美（美食好芃友提供）。湯汁鮮甜清爽、不過鹹，完整保留豆豉的香氣與魚頭的鮮味，是「秋霞鱸魚麵線」的必點料理之一；總之，魚湯控與喜愛麵線的饕客來高雄，自強夜市的老字號美食「秋霞鱸魚麵線」絕對不能錯過。



▲鱸魚湯麵線的海鱸魚肉鮮度極佳，肉質厚實。（美食好芃友提供）



▲豆豉魚頭肉質豐厚且膠質豐富，搭配白飯更能吸收湯汁的鮮美。（美食好芃友提供）





「秋霞鱸魚麵線」店家資訊

營業時間：16:00~22:00

地址：高雄市苓雅區自強三路104號

電話： 0918 772 612





