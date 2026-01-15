麥當勞大薯買一送一！應援學測考生 麥當勞APP推3大買一送一，鷄塊 大薯必吃。

配合2026年大學學測登場，麥當勞於1/16推出學測考生應援優惠，透過麥當勞APP可享大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅買一送一，吸引粉絲考前搶用。

▲學測考前一天，麥當勞推出APP限定買一送一，讓考生在備考之餘也能適度放鬆。（攝影：張人尹）



▲大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅成為不少考生考前舒壓的熟悉選擇。（攝影：張人尹）

學測考生吃麥當勞大薯買一送一！115學年度大學學測將在2026年1月17、18、19日登場，為了幫學測考生應援，麥當勞特別在1/16推出限定「買一送一」APP專屬優惠券，讓考生們考前一天就吃麥當勞大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅好好放鬆，隔天大考輕鬆應戰。





麥當勞學測應援買一送一

▲1/16限定的學測應援優惠，三款人氣品項皆可透過麥當勞APP享有買一送一。

台灣麥當勞為了應援學測考生，在1/16推出3大優惠買一送一，包含超人氣「大薯、四塊麥克鷄塊（原味）、勁辣香鷄翅（一份兩塊）」都可享有買一送一優惠。粉絲們只要使用麥當勞APP，1/16起就可以使用優惠券，讓考生們備考時也能吃一波享受優惠小確幸。





麥當勞APP加碼優惠

▲指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊，套餐內容一次升級，吃起來更有滿足感。

除了學測應援買一送一優惠之外，麥當勞本週在1/18前也推出多項限定優惠，包含「買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊」，以及「單點麥脆鷄腿一塊送小杯玉米湯」，飲品系列亦有單點中杯飲品買一送一、單點金選美式咖啡買一送一，讓粉絲們打開APP搶優惠。

麥當勞學測應援優惠資訊

速食控最新速食話題必衝

活動期間：2026/1/16起，優惠使用期限依APP標示為準。優惠券內容：大薯買一送一四塊麥克鷄塊（原味）買一送一勁辣香鷄翅（一份兩塊）買一送一

