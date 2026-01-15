> 美食 > 麥當勞大薯買一送一！應援學測考生 麥當勞APP推3大買一送一，鷄塊 大薯必吃。

麥當勞大薯買一送一！應援學測考生 麥當勞APP推3大買一送一，鷄塊 大薯必吃。

tiger Walker 玩樂季麥當勞買一送一學測優惠
2026-01-15 19:45文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹圖片提供:麥當勞
編輯 張人尹

編輯 張人尹

配合2026年大學學測登場，麥當勞於1/16推出學測考生應援優惠，透過麥當勞APP可享大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅買一送一，吸引粉絲考前搶用。
學測考生吃麥當勞大薯買一送一！115學年度大學學測將在2026年1月17、18、19日登場，為了幫學測考生應援，麥當勞特別在1/16推出限定「買一送一」APP專屬優惠券，讓考生們考前一天就吃麥當勞大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅好好放鬆，隔天大考輕鬆應戰。
▲學測考前一天，麥當勞推出APP限定買一送一，讓考生在備考之餘也能適度放鬆。（攝影：張人尹）
▲學測考前一天，麥當勞推出APP限定買一送一，讓考生在備考之餘也能適度放鬆。（攝影：張人尹）
▲大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅成為不少考生考前舒壓的熟悉選擇。（攝影：張人尹）
▲大薯、麥克鷄塊、勁辣香鷄翅成為不少考生考前舒壓的熟悉選擇。（攝影：張人尹）


麥當勞學測應援買一送一

台灣麥當勞為了應援學測考生，在1/16推出3大優惠買一送一，包含超人氣「大薯、四塊麥克鷄塊（原味）、勁辣香鷄翅（一份兩塊）」都可享有買一送一優惠。粉絲們只要使用麥當勞APP，1/16起就可以使用優惠券，讓考生們備考時也能吃一波享受優惠小確幸。
▲1/16限定的學測應援優惠，三款人氣品項皆可透過麥當勞APP享有買一送一。
▲1/16限定的學測應援優惠，三款人氣品項皆可透過麥當勞APP享有買一送一。


麥當勞APP加碼優惠

除了學測應援買一送一優惠之外，麥當勞本週在1/18前也推出多項限定優惠，包含「買指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊」，以及「單點麥脆鷄腿一塊送小杯玉米湯」，飲品系列亦有單點中杯飲品買一送一、單點金選美式咖啡買一送一，讓粉絲們打開APP搶優惠。
▲指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊，套餐內容一次升級，吃起來更有滿足感。
▲指定超值全餐送4塊咖哩麥克鷄塊，套餐內容一次升級，吃起來更有滿足感。



麥當勞學測應援優惠資訊

活動期間：2026/1/16起，優惠使用期限依APP標示為準。
優惠券內容：
大薯買一送一
四塊麥克鷄塊（原味）買一送一
勁辣香鷄翅（一份兩塊）買一送一

速食控最新速食話題必衝

推薦閱讀：樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。

推薦閱讀：必勝客買一送三！必勝客買大送大升級買一送三，7大必勝客優惠清單一次看。

推薦閱讀：摩斯周邊加價購！MOS雞塊兄弟帆布袋 招牌小燈箱必收，摩斯春節套餐優惠一次看。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
麥當勞7大買一送一！麥當勞APP大薯 鷄翅買一送一，蕈菇滿福堡回歸65折吃。
麥當勞7大買一送一！麥當勞APP大薯 鷄翅買一送一，蕈菇滿福堡回歸65折吃。
編輯 張人尹
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
本週7大買一送一必吃！星巴克咖啡、170元自助吧小火鍋全都買一送一。
編輯 鄭雅之
CoCo買一送一！CoCo跨年優惠百香雙響炮10元，生椰拿鐵買一送一開喝。
CoCo買一送一！CoCo跨年優惠百香雙響炮10元，生椰拿鐵買一送一開喝。
編輯 張人尹
比買一送一更省！拿坡里買烤雞送雞翅 一塊30元有找，速食年末優惠先收下。
比買一送一更省！拿坡里買烤雞送雞翅 一塊30元有找，速食年末優惠先收下。
編輯 張人尹
聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。
聖誕節CoCo買一送一！聖誕優惠CoCo莓果買一送一，外送加碼3Q奶茶買一送一開喝。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊