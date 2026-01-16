日本OMIYAGE+快閃店登場！阿部瑪利亞揭秘北海道、東京必買清單與私房吃法。

旅日熱潮不減，日本OMIYAGE振興會將送禮文化帶進台北。阿部瑪利亞現身揭密私房清單，透過四大傳奇伴手禮，傳遞濃厚的日式人情溫度與極致美味。

隨著國境解封後的旅日熱潮持續升溫，精緻的「日本伴手禮」早已超越單純的土產概念，成為台灣民眾維繫情感的重要載體。為了讓台灣消費者能零時差感受這股甜蜜心意，日本OMIYAGE振興會選在台北時尚重鎮信義區ATT 4 FUN，盛大舉辦「OMIYAGE+」快閃活動。現場不僅還原日本街頭的精緻氛圍，更重磅集結北海道、東京、京都、福岡等4大地區「排隊也不一定買得到」的夢幻逸品。活動特別邀請深受台日粉絲喜愛的阿部瑪利亞擔任活動大使，她以一襲優雅裝扮現身，化身最懂吃的「日本味推薦官」，首度公開她心中最難以忘懷的家鄉味，並分享獨到的送禮哲學，帶領民眾從味蕾出發，展開一場深度的日本文化巡禮。

▲阿部瑪利亞揭密日本4大人氣伴手禮，北海道SNOW MILK CHEESE、東京NEWYORK PERFECT CHEESE、京都IKKYU、福岡AMANBERRY一次到齊。圖／(日本OMIYAGE振興會)提供；窩客島整理



阿部瑪利亞揭秘送禮哲學：先試吃再分享，傳遞最真摯的日本伴手禮心意

在日本文化中，送禮不僅是禮尚往來，更是一種無聲的語言，傳遞著送禮者對收禮者的重視程度。身為台日文化交流的重要橋樑，阿部瑪利亞在活動現場大方分享她多年來的送禮心法。她堅持「先試吃才送禮」的嚴格原則，唯有自己親自品嚐過且真心覺得美味的甜點，才有資格成為送到親友手中的禮物。這份堅持正是「OMIYAGE」文化的核心精神——把最好的東西，送給最珍貴的人。阿部瑪利亞感性地表示，無論是拜訪許久不見的摯友、重要的長輩，甚至是工作告一段落後對自己的犒賞，一份精心挑選的伴手禮，往往能比言語更能傳達「我把你放在心上」的溫暖心意。透過這次快閃活動，她希望能讓更多台灣朋友感受到這份隱藏在精緻包裝下的細膩情感與人情溫度。

▲阿部瑪利亞在介紹東京話題伴手禮 NEWYORK PERFECT CHEESE 時，仍難掩對美味的喜愛，形容這款點心口感極致香脆、奶香濃郁，直呼吃起來真的非常「刷嘴」，讓她一試就完全上癮。圖／(日本OMIYAGE振興會)提供；窩客島整理

東京必買NEWYORK PERFECT CHEESE登台！阿部瑪利亞私房推薦的職場應援點心

在本次集結的4大傳奇品牌中，最受矚目的莫過於被譽為「東京車站必買清單No.1」的NEWYORK PERFECT CHEESE。這款由前白宮甜點師與世界起司專家聯手打造的傑作，以金黃酥脆的貓舌餅包裹濃郁起司與白巧克力，其層次豐富的口感讓阿部瑪利亞也難以抵擋。當被問及最推薦的日本味時，她毫不猶豫地選擇了它，並形容那種鹹甜交織、奶香濃郁的滋味，讓人一打開包裝就停不下來。阿部瑪利亞更透露了她的私房食用時機，這款點心極具辨識度的外型與奢華口感，非常適合作為職場上的「應援點心」，在忙碌的工作午後與同事分享，不僅能瞬間提振精神，更能展現出送禮者的絕佳品味。

▲身為「日本味推薦官」，阿部瑪利亞為四款點心發想了最適合享用的時刻，讓伴手禮不只是好吃，更能陪伴生活中的重要片刻。圖／(日本OMIYAGE振興會)提供；窩客島整理



北海道SNOW MILK CHEESE與福岡AMANBERRY：從早晨療癒到週末派對的甜蜜時光

除了東京的時尚滋味，來自北海道的SNOW MILK CHEESE則承載了北國大地的純淨與遼闊。由4位北海道起司先驅監製，這款甜點將濃郁的乳香與細緻的貓舌餅完美結合。阿部瑪利亞將其形容為「開啟美好一天的儀式感」，最適合在假日的慵懶早晨，搭配一杯熱咖啡，讓那份彷彿置身北海道雪景中的純淨奶香，溫柔喚醒沉睡的味蕾。而將視線轉向熱情的九州福岡，以金氏世界紀錄認證草莓品種「甘王」製成的AMANBERRY，則展現了截然不同的活潑風情。其宛如迷你草莓蛋糕般的精緻造型，搭配酸甜多汁的草莓與生巧克力，是週末姊妹聚會或小型派對的絕對主角。阿部瑪利亞笑稱，這款甜點不僅美味，更是拍照打卡的最佳道具，能為聚會留下最甜美的回憶。

▲隨著旅日熱潮持續延燒，日本伴手禮已成為台灣消費者傳遞情誼的首選。圖／(日本OMIYAGE振興會)提供；窩客島整理

京都IKKYU的抹茶美學：在繁忙都市中找回內心平靜的獨處時刻

對於追求生活質感的現代人來說，來自京都的IKKYU則提供了一種沉靜的味覺體驗。嚴選京都宇治抹茶，搭配抹茶奶霜與白巧克力，這款甜點在格子紋理的貓舌餅中，堆疊出深邃的茶香層次。阿部瑪利亞特別推薦將IKKYU留給「一個人的午後時光」。在繁忙的行程空檔，泡上一杯熱茶，靜靜品嚐抹茶特有的微苦回甘，彷彿瞬間穿越到京都的古老茶室，讓人能暫時從喧囂中抽離，享受片刻的寧靜與自我對話。此次日本OMIYAGE振興會透過「OMIYAGE+」的概念，不僅將這4款代表日本各地風土的頂級伴手禮帶到台北信義區，更希望透過阿部瑪利亞的引路，讓台灣消費者理解到，伴手禮不只是味覺的享受，更是連結人與人之間情感的重要紐帶。

▲阿部瑪利亞分享「最想念的日本味」，公開私房吃法與選禮觀點，帶領現場來賓從味覺出發，深入感受日本送禮文化中所蘊含的細膩情感與人情溫度。圖／(日本OMIYAGE振興會)提供；窩客島整理



OMIYAGE+ 快閃台北信義街頭活動

活動時間： 1月15日一日限定快閃活動

活動內容： 首度集結日本四大地區人氣伴手禮（北海道 SNOW MILK CHEESE、東京 NEWYORK PERFECT CHEESE、京都 IKKYU、福岡 AMANBERRY），於台北信義街頭舉辦一日限定快閃，提供台灣消費者試吃體驗日本各地風土孕育的美味。

地點： 台北 ATT 4 FUN

