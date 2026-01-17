台中最Chill大人系公園！PARK2草悟廣場冬日音樂市集回歸，25間台日港品牌打造微醺週末。

台中PARK2草悟廣場全新改版！冬日音樂市集1/24回歸，集結JAZZY SPORT等25品牌，打造結合自然酒、選物與音樂的週末微醺聚落。

隨著都市生活的節奏加快，人們對於放鬆的渴望早已超越了單純的吃喝，更追求一種精神與感官的同步釋放。位於台中草悟道核心地帶的「PARK2草悟廣場」，自開幕以來便以非典型的公園型態，成為中台灣最受矚目的風格聚落。2026年開春之際，PARK2 再次進化，不僅將備受好評的「冬日音樂公園市」以歷年最大規模帶回大眾視野，更聯手「禹樂空間整合」將 B1 的戶外廣場全面升級，導入時下最流行的「Social Casual Dining」概念，將這座城市綠洲打造成日夜皆迷人的「餐酒中島」，預告將成為台中週末最難以忽視的社交新熱點。

▲備受好評的「冬日音樂公園市」強勢回歸，活動資料照。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理 ▲冬日音樂公園市集吸引眾多喜愛風格選物的民眾前往尋寶，在攤位間感受獨特的藝術氛圍。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理

城市裡的微醺綠洲，打造台中夜生活新指標

對於懂得享受生活的都會男女而言，空間的氛圍往往決定了聚會的品質。PARK2 深知此點，特別邀請擅長處理空間細節與質感的「禹樂空間整合」操刀，以「谷底城市（Urban Valley）」為核心設計語彙，重新梳理了廣場的動線與植栽。這次的改造不僅僅是視覺上的美化，更是一場關於「交流」的實驗。透過中島、遮陽設施與燈光的巧妙佈局，原本開闊的廣場被轉化為數個具備包覆感卻又開放的休憩角落。

▲PARK2攜手禹樂空間整合，以「谷底城市」為概念，透過大量的植栽與木棧道打造出充滿綠意的休憩空間。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理 在這裡，你可以看見原本生硬的水泥鋪面被轉化為更有溫度的場域，六處精心規劃的公共空間，模糊了餐廳與戶外的界線。白天，陽光穿透植栽灑落，是適合獨處或與好友閒聊的愜意角落。一旦夜幕低垂，精心設計的燈光隨即將這裡轉換為充滿大人味的露天餐酒館。這種能讓人在「坐與站」、「獨處與社交」之間自由切換的空間設計，正是PARK2試圖定義的新世代餐酒文化，讓吃頓飯、喝杯酒不再只是果腹，而是一種生活風格的展演。

▲夜間燈光設計結合流線型建築與植栽，營造出具備隱蔽性卻又開闊的質感微醺氛圍。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理

跨國音樂市集盛大回歸，台日港25品牌齊聚草悟道

如果說空間是骨架，那麼內容就是靈魂。讓樂迷與風格人士引頸期盼的第三屆「冬日音樂公園市」，即將於1月24日至25日週末兩天限時登場。這不僅是一場市集，更是一場跨越國界的文化沙龍。主辦單位展現強大的策展實力，邀請日本神戶插畫家 Yosuke Yamauchi 以「音樂無重力」為題繪製主視覺，並親臨現場為民眾繪製似顏繪，讓藝術直接走入生活。



本次市集的陣容堪稱豪華，海外品牌佔比高達三分之一。其中最令黑膠迷興奮的，莫過於日本下北澤的文化地標「JAZZY SPORT」與 CITY POP 傳奇樂團「RYUSENKEI（流線形）」的參戰，再加上來自香港的「FINDME」，現場將展售市面上難得一見的黑膠唱片與卡帶。這不僅是音樂載體的販售，更是透過實體觸感傳遞跨國創作的溫潤質感。當針頭落下，類比訊號的溫暖樂音流淌在草悟道的空氣中，這就是屬於台中冬日最迷人的時刻。

▲冬日音樂公園市_參加音樂品牌JAZZY SPORT。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理



自然酒與地中海料理，舌尖上的風格旅行

在聽覺滿足之餘，味蕾的享受同樣不容馬虎。PARK2 此次引進了多家極具話題性的餐飲品牌，試圖在「餐酒」這塊版圖上立下新標竿。其中，「JAM JAM」以近年在國際間蔚為風潮的「自然酒（Natural Wine）」為主打，強調低干預釀造，呈現葡萄最真實的風土滋味，搭配獨家設計的佐酒料理，展現輕鬆卻不隨便的品味。



此外，知名的「TOASTERiA CAFE」與「Pizza Hamsa」也加入陣容，帶來充滿陽光氣息的地中海飲食文化。他們特別引進來自耶路撒冷酒莊的酒款，以明亮的酸度與清晰的礦石感，打破大眾對葡萄酒的既定印象。對於嗜喝咖啡的人來說，現場也集結了名古屋名店「MAISON YWE」與台中在地的「ONIBUS COFFEE」，在冬日暖陽下提供一杯精緻的手沖體驗。無論是想要微醺還是清醒地享受午後，這裡都能找到最適合的選擇。

▲引進JAM JAM等自然酒品牌，民眾可以在戶外座位區點上幾杯佳釀，享受愜意的微醺時光。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理

男人的夢幻收藏室，工業風選物店重磅進駐

除了吃喝與音樂，PARK2 更將觸角延伸至高端選物。台灣首家實體選物店「DrivePro」宣佈進駐，由創辦人 Kevin Liu 一手打造，被譽為「大男孩的夢幻收藏室」。店內蒐羅了全球頂尖的工業設計產品，從線條硬派的 IF Speaker 大衛猿音響，到充滿未來感的 NASA 授權模型，甚至是日本設計鬼才宮下貴裕設計的熨斗大廈音響，每一件選品都不僅是商品，更是展現男性審美與工業美學的藝術品。這間店的出現，填補了台中少見的男性風格選物空缺，讓來到這裡的男士們也能找到屬於自己的購物樂趣。



這個週末，不妨暫時放下手邊的工作，走進 PARK2 草悟廣場。無論是在 B1 的音樂現場隨著 DJ IZM 或 RYUSENKEI 的選曲輕輕搖擺，還是在市集中挖掘一張喜愛的黑膠，亦或是坐在新改造的中島區喝著自然酒，這裡都提供了一個讓身心靈徹底放鬆的完美提案。

▲PARK2_全台獨家大男孩夢幻收藏室DrivePro-UPOINT STUDIO × NASA 系列。圖／PARK2草悟廣場提供；窩客島整理



第三屆 冬日音樂公園市 (Music Life and Live)

活動時間：2026年1月24日（週六）至 1月25日（週日）

活動內容：

跨國市集： 集結台、日、港25個品牌，海外單位佔三分之一。包含日本「JAZZY SPORT」、「RYUSENKEI (流線形)」及香港「FINDME」等音樂選物 。

視覺藝術： 日本插畫家 Yosuke Yamauchi 現場繪製「似顏繪」，另有 matsui DOGS 與 ニジノ絵本屋 進駐 。

音樂現場： 於 B1 餐酒中島舉辦，陣容包括日本傳奇 DJ IZM、華語 R&B 宋楚琳、以及 RYUSENKEI 主腦ニモンド瀧口 。

進駐店家

JAM JAM： 主打自然酒 (Natural Wine) 與佐酒料理 。

TOASTERiA CAFE / Pizza Hamsa： 提供地中海飲食及耶路撒冷酒莊酒款 。

DrivePro： 台灣首家實體選物店，販售高端工業設計收藏 (如 IF Speaker、NASA 模型) 。

其他餐飲品牌： 名古屋 MAISON YWE、台中 ONIBUS COFFEE、LAYLOW、好吧 Goût Bar 。

地點： PARK2 草悟廣場 (台中市西區英才路534號) 。

