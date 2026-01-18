廣式料理新戰局！南港粵亮推平日限定個人餐、淡水蘊泉庄港點吃到飽送雞湯。

不論是南港的高樓景觀或是淡水的溫泉鄉，2026年開春最值得期待的兩大粵菜盛宴，讓你的味蕾在平日也能享受極致的療癒。

隨著2026年的到來，台北的餐飲市場再度迎來全新的味覺革命，特別是對於講究效率的商務人士與追求高CP值的家庭客群而言，如何在有限的時間與預算內享受到最具儀式感的料理，成為了各大飯店主廚相互較勁的重點戰場。位於南港交通樞紐的台北六福萬怡酒店，以及坐擁淡水黃金琥珀美人湯的蘊泉庄，不約而同地將目光鎖定在廣受國人喜愛的「廣式料理」與「港式點心」，分別針對平日午間的商務需求與假日休閒的吃到飽市場，推出了令人耳目一新的餐飲企劃，讓饕客們無論是身處繁忙的科技園區或是愜意的淡水河畔，都能在舌尖上感受到最細膩的粵式風情。

▲台北聚餐新選擇！六福萬怡商業午餐4人同行1人免費、蘊泉庄泡湯加用餐5千有找。圖／台北六福萬怡酒店、蘊泉庄 提供；窩客島整理



南港商務午餐新指標：粵亮廣式料理打造平日午間的奢華儀式感

看準南港車站四鐵共構所帶來的龐大人流，以及周邊科技園區與企業總部林立的特性，台北六福萬怡酒店旗下的金字招牌「粵亮廣式料理」深知商務客層對於時間與品質的雙重高標準，特別選在2026年開春之際，針對週一至週五的午餐時段推出了全新的「靓港點套餐」。這套定價1099元的個人套餐，徹底打破了以往吃港點需要多人分食的限制，讓忙碌的上班族即便是一個人用餐，也能擁有一頓完整的廣式饗宴。



主廚團隊精心設計的菜單流程充滿了起承轉合的節奏感，從一碗溫潤滋補的「瓦甕老廣煲例湯」暖胃開始，接著端上清爽開胃的主菜「香檳薄荷戰斧豬」，再搭配香氣四溢的經典主食「XO醬海鮮炆伊麵」，每一道都是粵式料理的功夫展現。不僅如此，套餐內還大手筆囊括了八款精緻的港式點心，並以清甜解膩的「仙翁楊枝甘露」與酥香綿密的「楓糖芋泥酥」作為完美收尾。為了回饋廣大的南港上班族，粵亮更同步祭出「4人同行、1人款待」的超殺優惠，讓部門聚餐或主管宴請客戶時，能在享受高品質料理的同時，也兼顧了預算的平衡。

▲全新的「靓港點套餐」徹底打破了以往吃港點需要多人分食的限制，讓忙碌的上班族即便是一個人用餐。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理

3斤重戰斧牛震撼視覺：南港粵亮廣式料理重新定義小型合菜

除了個人的精緻享受，針對4至6人的小型商務聚餐或家庭聚會，粵亮廣式料理同樣展現了深厚的粵菜底蘊，推出了一道令肉食主義者為之瘋狂的「粵式慢火戰斧牛」。這道重達3斤的巨型主菜，靈感源自西式戰斧牛排與西班牙伊比利火腿的跨界融合，主廚堅持採用繁複的工序，歷經6天層層堆疊風味，先以自製的港式蒜味紅蔥烤肉醬與58度金門高梁進行醃漬，再經過2小時的低溫舒肥，最後送入百萬級旋風烤箱以高溫爐烤8分鐘，精準地封存住每一滴珍貴的肉汁。



當這道戰斧牛端上桌時，撲鼻而來的酒香與肉香交織，切開後粉嫩的肉質與酥脆的外皮形成強烈對比，搭配吸附了飽滿牛油香氣的季節時蔬，每一口都層次豐富且口感飽滿。這套不受平日午間時段限制的合菜選擇，4人套餐售價4599元、6人套餐8099元，成功解決了傳統中式桌菜往往需要湊滿10人才能開桌的痛點，讓三五好友或小型家庭也能輕鬆品嚐到飯店等級的功夫大菜，成為南港地區商務宴客與家庭聚餐的全新熱門選擇。

▲一道令肉食主義者為之瘋狂的「粵式慢火戰斧牛」。圖／台北六福萬怡酒店提供；窩客島整理



六福萬怡「粵亮廣式料理」平日午間限定企劃

活動時間： 即日起週一至週五午間限定

活動內容：

個人套餐： 「靓港點套餐」每人 1,099 元+10%，含煲湯、戰斧豬、伊麵、8款港點及甜點 。

優惠活動： 平日午間享「四人同行，一人款待」優惠（買三送一） 。

合菜選擇： 推出「粵式慢火戰斧牛」合菜，4人合菜 4,599 元+10%、6人合菜 8,099 元+10%（此合菜不限平日午間） 。

台北六福萬怡酒店 8樓 粵亮廣式料理

電話：02-6615-6528

地址：台北市南港區（南港車站四鐵共構）

淡水港點吃到飽話題王：蘊泉庄創意料理與人蔘雞湯的雙重攻勢

將鏡頭轉往淡水，以頂級溫泉聞名的蘊泉庄在2026年也展現了強大的餐飲野心，延續了前一年吃到飽的熱潮，重磅推出全新企劃「港點好時光」。這次的菜單設計主打經典鑊氣與創新視覺的雙重享受，除了老饕們一致推崇、蒜香濃郁且外酥內彈的招牌「避風塘海中蝦」之外，主廚更發揮巧思推出了視覺效果滿分的「XO胭脂蝦煌餃」，利用天然甜菜根將外皮染成討喜的胭脂紅，包裹著鮮甜的大白蝦與XO醬，一口咬下鮮味在口中迸發。



為了讓民眾在寒冷的冬日裡能吃得更滿足，蘊泉庄特別依循時令節氣，每月加碼贈送價值1280元的主廚手路菜。以一月份為例，針對大寒節氣推出了「滋補人蔘土雞鍋」，選用整根上等人蔘與土雞文火慢燉，湯頭濃郁甘甜，具有益氣活血的功效。此外，針對嗜辣的食客，主廚還準備了「油潑辣子酸湯魚」，滑嫩的鱸魚片在燈籠椒的襯托下麻香微辣，讓人欲罷不能。在價格策略上，蘊泉庄更是誠意十足，不僅平日午餐維持980元的親民價格，更打出「第4人半價、第5人免費」的揪團優惠，若湊滿4人以上還能升級澎湃饗宴，絕對是親友團聚最高CP值的選擇。





食癒系溫泉旅行：蘊泉庄推泡湯加港點吃到飽只要4千元起

除了味蕾的滿足，蘊泉庄更充分利用其作為淡水唯一溫水井的地理優勢，將「食」與「泉」完美結合，推出了極具吸引力的「以食癒泉」一日遊方案。對於想要短暫逃離都市塵囂的民眾來說，「雙人客房泡湯+港點吃到飽」專案無疑是最佳解方，只需4999元起，就能在私密的客房內享受長達3小時的黃金琥珀美人湯，平日週一至週四更佛心加贈30分鐘，讓身心靈得到徹底的釋放。



若是喜歡半日輕旅行的情侶或夫妻，也可以選擇4600元起的「雙人湯屋+港點吃到飽」方案，享受1.5小時的獨立湯屋時光後，再前往餐廳大啖無限供應的粵式佳餚。這種先泡湯暖身、再品嚐美食暖胃的行程安排，不僅開啟了身體五感的療癒之旅，更讓滑潤如絲的泉水洗去一身的疲憊。2026年的開端，無論是選擇在南港的高樓景觀中享用精緻的商務午餐，還是前往淡水體驗溫泉與港點的雙重療癒，台北的餐飲地圖都已為饕客們準備好了最精彩的答案。

▲四人同行升級澎湃饗宴一月份送價值NT$1,280「滋補人蔘土雞鍋」，溫中散寒同時品嚐美味粵式料理。圖／蘊泉庄提供；窩客島整理

蘊泉庄 2026「港點好時光」吃到飽與泡湯專案

活動時間： 2026年1月15日起

活動內容：

吃到飽價格： 平/假日午餐 NT980+101,180+10% 。

揪團優惠： 第四人半價、第五人免費；四人以上同行升級「澎湃饗宴」，每月贈送不同主廚手路菜（1月送人蔘土雞鍋，價值$1,280） 。

泡湯專案：

「雙人客房泡湯+港點吃到飽」：NT$4,999起，平日週一至週四泡湯加贈30分鐘（共3.5小時） 。

「雙人湯屋+港點吃到飽」：NT$4,600起，泡湯1.5小時 。

蘊泉庄

電話：02-2622-7888 #2101

吃完了這些讓人食指大動的粵式料理，如果你還意猶未盡，不妨看看台北還有哪些隱藏版的港點好店值得一試

推薦閱讀：170元小火鍋吃到飽買一送一！六扇門中正紀念堂插旗，豆花 咖哩飯吃到飽。

推薦閱讀：長輩吃到飽7折！鉑麗安吃到飽推出烤鴨、現沖牛肉湯，期間限定加碼送松葉蟹腳。

推薦閱讀：高CP值飯店吃到飽強勢回歸！台北凱撒Checkers避風塘鮮蟹與宜蘭西滷肉無限爽吃。