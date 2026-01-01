4大全家優惠！10元霜淇淋、14元咖啡加價吃，冰品19元要先囤貨。

全家這週優惠一次看！霜淇淋10元多1支，咖啡14元加價多1杯，康康五買1送1與冰品19元特價同步登場，補貨剛剛好。

天氣一轉涼，全家也同步端出一波超有感的1月優惠。自1月14日起，門市主打霜淇淋會員加10元多1支，咖啡與茶飲也能用加價方式多喝1杯。接著從1月16日起，康康五優惠限時3天登場，泡麵、雪糕與巧克力等人氣商品通通買1送1。除此之外，門市冰品櫃更出現19元與29元的驚喜價格，從水果雪酪到濃郁巧克力款式選擇超多。整體優惠一路持續到1月18日，無論是想省錢解饞，或是趁機囤貨補冰櫃，都很適合把全家列入近期補給清單。



▲全家霜淇淋第二支10元優惠。(攝影：編輯 鄭雅之)

▲全家咖啡14元加購優惠。





全家霜淇淋10元多1支必吃

這週全家霜淇淋優惠主打會員加10元多1支，不分口味都能多吃一支，對霜淇淋控來說是看到就該把握的短期優惠。趁著這波活動，最推薦鎖定目前供應的1月限定口味草莓優格霜淇淋，以草莓的自然果酸搭配優格的清爽乳酸感，入口清新不甜膩，冰涼順口卻不厚重，很適合冬天想吃冰又不想太負擔的時候。尾韻帶著淡淡草莓香氣，整體風味輕盈耐吃，搭配粉嫩的蘋果紅餅皮甜筒，外酥內滑更有層次，趁10元多1支一次吃雙口味剛剛好。



▲最新全家草莓優格霜淇淋也有10元多一支優惠。





全家咖啡14元多一杯

除了霜淇淋，全家這週飲品優惠同樣很有感。從1月14日至1月18日止，門市推出多款咖啡與茶飲加價多1杯活動，包含特濃拿鐵、特濃美式、大杯冰磚拿鐵，以及特大杯冰柳橙香柚綠茶，最低只要加10元就能多喝1杯。對每天需要咖啡提神的上班族，或是下午想來杯清爽茶飲的人來說，都很適合揪同事或朋友一起買。搭配這週霜淇淋10元多1支的活動，直接變成高CP值下午茶組合，補能量又不傷荷包。



▲全家咖啡即日起至1月18日，推出特濃拿鐵加14元多1杯、特濃美式加24元多1杯等優惠。



全家週末限定買一送一

每到週末小資族最愛的全家康康五優惠也要搶，主打多款日常補貨品項買1送1，讓想囤泡麵、冰品或零食的人一次補齊。像是巧克力雪糕與韓系泡麵都在優惠清單中，巧克力控也能用銅板價入手草莓口味巧克力，輕鬆解饞不傷荷包。除了康康五活動，門市冰櫃同步出現19元與29元的特價區，雪酪、牛乳冰棒到濃郁巧克力款式選擇豐富，其中卡通聯名雪糕價格下探到19元，折扣相當有感。優惠數量有限，想補冰櫃建議提早到門市看看。





▲全家指定冰品下殺19元。









全家霜淇淋優惠

1月14日至1月18日，門市購買霜淇淋不限口味，會員加10元多1支。







全家會員限定飲品加價優惠

活動時間：即日起至1月18日

品項：

特濃拿鐵加14元多1杯

特濃美式加24元多1杯

大杯冰磚拿鐵加19元多1杯

特大杯冰柳橙香柚綠茶加10元多1杯





全家康康五 買一送一

活動期間：115/1/16-1/18

優惠品項：以下同品項買1送1

FamiCollection鹼性離子水1385ml

阿奇儂Ｘ鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕

農心辣白菜泡菜拉麵袋麵

滋露草莓巧克力





