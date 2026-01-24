> 美食 > 不下廚照樣過好年！漢來美食2026外帶年菜，從台菜到川味全都有。

過年圍爐不想忙翻天，漢來美食推出2026外帶年菜，從6人團圓餐到小家庭套餐一次備齊，在家也能輕鬆吃到五星主廚現做年夜飯。

迎接2026農曆新年倒數，越來越多家庭選擇外帶年菜輕鬆圍爐。漢來美食看準年節想方便又要澎湃的需求，集結旗下多個中餐品牌推出多款外帶團圓餐，從6人份經典年夜飯到4至6人小家庭套餐通通備齊，由五星飯店主廚現做，讓過年在家也能吃得豐盛又有滿滿儀式感。

除夕團圓外帶台菜年菜推薦

福園台菜海鮮餐廳與巨蛋宴會廳同步推出2026除夕外帶團圓餐，皆規劃6菜1甜點組合，售價為9,888元。福園主打迎春五福喜臨門開胃盤，包含野生烏魚子與老滷鮑魚等經典食材，再搭配五香巧手白鯧魚與八珍海鮮羹，從食材選擇到菜名寓意都充滿年節祝福。巨蛋宴會廳則以吉祥寓意為設計主軸，年菜內容包含象徵招財進寶的招財元寶黃金筍，以及代表步步高升的干貝櫻花蝦米糕，讓年夜飯不只吃得美味也討個好彩頭。最後以迎春慶團圓年糕作結，黑糖與桂圓、核桃交織的甜香層次，為團圓夜畫下圓滿句點。

小家庭也能輕鬆買外帶年菜！

鎖定4至6人小家庭需求，上菜片皮鴨推出9道外帶年菜套餐，售價7,288元，主打即烤櫻桃片皮鴨，鴨皮酥香鴨肉多汁，並搭配鱈場蟹與龍虎斑等海陸料理。溜溜酸菜魚則推出4人除夕外帶套餐2,950元，主鍋可選酸菜、番茄或麻辣水煮，讓年夜飯多了川味變化。

漢來美食外帶年菜推薦

  • 福園台菜海鮮餐廳6人團圓餐　9,888元
  • 巨蛋宴會廳6人團圓餐　9,888元
  • 上菜片皮鴨9道外帶年菜　7,288元
  • 溜溜酸菜魚4人外帶套餐　2,950元

漢來美食外帶年菜 訂購資訊

即日起可至漢來美食官網預訂外帶年菜
官網訂購連結：https://www.hilai-foods.com/news-article/1576


