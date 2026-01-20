全家咖啡10元喝！全家5大寒流抗冷優惠，咖啡、酸辣燙、發熱衣都有。

強烈冷氣團即將來襲，正逢一年中最冷的大寒節氣，全家看準冬日保暖需求，推出多款抗寒限定優惠。從溫罐熱飲、現做熱食、南洋酸辣燙，到Let’s Café熱咖啡與FamiCollection發熱衣，吃的喝的穿的一次備齊，不論通勤上班或夜晚返家，全家都成為寒流天氣中的暖心補給站。
全家一站補足暖意 熱飲熱食都有
天氣轉冷時，來點熱食最能迅速回溫。全家溫罐系列包含金桔國寶茶、桂圓紅棗茶、巧克力保久乳與咖啡飲品，任選2件即可享8折優惠。現做熱食區同步開火，南洋酸辣燙馬尚煮全品項任選4入69元，搭配SOHOT炎選炸烤物與現烤點心，從熱湯到炸物一次滿足。
全家咖啡10元多一杯！發熱衣優惠雙重守護
除了補充熱量，保暖穿搭同樣重要。FamiCollection石墨烯、極暖絨與無重力發熱衣推出指定款第2件7折優惠，日常外出或居家都實穿。同時搭配Let’s Café隨買跨店取，大杯特濃美式或拿鐵，以及大杯單品美式或拿鐵，同商品加10元多1件，讓寒流天氣也能暖身又暖心。
全家抗寒優惠重點整理
- 發熱衣優惠
石墨烯發熱衣699元
極暖絨發熱衣649元
無重力發熱衣439元
指定款任選第2件7折
- 溫罐系列熱飲 任選2件8折
金桔國寶茶30元
桂圓紅棗茶30元
台農巧克力保久乳35元
台農麥芽保久乳35元
伯朗咖啡30元
伯朗藍山咖啡30元
- 南洋酸辣燙 馬尚煮
全品項任選4入69元
- 炸物桶任選8支320元
現烤點心與炸烤物任選2件88折
葡式千層蛋塔6入222元
SOHOT炎選炸烤物 限店販售
塔塔醬鱈魚排49元
- Let’s Café 隨買跨店取
大杯特濃美式或拿鐵 同商品加10元多1件
大杯單品美式或拿鐵 同商品加10元多1件
