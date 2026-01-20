> 美食 > 全家咖啡10元喝！全家5大寒流抗冷優惠，咖啡、酸辣燙、發熱衣都有。

全家咖啡10元喝！全家5大寒流抗冷優惠，咖啡、酸辣燙、發熱衣都有。

全家超商優惠全家咖啡
2026-01-20 編輯 鄭雅之
強烈冷氣團即將來襲，正逢一年中最冷的大寒節氣，全家看準冬日保暖需求，推出多款抗寒限定優惠。從溫罐熱飲、現做熱食、南洋酸辣燙，到Let’s Café熱咖啡與FamiCollection發熱衣，吃的喝的穿的一次備齊，不論通勤上班或夜晚返家，全家都成為寒流天氣中的暖心補給站。

▲全家Let’s Café隨買跨店取，大杯特濃美式或拿鐵、大杯單品美式或拿鐵，同商品加10元多1件。
全家一站補足暖意 熱飲熱食都有

天氣轉冷時，來點熱食最能迅速回溫。全家溫罐系列包含金桔國寶茶、桂圓紅棗茶、巧克力保久乳與咖啡飲品，任選2件即可享8折優惠。現做熱食區同步開火，南洋酸辣燙馬尚煮全品項任選4入69元，搭配SOHOT炎選炸烤物與現烤點心，從熱湯到炸物一次滿足。

▲全家優惠SOHOT炎選炸烤物「炸物桶」任選8支320元。
全家咖啡10元多一杯！發熱衣優惠雙重守護

除了補充熱量，保暖穿搭同樣重要。FamiCollection石墨烯、極暖絨與無重力發熱衣推出指定款第2件7折優惠，日常外出或居家都實穿。同時搭配Let’s Café隨買跨店取，大杯特濃美式或拿鐵，以及大杯單品美式或拿鐵，同商品加10元多1件，讓寒流天氣也能暖身又暖心。

▲全家咖啡10元多一杯。
全家抗寒優惠重點整理

  • 發熱衣優惠
    石墨烯發熱衣699元
    極暖絨發熱衣649元
    無重力發熱衣439元
    指定款任選第2件7折

  • 溫罐系列熱飲 任選2件8折
    金桔國寶茶30元
    桂圓紅棗茶30元
    台農巧克力保久乳35元
    台農麥芽保久乳35元
    伯朗咖啡30元
    伯朗藍山咖啡30元

  • 南洋酸辣燙 馬尚煮
    全品項任選4入69元

  • 炸物桶任選8支320元
    現烤點心與炸烤物任選2件88折
    葡式千層蛋塔6入222元
    SOHOT炎選炸烤物 限店販售
    塔塔醬鱈魚排49元

  • Let’s Café 隨買跨店取
    大杯特濃美式或拿鐵 同商品加10元多1件
    大杯單品美式或拿鐵 同商品加10元多1件


喝熱飲料抗寒！

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
