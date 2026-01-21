台北素食年菜外帶新選擇！養心茶樓年菜預購開跑，經典松露獅子頭與韓式嫩豆腐鍋搶攻圍爐商機。

養心餐飲集團2026金馬年蔬食年菜預購熱銷中，養心茶樓推港式佛跳牆與松露獅子頭，YACHE韓式蔬食祭出嫩豆腐鍋套組，立即搶訂享早鳥優惠。

隨著歲末年終的腳步逼近，家家戶戶開始籌備一年一度的除夕圍爐盛宴，而在健康意識抬頭的今天，蔬食年菜已不再只是素食者的專利，更成為許多家庭追求清爽、無負擔的年夜飯首選。引領台灣蔬食風潮的「養心餐飲集團」在迎接2026金馬年之際，宣佈旗下三大品牌全面啟動年菜預購，不僅將傳統港式功夫菜發揮得淋漓盡致，更結合了年輕族群喜愛的韓式風味，要用跨國界的精湛廚藝，為今年的團圓餐桌增添豐富的異國層次。

▲兩款經典的「港點雙拼」，從皮薄多汁的鮮蔬小籠包到酥香誘人的蘿蔔絲酥餅，每一口都能吃到港式點心的細緻工藝。圖／養心餐飲集團提供；窩客島整理



養心茶樓推2026蔬食年菜，經典港式佛跳牆與松露獅子頭成亮點

對於喜愛傳統年味的饕客來說，養心茶樓今年推出的「富貴年菜套組」絕對是不可錯過的選擇。這套匯集了12道精選料理的豪華組合，展現了主廚深厚的料理底蘊，其中最受矚目的莫過於「一品松茸佛跳牆」，主廚嚴選頂級松茸與多種珍貴蕈菇，經過長時間慢火細燉，讓湯頭呈現出濃郁而清甜的風味，是圍爐桌上不可或缺的暖心湯品。而另一道「蟲草花松露獅子頭」則展現了中西合併的創意，將中式傳統的手打技藝結合西式松露的迷人香氣，口感紮實且層次豐富，徹底顛覆大眾對素食獅子頭的想像。



除了功夫大菜，主食與點心同樣精彩。鍋氣十足的「香芋蕈菇上海菜飯」讓人一口接一口，而寓意招財進寶的「旺來咬金蜜雙方」更是討喜的節慶佳餚。套組中還包含了兩款經典的「港點雙拼」，從皮薄多汁的鮮蔬小籠包到酥香誘人的蘿蔔絲酥餅，每一口都能吃到港式點心的細緻工藝。餐後再搭配象徵步步高升的「圓滿福禮糕」，為這頓豐盛的年夜飯劃下完美的句點。

▲金馬年【富貴年菜套組】這套匯集了12道精選料理的豪華組合，展現了主廚深厚的料理底蘊。圖／養心餐飲集團提供；窩客島整理

搶攻年輕市場，YACHE韓式蔬食年菜打造異國風情除夕夜

想要在馬年春節來點不一樣的口味嗎。針對熱愛韓流文化的族群，養心集團旗下的「YACHE韓式蔬食」推出了充滿個性的年菜選擇，打破傳統年菜的既定印象。YACHE特別設計了「熟食大套組」，內含多道道地韓式小菜與功夫料理，讓消費者在家也能享受到正宗的韓式風味。為了回饋提早訂購的支持者，凡於2026年1月11日前完成訂購，還能額外獲得特製泡菜一罐，為餐桌增添一抹酸辣開胃的亮點。



考量到現代家庭結構的變化，YACHE也貼心為小家庭準備了自取的「熟食小套組」，主打溫暖人心的鍋物料理。消費者可以依據喜好選擇濃郁醇厚的雪濃嫩豆腐鍋，或是香辣過癮的辣泡菜嫩豆腐鍋，這份充滿異國情調的年菜組合，不僅份量適中，更能讓小家庭的年夜飯充滿豐富的味覺層次，在寒冷的除夕夜裡感受韓式料理獨有的火辣熱情。

▲養心集團旗下的「YACHE韓式蔬食」推出了充滿個性的年菜選擇，打破傳統年菜的既定印象。圖／養心餐飲集團提供；窩客島整理



台北年菜外帶熱銷中，養心沙龍完售與冷凍宅配選擇

養心餐飲集團表示，今年的年菜預購買氣相當熱烈，展現了品牌在蔬食市場的高人氣。其中「養心沙龍團圓禧筵」年菜組在首波預購中已全數售罄，顯示出消費者對於精緻蔬食的高度需求。目前養心茶樓與YACHE的年菜套組也進入最後搶購倒數階段，為了滿足不同消費者的需求，集團提供了冷凍宅配到府以及門市自取等多種服務方式。



無論是選擇經典大器的港式饗宴，還是新潮時尚的韓式風味，養心集團都希望能透過這些用心烹調的蔬食料理，溫暖每一個家庭的團圓時刻。尚未預訂年菜的民眾，務必把握最後機會前往官網或門市洽詢，用一桌健康美味的蔬食佳餚，迎接馬到成功的奔騰新春。

▲鍋氣十足的「香芋蕈菇上海菜飯」讓人一口接一口，而寓意招財進寶的「旺來咬金蜜雙方」更是討喜的節慶佳餚。圖／養心餐飲集團提供；窩客島整理

養心餐飲集團 2026金馬年年菜預購

活動時間： 即日起開放預購，售完為止；YACHE早鳥贈禮活動至 2026/1/11 止 。

活動內容：

養心茶樓【富貴年菜套組】：12道精選料理（含松茸佛跳牆、松露獅子頭等），優惠價 5,016元（原價 5,280元）。

YACHE韓式蔬食【熟食大套組】：優惠價 3,680元，包含多道韓式功夫料理。於 2026/1/11 前訂購，加碼贈送特製泡菜一罐 。

YACHE韓式蔬食【熟食小套組】：預購價 1,499元，提供雪濃嫩豆腐鍋或辣泡菜嫩豆腐鍋選擇（限門市自取）。

資訊：

養心餐飲集團官方網站： https://www.ysvege.com/

線上年菜商城： https://shop.ysvege.com/

聯絡電話： (02)2542-0111#1300

