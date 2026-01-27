LA ONE Bakery 元寶紅豆麵包出爐即秒殺！一年只賣3個月，黃澄圓潤喜氣招財。

高雄新春必買！LA ONE Bakery 元寶紅豆麵包限量登場，黃澄圓潤、內餡飽滿，每年只賣三個月，出爐即秒殺，成為拜拜與送禮人氣首選。

農曆新年將至，高雄新春拜拜市場再掀熱潮，其中最受矚目的，莫過於LA ONE Bakery 每年限時登場元寶紅豆麵包。外型黃澄澄、圓滾滾，象徵招財納福，自出爐起便成為高雄民眾搶購的熱門品項，經常一上架即秒殺。



▲高雄新春人氣商品，一年只賣3個月LA ONE Bakery的元寶紅豆麵包。（美食好芃友提供）

▲LA ONE Bakery元寶紅豆麵包滿足新春拜拜需求。（美食好芃友提供）





一年只賣三個月！LA ONE 元寶紅豆麵包限量登場

深受消費者喜愛的LA ONE Bakery元寶紅豆麵包，因象徵富貴吉祥的造型與講究的製作工法，每年僅於特定檔期限量販售，一年僅賣3個月，向來是新春與民俗期間的焦點商品；元寶紅豆麵包出爐時，一整排金黃澄亮的麵包整齊排列於烤盤上，外型圓潤飽滿，元寶造型栩栩如生，現場香氣四溢，令人食指大動。無論視覺或嗅覺，都充滿濃厚的節慶氛圍；為確保品質與新鮮度，LA ONEBakery 會將每顆元寶麵包單獨包裝。實際拿在手中，份量紮實、重量感十足，不僅適合拜拜祈福，也相當適合作為節慶伴手禮，深受民眾青睞。



▲一整排金黃澄亮的麵包整齊排列於烤盤上，充滿濃厚的節慶氛圍。（美食好芃友提供）





嚴選頂級原料打造LA ONE 元寶紅豆麵包

每年一、二月每日新鮮出爐的元寶麵包，用料與製作工法相當講究。最受歡迎的口味為經典紅豆，外皮麵包體沿用品牌經典吐司配方，嚴選日本昭和麵與法國依思尼奶油製作而成，即使單吃麵包本身，也能感受到濃郁奶香與細緻風味，口感表現出色；內餡選用台灣在地紅豆熬煮而成，顆粒完整飽滿，紅豆香氣自然濃厚，甜度適中，與麵包體完美搭配。



▲元寶紅豆麵包內餡選用台灣在地紅豆熬煮而成，顆粒完整飽滿。（美食好芃友提供）

新春限定人氣之選！LA ONE 元寶紅豆麵包

結合討喜寓意、紮實用料與細膩口感，LA ONE Bakery 元寶紅豆麵包不僅滿足新春拜拜需求，也成功擄獲重視品質與儀式感的消費者目光。期間限定、限量供應，讓這款元寶紅豆麵包年年掀起搶購熱潮，也成為不少高雄人每年必買的新春代表性麵包之一。



▲為確保品質與新鮮度，LA ONE Bakery 會將每顆元寶麵包單獨包裝。(美食好芃友提供）

「LA ONE Bakery 博愛總店」資訊



營業時間：10:00～21:30

地址：高雄市三民區博愛一路380號一樓

電話：07 322 8354

