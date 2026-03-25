生剝鬼魅力直擊！男鹿真山傳承館、生剝鬼館帶你沉浸體驗傳統民俗文化，秋田旅遊必衝。

跟著旅遊記者楊婷雅走進秋田男鹿半島，親身體驗生剝鬼文化！從「男鹿真山傳承館」的沉浸式實境演出，到「生剝鬼館」的變裝互動與匠人雕刻展示，感受傳統民俗的魅力！

「生剝鬼」（Namahage）為秋田縣男鹿半島極具代表性的無形文化遺產。每逢歲末寒冬，戴著猙獰面具、身披蓑衣的「鬼」挨家挨戶巡訪，既是警醒與怠惰者，也蘊含祈福納祥、驅邪避凶的深層意義。若想一探生剝鬼文化的核心精神，「男鹿真山傳承館」與「生剝鬼館」勢必是不可錯過的秋田景點。

▲在「生剝鬼館」，旅人得以化身生剝鬼拍照留念。（攝影：楊婷雅）

▲生剝鬼為秋田縣男鹿半島知名的鬼神。（攝影：楊婷雅）

「男鹿真山傳承館」沉浸式體驗生剝鬼入宅儀式

旅人走訪秋田，若想親身感受生剝鬼文化的震撼氛圍，特別推薦前往「男鹿真山傳承館」，近距離體驗這項傳統儀式的張力與魅力。館內每半小時定時上演一場生剝鬼實境演出，門票為成人770日圓、兒童660日圓；建議選購與生剝鬼館共通的聯票（1100日圓），一次完整感受男鹿地區極具代表性的民俗文化。

重現生剝鬼入宅儀式，是整場實境秀的最高潮。兩名扮演者戴著毛髮濃密的鬼面、身披稻草蓑衣，伴隨鼓聲猛然闖入室內，瞬間將現場氣氛推向高潮。曾多次造訪「男鹿真山傳承館」的旅人指出，過去的生剝鬼演出更為兇猛，甚至常將孩童嚇哭；相較之下，如今演出風格已明顯轉為溫和。

▲「男鹿真山傳承館」重現生剝鬼入宅儀式。（攝影：楊婷雅）

生剝鬼與「屋主」的互動問答中，傳遞出勸誡與教化的傳統意涵，同時也延續祈求平安與豐收的文化象徵。演出尾聲，生剝鬼接受款待、飲酒後離去，象徵驅邪納福；而散落地面的稻草，則被視為帶來平安與好運的象徵，旅人可以帶回家留念。

▲散落地面的稻草，則被視為帶來平安與好運的象徵。（攝影：楊婷雅）





「生剝鬼館」變身生剝鬼，近距離欣賞職人工藝

「生剝鬼館」陳列超過百款來自男鹿各地村落的生剝鬼面具，造型與細節各具特色，呈現不同地域文化的差異，並透過影像播放與互動裝置，讓旅人深入了解生剝鬼的歷史與象徵意涵。值得一提的是，館內可近距離觀賞秋田縣唯一現役的生剝鬼面具雕刻師石川千秋創作；石川千秋從事面具雕刻已近半世紀，以傳統手法一刀一刀雕出氣勢十足的面具，無論尺寸大小都極具特色。除了生剝鬼面具外，現場亦展示多件由石川千秋親手打造的除魔刀裝飾品，無論作為個人收藏或伴手禮都十分適合。

▲「生剝鬼館」館內可近距離觀賞秋田縣唯一現役的生剝鬼面具雕刻師石川千秋創作。（攝影：楊婷雅）

▲「生剝鬼館」館內陳列超過百款來自男鹿各地村落的生剝鬼面具。（攝影：楊婷雅）

「生剝鬼館」最受歡迎的莫過於變裝體驗區，旅人可換上稻草蓑衣、戴上鬼面具並手持道具，親自化身生剝鬼拍照留念，增添參觀趣味；館內亦設有伴手禮專區，販售各式各樣生剝鬼周邊商品，其中以造型可愛的Q版玩偶最受旅客青睞。



▲Q版生剝鬼玩偶為「生剝鬼館」人氣最高的生剝鬼周邊商品。（攝影：楊婷雅）

「生剝鬼館」資訊

營業時間：08:30 - 17:00

地址：秋田縣男鹿市北浦真山字水喰沢80

門票：660日圓、「男鹿真山傳承館」聯票1100日圓

電話：0185-22-5050





秋田旅遊情報

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