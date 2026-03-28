桃園景觀咖啡推薦！The QiAO 喬寓咖啡 湖畔第一排、看飛機喝下午茶，手作布丁必點。

桃園湖景咖啡廳推薦「The QiAO 喬寓咖啡」看飛機喝下午茶超療癒！菜單必點烤布丁、鮮奶茶，約會、遛小孩都相當適合。

桃園湖景咖啡廳推薦「The QiAO 喬寓咖啡」看飛機喝下午茶超療癒！桃園大園最近討論度很高的「The QiAO喬寓咖啡」，不只是湖景第一排好拍照，還能坐著看飛機起降，療癒感直接拉滿。加上甜點和飲品表現也不馬虎，尤其烤布丁和鮮奶茶，已經變成不少人專程來訪的理由。



▲桃園大園The QiAO喬寓咖啡湖畔景觀，可同時欣賞湖景與飛機起降（攝影：蕭芷琳）



▲華興池湖景結合飛機航道視野，成為桃園熱門下午茶打卡點（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳「The QiAO 喬寓咖啡」湖景＋飛機雙重享受

「The QiAO 喬寓咖啡」就開在華興池生態埤塘公園裡，分成靠湖的A區與室內空間較多的B區。走到店外頭就能看水面、看天鵝船慢慢滑過，如果剛好遇到飛機起降，抬頭就能看到飛機從天空劃過，畫面很有臨場感。而這邊低消每人150元或一杯飲料，另收10%服務費，用餐限時90分鐘。義大利麵平日供應到17:00、假日到19:00。



▲桃園景觀咖啡推薦｜The QiAO 喬寓咖啡 爆紅，湖畔第一排，看飛機喝下午茶超療癒。



▲純白建築搭配湖景與飛機視角，打造桃園特色景觀咖啡廳（攝影：蕭芷琳）

餐點部分也比預期中更有記憶點，先說飲品，「喬寓經典鮮奶茶」是很多人推薦必點。紅茶基底香氣偏厚實，搭配鮮乳後喝起來很順，甜點主角則是這款被不少人說「一定要點」烤布丁。口感不是Q彈型，而是偏紮實又細緻，入口很滑順，蛋香和奶香都很明顯。底部焦糖帶一點微苦，剛好把整體甜度壓下來，吃到最後也不會膩。



▲桃園景觀咖啡廳「The QiAO 喬寓咖啡」經典鮮奶茶，奶泡綿密、茶香與奶香平衡（攝影：蕭芷琳）



如果你最近在找桃園景觀咖啡廳，「The QiAO 喬寓咖啡」會是很值得收進清單的一間。不只環境好拍，餐點也有記憶點，再加上可以坐著看飛機起降這個加分元素，整體體驗更完整。不管是約會、放空，還是單純想找個地方喝杯咖啡，看湖、看飛機、吃布丁，這裡都剛剛好。



▲桃園景觀咖啡廳「The QiAO 喬寓咖啡」布丁口感綿密滑順，焦糖微苦提升整體層次（攝影：蕭芷琳）

桃園景觀咖啡廳 桃園美食 The QiAO 喬寓咖啡

地址：桃園市大園區華興路280之1號

營業時間：平日 10:00–18:00；假日 10:00–21:00

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