大安繡球花季吃美食！大安森林公園美食7大推薦，大份量生魚片丼、復古咖啡廳，編輯鄭亦庭表示：賞完大安森林繡球花季，來吃周邊美食。

衝大安森林公園看杜鵑花、繡球花，大安周邊美食一次看！近期台北杜鵑花季在大安森林公園登場，8大品系杜鵑、2000盆繡球花海盛開，讓民眾搭捷運出站就能賞花，窩客島幫你整理大安森林公園周邊美食，包括大安森林公園周邊咖啡廳、日式料理，以及有超萌兔兔出沒的兔子寵物餐廳，來大安森林公園不知道吃什麼，就跟著這份清單開吃。



▲賞大安繡球花開吃！大安森林公園美食7選，大份量生魚片丼 復古咖啡廳推薦。



▲賞大安繡球花開吃！大安森林公園美食7選，大份量生魚片丼 復古咖啡廳推薦。





大安森林公園美食推薦：忠南飯館、沾美藝術庭苑

鄰近建國花市的老字號餐廳「忠南飯館」，以經濟實惠的眷村家常菜聞名，內用白飯免費續加，深受在地老饕喜愛，推薦必點豆干肉絲、梅菜扣肉，鹹香味十足超下飯；在大安森林公園旁的「沾美藝術庭苑」，由百年日式宿舍改建，在充滿木造質感下享用鮮嫩多汁的菲力牛排，搭配濃郁法式洋蔥湯。





忠南飯館 位置資訊

地址：臺北市大安區仁愛路三段88號

電話：02-2706-1256

完整介紹由部落客「愛蜜粒小婦」於窩客島分享：【旅食.台北】家常眷村菜，大安區仁愛路經濟實惠眷村小館，一人一菜，內用白飯、熱茶無限續｜忠南飯館





沾美藝術庭苑 位置資訊

地址：臺北市大安區新生南路三段11巷5號

電話：02-2368-1197

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：台北市大安區【大安區美食】沾美藝術庭苑-美食排餐結合藝術，正統西餐，藝術結合餐點，值得一再照訪的店家-近大安森林公園



▲大安森林公園美食推薦！忠南飯館以經濟實惠的眷村家常菜聞名，內用白飯免費續加。(攝影：部落客 愛蜜粒小婦)

▲大安森林公園美食推薦！百年日式宿舍改建「沾美藝術庭苑」，木造質感下享用排餐。(攝影：部落客 Ruby說美食享受旅行)





大安森林公園美食必吃日式料理：魚韻日式料理、Miso izakaya

喜歡吃日式美食的話，推薦必去位在公園側邊的「魚韻日式料理」，是在地人激推的高CP值日本料理，不管是海鮮丼、紅蝦干貝丼每款海鮮都大份量，其中整碗裝滿滿的豪華海鮮丼只要600元，而「Miso izakaya日式炭火串燒居酒屋」則是小酌聚餐的熱門地，有明太子雞肉、和牛肋條等串燒，推薦必點招牌午仔魚一夜干，外皮焦脆且魚肉軟嫩，開到凌晨1點，不小心逛太晚也不怕沒東西吃。





魚韻日式料理 位置資訊

地址：臺北市大安區瑞安街208巷24弄14號

電話：02-2706-9629

完整介紹由部落客「糖糖's 享食生活」於窩客島分享：魚韻日式料理｜在地人激推高CP值日本料理，套餐只要680元，還有期間限定松葉蟹套餐





Miso izakaya 位置資訊

地址：臺北市大安區新生南路一段149-10號1樓

電話：02-8952-0114

完整介紹由部落客「And小姐」於窩客島分享：下班來去喝一杯~~Miso izakaya日式居酒屋大安店



▲大安森林公園美食必吃日式料理！魚韻日式料理大份量生魚片丼飯，在地人激推高CP值推薦。(攝影：部落客 糖糖's 享食生活，圖片為往年餐點)



▲大安森林公園日式料理推薦！Miso izakaya明太子雞肉、和牛肋條等串燒，開到凌晨。(攝影：部落客 And小姐)





大安森林公園咖啡廳推薦：2J CAFE、桔梗JIEGENGE、兔Dreams

大安森林公園周邊也有不少咖啡廳，由韓國設計師創立的「2J CAFE」，工業風裝潢搭上復古磚牆整個超欠拍，店內提供燉飯、下午茶餐點，而「桔梗JIEGENGE」則以純白歐風外觀吸引目光，提供早午餐、燉飯、三明治、飲品等，想來吃午餐、下午茶都很適合；「兔Dream」店內有可愛店兔與兔子空間，還能帶自家的兔兔來，賞完大安繡球花，也能順路來這近距離看超萌兔兔。





2J CAFE 位置資訊

地址：臺北市大安區建國南路二段79巷9號

電話：02-2700-3783

完整介紹由部落客「Journey旅食光~小夫妻嬉遊記 」於窩客島分享：【台北．咖啡廳】被綠意盎然擁抱的工業風咖啡廳『2J Cafe』





桔梗JIEGENGE 位置資訊

地址：臺北市大安區信義路三段150-2號

電話：02-2701-2220

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：台北大安站-桔梗JIEGENGE-歐風純白簡約清新質感咖啡廳/早午餐 燉飯 咖啡/鄰近大安森林公園





兔Dreams 位置資訊

地址：臺北市大安區新生南路一段161巷10號

電話：02-2703-0037

完整介紹由部落客「咪醬」於窩客島分享：大安森林美食。兔子餐廳 專為兔子設計的寵物餐廳 還有超大遛鼠兔空間



▲大安森林公園咖啡廳推薦！復古咖啡廳「2J CAFE」工業風搭配復古磚牆必拍。(攝影：部落客 Journey旅食光~小夫妻嬉遊記)



▲大安森林公園咖啡廳推薦！純白色系歐風咖啡廳「桔梗JIEGENGE」，大安早午餐、下午茶推薦。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)

繡球花季景點推薦

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更多 大安森林公園美食 照片：

▲大安森林公園咖啡廳推薦！純白色系歐風咖啡廳「桔梗JIEGENGE」，大安早午餐、下午茶推薦。(攝影：部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享)



▲大安森林公園咖啡廳推薦！兔子餐廳「兔Dreams」店內有可愛店兔與兔子空間。(攝影：部落客 咪醬)

