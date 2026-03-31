漢堡王優惠券！買一送一、49元1+1領軍超省錢，憑中職門票送雞塊。

漢堡王四月優惠券來了！買一送一與百元餐點超划算，憑中職門票更免費送雞塊。編輯 鄭雅之表示：漢堡王這次優惠券根本是小資族救星！

速食控最愛的漢堡王優惠券正式回歸。從4月1日開始到5月17日為止，漢堡王祭出最強「迎夏尋堡趣」活動。這次不僅有大家最期待的7大品項買一送一，還推出不到50元的銅板價自由配，以及專為小資族設計的百元有找超值餐點。最驚喜的是，為了力挺中華職棒開打，漢堡王更招待職棒球迷吃雞塊，只要憑本季球賽門票點餐就直接加碼送，讓大家看球賽之餘也能省荷包吃飽飽。

▲雞塊、洋蔥圈與各式漢堡，漢堡王全家分享餐應有盡有，滿足聚餐美食的所有需求。 ▲漢堡王迎夏尋堡趣優惠券，包含買一送一與銅板價組合，是小資族必備的省錢攻略。





買一送一與銅板價自由配

對於省錢達人來說，這波「迎夏尋堡趣」優惠券絕對要存在手機裡。深受歡迎的點心系列如大份雞塊、酥脆辣薯球以及香甜洋蔥圈通通買一送一，讓份量直接翻倍超有感。下午茶想簡單吃也沒問題，漢堡王推出的1+1自由配只要49元起的銅板價，50元有找就能享受漢堡搭配點心的豐富組合。無論是上班族點心時間或是學生放學揪團，都能輕鬆享用美味漢堡。

▲漢堡王1＋1優惠輕鬆帶著走，享受超值午後時光。





百元有找雙堡餐超值推薦

如果想要吃得更有飽足感，絕對不能錯過單人與雙人的超值組合。單人獨享餐主打加量不加價，最低109元起就能吃到兩份附餐點心，換算下來甚至比半價還划算。若是兩個人同行，雙人分享餐每人平均只要100元左右就能吃得非常飽，尤其是包含雞薯條的豪華套餐更是肉控的首選。深受粉絲喜愛的雙堡超值組依然維持百元有找的佛心價，多樣化的選擇讓消費者每天換口味也吃不膩。

▲漢堡王雙堡超值組百元有找，是學生族群最愛的飽足首選。





憑中職門票免費換雞塊好康

除了優惠券之外，漢堡王這次還特別針對棒球迷推出應援福利。從即日起到4月底為止，只要出示2026年中華職棒的紙本或電子門票，在門市臨櫃點購皇家華堡系列正價套餐，就能免費獲得4塊黃金雞塊。這項活動不限兌換次數，就是要讓球迷朋友在球場大聲應援後，還能來到門市補充體力。這波專屬職棒球季的加碼回饋，成功將運動熱潮與美食結合，讓全台各地的球迷都能感受到漢堡王的滿滿誠意。

▲經典火烤牛肉堡配上酥脆薯條，漢堡王必點的招牌美味讓人食指大動。





漢堡王優惠券「迎夏尋堡趣」活動資訊

活動時間：2026/04/01至2026/05/17

優惠內容：

7大品項買一送一（雞塊、辣薯球、洋蔥圈等）

1+1自由配49元起

單人獨享餐109元起

雙人分享餐199元起



注意事項：不適用於機場、兒童樂園、科技廠及南投服務區門市。





漢堡王「棒球應援月」活動資訊

活動時間：2026/03/28至2026/04/30

活動方式：憑2026年中職門票（紙本或電子）臨櫃購買皇家華堡系列正價套餐，即贈4塊雞塊。

注意事項：僅限門市臨櫃兌換，不適用於自助點餐機、官網及外送平台。





月底就是要吃優惠！

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