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真理果就是滴妹！再睡5分鐘「茶泡飯奶蓋」愚人節聯名，要請別人喝。

2026-03-30 20:00文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:再睡5分鐘
編輯 鄭雅之

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滴妹最強分身現身！再睡5分鐘聯名真理果推茶泡飯奶蓋，真假闆娘合體挑戰味覺極限，愚人節就是要玩大的。編輯 鄭雅之表示：這杯茶泡飯奶蓋也太獵奇，你可以不喝，但要買給朋友喝！

愚人節就是要玩大了！為了迎接即將到來的愚人節，再睡5分鐘這次正面對決流傳超久的「滴妹分身」迷因，找來聲音跟神韻都讓粉絲產生錯覺的真理果來「換位」。兩位闆娘不只在社群大玩身分交換，更推出讓人懷疑人生的新品「茶泡飯奶蓋」。這款把日式料亭魂裝進手搖杯的創意飲品，將在 4/1 於全台門市限量登場，就是要看大家喝下去那一秒，到底會露出什麼驚訝的表情。

▲口感系配料新選擇，蜜漬純白迷你湯圓，軟糯口感像極了茶泡飯裡的米飯。
▲口感系配料新選擇，蜜漬純白迷你湯圓，軟糯口感像極了茶泡飯裡的米飯。
▲真理果三週年快樂，社群意外發文洩密，滴妹反射身影成為最強活動伏筆。
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網路迷因成真，真理果空降變再睡5分鐘老闆

有在追直播的粉絲一定很有感，真理果因為聲音跟滴妹像到不可思議，早就被大家戲稱是「平行時空的分身」。今年再睡5分鐘真的把這個梗玩成真的，從之前的直播倒影到社群照片的刻意穿幫，種種操作都讓網友在螢幕前瘋狂敲碗。真理果甚至大方宣布不當虛擬偶像了，要直接接管品牌當老闆。這場真假闆娘的換位秀話題性直接拉滿，也讓這波愚人節企劃在社群上，還沒開賣就先暴紅。

▲再睡5分鐘闆娘換人當，真理果接下老闆大位，大推獵奇新品茶泡飯奶蓋。
▲再睡5分鐘闆娘換人當，真理果接下老闆大位，大推獵奇新品茶泡飯奶蓋。

愚人節限定，奶蓋加柴魚昆布超合拍

這杯「茶泡飯奶蓋」完全是專門為了挑戰感官而生的，研發靈感來自真理果把綠茶變茶泡飯的獵奇創意。品牌在招牌的綿密厚奶蓋裡，拌入了打碎的柴魚片跟北海道昆布粉，上面還撒了靈魂的海苔芝麻；基底則是清爽的「午茉綠」與「四季金萱」。最神的是裡面還加了像白飯一樣軟Ｑ的蜜漬小湯圓，喝起來鹹甜交織，又帶著濃郁的日式高湯香氣。每一口都在懷疑，自己到底是在喝下午茶，還是在吃日本拉麵店的附湯。

▲視覺與味覺的雙重衝擊，柴魚昆布厚奶蓋，鹹甜交織讓手搖飲控直呼獵奇。
▲視覺與味覺的雙重衝擊，柴魚昆布厚奶蓋，鹹甜交織讓手搖飲控直呼獵奇。

邊喝邊玩不無聊，掃碼測真粉絲

為了滿足想看熱鬧的粉絲，全台門市這次都搬出真理果的大頭立牌駐店，讓大家可以跟這位新老闆合照曬社群。只要活動期間去買聯名新品，就能拿到一張造型超可愛的杯套吊卡，掃描上面的碼還能參加「真滴認不出」聲音挑戰，看看你到底能不能分辨出現在說話的是滴妹還是果果。只要挑戰成功，就能直接領到 5 元的飲品折價券。這種有喝又有拿的趣味體驗，絕對是假期最適合揪朋友一起去挑戰的整人企劃。

▲真理果身分大解密，網友瘋傳滴妹最強分身，愚人節企劃正式接管品牌。
▲真理果身分大解密，網友瘋傳滴妹最強分身，愚人節企劃正式接管品牌。


再睡5分鐘活動資訊整理

販售時間： 2026年4月1日至4月30日
活動通路： 全台再睡5分鐘門市（外送平台僅限4月1日開賣）
產品品項： 茶泡飯奶蓋，每杯售價 75 元
優惠資訊： 完成聲音挑戰可獲「單杯飲品折 5 元」優惠券
注意事項： 本產品含魚類與牛奶等成分，素食者不可食用。

飲料控繼續喝新品、新優惠！

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